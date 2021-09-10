30 фишек для детей в разных частях света, которые говорят о том, что о них тут думают в первую очередь
Детство — особая пора исследований и открытий. И очень важно, чтобы окружающая среда, будь то дом, улица или школа, не мешала, а всячески способствовала комфортному и безопасному поиску себя и своего места в этом мире.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся взрослыми, которые умеют смотреть на мир глазами ребенка и придумывают для малышей такие штуки, что испытываешь острое желание немедленно вернуться в детство и опробовать их на себе.
Как же нам в детстве на площадке такого не хватало: с помощью подобного «ручного экскаватора» можно выкопать очень глубокую яму
В Дании сделали детский парк, где юные велосипедисты изучают правила дорожного движения в «полевых условиях»
На таких качелях ребенок может качаться одновременно с одним из родителей
Вместо игрушки ресторан быстрого питания в Канаде кладет в детские наборы горшочек, чтобы ребенок мог вырастить свое собственное растение
Вместо одного из эскалаторов в торговом центре установили горку
В Японии родители, няни и воспитатели используют такие тележки, чтобы перевозить сразу несколько детей
Школьные автобусы в Японии выглядят как персонажи мультфильмов
«Во Франции в роли Зубной феи выступает Маленькая мышка. В приемной моего стоматолога имеется крошечная дверца для этой мышки»
В общественных туалетах Японии устанавливают специальные держатели для младенцев
«На местной автомойке есть детский пистолет, который стреляет мыльной пеной по машинам, проезжающим через мойку»
Столбики возле этой школы в Дублине выглядят как карандаши
В холле детской больницы установили игрушечный томограф, чтобы дети меньше боялись процедуры МРТ
Чтобы снизить количество ДТП с участием детей, слепые зоны водителей на пешеходных переходах около школ в Южной Корее стали выделять желтым
Скейт-парк в Сиэтле выглядит как яичница с беконом на сковороде
В песочнице специально зарыли скелет велоцираптора, чтобы дети его откапывали
В детской больнице Питтсбурга окна моют супергерои
Детская площадка в аэропорту Цюриха — это аэропорт в миниатюре
На этой площадке дети учатся переключать скорости на механической коробке передач
В цепочку на каруселях вставляют пластиковые заглушки, чтобы предотвратить травмы
На детской площадке установили диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом
В этой школе из класса можно скатиться по горке прямо на площадку
В этом супермаркете дети могут перекусить бесплатными фруктами, если они проголодались, пока родители ходят по магазину
В Мельбурне детские площадки делают с навесом, который защищает ребят от палящего солнца
Когда дети в Нидерландах сдают выпускные экзамены, родители вешают их школьные рюкзаки на флагштоки, чтобы всем рассказать об их успехе
В зале ожидания этого аэропорта есть горка
В Европе очень популярны «лесные детские сады», где дети проводят практически все время на свежем воздухе
С такими кранами дети охотнее моют руки в детском саду
Около Фермилаба открыли детскую площадку, где можно повторить траекторию протона в ускорителе частиц
Мда... Теперь ребенок может не разлучаться с родителем даже тут
Так выглядят вагоны швейцарских поездов для пассажиров с детьми
Какие необычные удобства и традиции, связанные с детьми, существуют там, где вы живете? Как вы считаете, какие из них было бы здорово внедрить повсеместно?
Фото на превью YESWAYHONEY / Reddit
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