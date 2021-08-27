30+ фактов об иностранных школах, которые лишат нашего человека дара речи
Когда нас накрывает ностальгия по школе, мы вспоминаем линейку 1 сентября, белые банты, тетради, в которых поначалу стараешься не сделать помарку, и борщ из столовой. Сложно представить, что где-то может быть по-другому. Но в Италии дети едят пиццу вместо супа, в Швеции ученики пишут исключительно простым карандашом, а в Японии учителя фиксируют даже незначительное опоздание своих подопечных.
В преддверии начала нового учебного года AdMe.ru перечитал и пересмотрел множество блогов и выяснил, как устроен учебный процесс в разных странах мира.
Италия
- В некоторых учебных заведениях могут ограничиться лишь одним уроком физкультуры в неделю. Причем дети занимаются в той же одежде, в которой пришли в этот день в школу.
- Помните прописи, над которыми мы корпели, выводя аккуратные буквы? В итальянских школах на аккуратность почерка могут вовсе не обращать внимания. И уж тем более отметки за это не снижают.
- А вот музыкальному образованию кое-где уделяют недостаточно внимания по сравнению с нашими школами. Итальянские детишки, возможно, и не будут распевать песни весь урок, зато программа предусматривает освоение теории.
- Вместо супа итальянские детишки получают макароны либо рис с томатным соусом или овощными начинками. Пиццу тоже едят в качестве первого блюда. На второе ученик может получить мясное или рыбное филе, сыр (например, моцареллу), а на гарнир — овощи. Это может быть фасоль, шпинат, картофельное пюре или картофель фри.
- Также детям дают фрукты и негазированную минеральную воду. В школах нет специальной посуды, поэтому ученики пользуются одноразовой. Питание платное, однако бедные семьи могут претендовать на льготы.
- В некоторых школах, в частности в Калабрии, родители выбирают, сколько времени ребенок будет проводить в школе ежедневно. Он может учиться либо до 13:15, либо до 16:15. Обед ученик получит только во втором случае, ведь он проводит в стенах школы целый день.
Япония
- Здесь учитывается, сколько раз за год тот или иной ученик опоздал в школу. За это можно лишиться драгоценных баллов. Если же школьник или школьница на протяжении учебного года приходили на занятия вовремя, они получают сертификат, который это подтверждает. Возможно, именно поэтому японцы славятся своей пунктуальностью.
- Не менее важно аккуратно вести конспект, ведь от этого может зависеть итоговая оценка по предмету. Важно не просто отметить важные по мнению ученика вещи, но и зафиксировать все то, что учитель написал на доске. В конце дня учитель проверяет конспект и ставит туда соответствующую печать.
- Японская школьная еда считается одной из самых полезных. Меню составляется диетологами, а малышам выдают магниты с изображением еды. Так детишки учатся различать белки, жиры и углеводы. Обычно еду подают прямо в классе.
- В некоторых школах взрослые едят то же самое, что и дети. Ученики не могут выбирать еду для ланча — в Стране восходящего солнца не найти вегетарианского или другого специального меню.
- Школьная форма предполагает не только определенный костюм, в отдельных школах предусматриваются носки с эмблемой школы.
Южная Корея
- Корейские школы могут выделять время на выполнение домашнего задания. Поэтому многие ученики выполняют его не дома, а в стенах учебного заведения.
- В средней школе допускаются прогулы, не связанные с болезнью, — 15 дней в год. Если ученик отсутствует большее количество дней, это может негативно сказаться на его школьной жизни.
- Ученика, который пойдет к доске, определяет специальная компьютерная программа. Некоторые дети называют это лотереей, она проводится каждый день. Если же школьник не знает ответа, ему помогает сосед по парте.
- В Корее ученики должны съедать все, что им дают на завтрак. Вот как описывает школьные трапезы один из бывших учеников: «Я из Южной Кореи. В начальной школе ты должен съесть на завтрак все. Даже если не можешь что-то употреблять, например морепродукты и яйца. Учитель проверял, что в тарелке ничего не осталось. Я обычно отдавал то, что не ел, друзьям. А если не получалось, в наказание меня оставляли в столовой до конца большой перемены».
