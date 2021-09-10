30 фишек для детей в разных частях света, которые говорят о том, что о них тут думают в первую очередь

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Детство — особая пора исследований и открытий. И очень важно, чтобы окружающая среда, будь то дом, улица или школа, не мешала, а всячески способствовала комфортному и безопасному поиску себя и своего места в этом мире.

Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся взрослыми, которые умеют смотреть на мир глазами ребенка и придумывают для малышей такие штуки, что испытываешь острое желание немедленно вернуться в детство и опробовать их на себе.

Как же нам в детстве на площадке такого не хватало: с помощью подобного «ручного экскаватора» можно выкопать очень глубокую яму

В Дании сделали детский парк, где юные велосипедисты изучают правила дорожного движения в «полевых условиях»

На таких качелях ребенок может качаться одновременно с одним из родителей

Вместо игрушки ресторан быстрого питания в Канаде кладет в детские наборы горшочек, чтобы ребенок мог вырастить свое собственное растение

Вместо одного из эскалаторов в торговом центре установили горку

В Японии родители, няни и воспитатели используют такие тележки, чтобы перевозить сразу несколько детей

Школьные автобусы в Японии выглядят как персонажи мультфильмов

«Во Франции в роли Зубной феи выступает Маленькая мышка. В приемной моего стоматолога имеется крошечная дверца для этой мышки»

В общественных туалетах Японии устанавливают специальные держатели для младенцев

«На местной автомойке есть детский пистолет, который стреляет мыльной пеной по машинам, проезжающим через мойку»

Столбики возле этой школы в Дублине выглядят как карандаши

В холле детской больницы установили игрушечный томограф, чтобы дети меньше боялись процедуры МРТ

Чтобы снизить количество ДТП с участием детей, слепые зоны водителей на пешеходных переходах около школ в Южной Корее стали выделять желтым

Скейт-парк в Сиэтле выглядит как яичница с беконом на сковороде

В песочнице специально зарыли скелет велоцираптора, чтобы дети его откапывали

В детской больнице Питтсбурга окна моют супергерои

Детская площадка в аэропорту Цюриха — это аэропорт в миниатюре

На этой площадке дети учатся переключать скорости на механической коробке передач

В цепочку на каруселях вставляют пластиковые заглушки, чтобы предотвратить травмы

На детской площадке установили диспенсер с бесплатным солнцезащитным кремом

В этой школе из класса можно скатиться по горке прямо на площадку

В этом супермаркете дети могут перекусить бесплатными фруктами, если они проголодались, пока родители ходят по магазину

В Мельбурне детские площадки делают с навесом, который защищает ребят от палящего солнца

Когда дети в Нидерландах сдают выпускные экзамены, родители вешают их школьные рюкзаки на флагштоки, чтобы всем рассказать об их успехе

В зале ожидания этого аэропорта есть горка

В Европе очень популярны «лесные детские сады», где дети проводят практически все время на свежем воздухе

С такими кранами дети охотнее моют руки в детском саду

Около Фермилаба открыли детскую площадку, где можно повторить траекторию протона в ускорителе частиц

Мда... Теперь ребенок может не разлучаться с родителем даже тут

Так выглядят вагоны швейцарских поездов для пассажиров с детьми