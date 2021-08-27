30+ фактов об иностранных школах, которые лишат нашего человека дара речи

Когда нас накрывает ностальгия по школе, мы вспоминаем линейку 1 сентября, белые банты, тетради, в которых поначалу стараешься не сделать помарку, и борщ из столовой. Сложно представить, что где-то может быть по-другому. Но в Италии дети едят пиццу вместо супа, в Швеции ученики пишут исключительно простым карандашом, а в Японии учителя фиксируют даже незначительное опоздание своих подопечных.