Франция
- В среду у учеников начальных школ укороченный день. Изначально это задумывалось, чтобы дети имели возможность отдохнуть в середине недели. Но назвать среду выходным нельзя: после обеда ребятишки обычно идут в секции или на внеклассные занятия.
- В школьные годы нас пугали возможностью остаться на второй год из-за неуспеваемости. Однако на самом деле такое случалось нечасто. Во Франции же это до сих пор считается нормальной практикой. Если ученик плохо усвоил курс, его придется пройти его повторно.
- Во французских школах не принято носить школьную форму. Она есть лишь в некоторых учебных заведениях. Причем если у нас нормой считается носить одежду в деловом стиле, то во Франции абсолютно естественно прийти учиться в более свободной одежде. Попытки ввести какой-либо дресс-код, в частности ограничить ношение кроп-топов и мини-юбок, вызывают сопротивление у учеников и полемику в обществе.
- Начальная, средняя и старшая школы расположены в разных зданиях. Поэтому ученики не проводят в стенах одного здания всю школьную жизнь.
- Нумерация классов идет в обратном порядке: самым младшим считается 12-й, самым старшим — 1-й.
Финляндия
- В некоторых школах Финляндии в классах устанавливают стеклянные двери. Таким образом, можно легко наблюдать, что происходит на том или ином уроке.
- В школах изучают несколько иностранных языков. Шведский начинают осваивать в 1-м классе, ведь он является официальным в стране. В это же время начинают изучать английский. Нередко дети изучают и другие языки: немецкий, французский, китайский или русский. Их можно выбрать в 4-м или 8-м классе в зависимости от школы и региона.
- Стать учителем не так-то просто. Кандидатов выбирают из 10 % лучших выпускников, имеющих к тому же степень магистра.
- В столовой предусмотрена система питания «шведский стол» и можно выбрать в том числе диетические блюда. Например, вегетарианские, безлактозные или безглютеновые.
- Собирать деньги на ремонт класса не принято. Зато школьники сами зарабатывают карманные деньги на поездки. Например, могут продавать выпечку на рождественских ярмарках.
Швеция
- Все необходимые принадлежности — ручки, карандаши, учебники и не только — предоставляются бесплатно. Также государством оплачивается транспорт до школы и питание.
- Мы шли в школу 1 сентября, а последний звонок проходил строго 25 мая. В шведских школах нет фиксированных дат начала и окончания учебного года — все зависит от конкретной школы. Обычно он длится с конца августа до середины июня.
- В некоторых школах нет тетрадей. Вместо этого школьники пишут прямо в учебниках. Также ученики пишут не ручками, а простыми карандашами.
- Привычного нам звонка с урока или на урок нет. А уроки могут длиться разное время: от 40 до 70 минут. Время начала занятий может отличаться. Ученики знают, когда нужно прийти в класс, а также их всегда организуют учителя.
Турция
- В школах могут быть установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Например, в здании одной из школ расположены 4 урны: для бумаги, пластика, батареек и пищевых отходов. Таким образом, дети учатся сортировать отходы с младых ногтей.
- Столовые в классическом понимании есть не во всех школах. Иногда вместо них есть киоск с едой. Там можно купить сок, печенье, шоколад и снеки. Кроме того, есть горячие блюда (например, супы, макароны, наггетсы) — их обозначают в меню.
- Как и в шведских школах, учебный год у ребятишек начинается не 1 сентября. Ученики приходят в школы в середине сентября и учатся до середины июня.
- Порядку уделяется много внимания, а за его нарушение можно получить тутанак, или замечание. По словам учеников одной из школ, если у школьника набирается 3 тутанака, ему может грозить исключение из учебного заведения.
Какую из этих фишек вы бы хотели видеть в наших школах?
Фото на превью Vadyuhin / Depositphotos.com, ErsinTekkol / Shutterstock
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