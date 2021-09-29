30+ пикантных фактов о жизни в Версале, где все делалось на публику. Даже поход в туалет
Версальский дворец планировался как место для уединения. Король и его семья пытались сбежать из грязного и многолюдного Парижа. Однако спустя годы в роскошном дворце появилось все то, чего избегал король. Аристократы того времени в Версале только ссорились друг с другом и развлекали короля.
AdMe.ru решил обратиться к истории и узнать, как же выглядела реальная жизнь в месте, где зародилась современная мода.
Повседневная жизнь королевских особ
- Утренние сборы Людовика XIV были настоящей церемонией. За процессом одевания и завтраком наблюдало около 100 мужчин. После завтрака король спускался в часовню, где для него в течение получаса хор исполнял каждый день новое произведение.
- Балет занимал важную роль в жизни Версаля. Луи с самого детства занимался танцами и всегда был центральной фигурой на любом представлении.
- Под высокими серыми париками Марии Антуанетты скрывались волосы цвета «клубничный блонд». Чтобы придать локонам медные оттенки, она использовала пасту из куркумы, сандала или ревеня.
- Гардероб Марии Антуанетты был настолько большим, что ей приносили специальный альбом с картинками. Просматривая его, она делала выбор, а затем ее помощницы искали нужные варианты и подготавливали их.
- Королева принимала ванну с кедровыми орехами, льняными семечками и миндалем. А также использовала муслиновые подушечки, наполненные рисом, чтобы отшелушивать кожу.
- Королева создала для себя небольшую частную деревню. В садах росли фруктовые деревья и овощи. Был также домашний скот, разные птицы и небольшая мельница. Каждому животному Мария Антуанетта давала имя, также она любила переодеваться в крестьянку и вести себя как обычная деревенская женщина.
Зарождение высокой моды
- При Людовике XIV появились швеи, которые шили и продавали одежду, одобренную королем.
- Знать стремилась показать свое богатство с помощью одежды. Король быстро смекнул и ввел свод правил, в соответствии с которыми нужно было по-разному одеваться в зависимости от мероприятия.
- Увлечение Людовика XIV модой дошло до того, что он запретил ввозить ткани из других стран. Все должно было производиться во Франции. Однажды король даже приказал своему сыну сжечь пальто, потому что оно было сшито не из французских материалов.
- Регулировать модную индустрию помогал министр финансов Жан-Батист Кольбер. Одним из его нововведений стало то, что новые ткани появлялись сезонно, 2 раза в год. Это побуждало людей тратить больше денег. Летний сезон начинался во второй половине мая, а зимний — 1 ноября.
Женщины в Версальском дворце
- Юбки достигали 3,7 м в окружности, а на их пошив уходило до 27 м ткани. При этом женщины Версаля должны были не просто идти, а делать крошечные шаги, благодаря чему создавалось ощущение, что они скользят по полу.
- Роды королевы являлись публичным мероприятием. Поэтому если у нее долго не рождался ребенок, то все вокруг резко начинали обсуждать регулярность, постоянство и качество менструальных циклов принцесс и королев.
- На роды все желающие прийти не могли, но доктора, фрейлины, гувернантки принцев и принцесс присутствовали. Остальные члены ждали в других комнатах, все двери которых были символически оставлены открытыми. Когда ребенок рождался, все сразу бежали поздравлять королеву.
- Из-за вирусных инфекций у многих оставались темные пятна и шрамы на лице. Женщины, чтобы скрыть несовершенства, использовали не только кремово-белую пудру и розовые румяна, но и мушки из бархата или атласа.
Запахи и гигиена Версаля
Ваза для ароматизации комнаты.
- Во дворце была проблема с запахами. В первую очередь это было связано с тем, что Версаль стоит на болотистой местности. Летом земля дурно пахнет, и эти пары смешивались с запахом пота придворных.
- В Версале также были туалеты, установленные под общественной лестницей. Они размещались именно там, потому что была надежда, что вентиляция, создаваемая прохожими, не позволит распространяться запахам. Но это не помогало. Подобные условия заставляли многих людей просто справлять нужду в других местах дворца, например в галереях.
- В то время как сегодня поход в туалет — дело приватное, в Версале же некоторые даже принимали посетителей, находясь в туалете.
- Королевская семья носила льняные вещи и использовала такое же белье, потому что бытовало мнение, что этот материал впитывает грязь и запахи. Людовик XIV, как и большинство дворян, менял рубашку несколько раз в день. Считалось, что чем чаще мужчина это делает и чем белее его одежда, тем он богаче и привлекательнее.
- Чтобы избавиться от неприятных запахов, использовали огромное количество духов. Однако это не улучшало ситуацию. И без того зловонный воздух смешивался с разными ароматами, причем некоторые из них пахли неприятно сами по себе. Чтобы снова бороться с этим, придворные носили с собой маленькие мешочки, наполненные благоухающими травами или лепестками цветов.
- Чтобы поддерживать чистоту зубов, использовали порошки, которые делались из всего, начиная от измельченных сушеных трав и заканчивая золой.
Еда, напитки и этикет
- Во время правления Людовика XIV горячий шоколад стал привычным для версальской кухни. Однако больше всего его любил Людовик XV. Король иногда даже сам его готовил на кухне в своих апартаментах. Вот королевский рецепт это напитка: «В сотейник поместите равное количество плиток шоколада и стаканов воды и прокипятите на слабом огне. Перед подачей добавьте желток (1 желток на 4 чашки)».
- Королю приносили ужин на золотых, серебряных и позолоченных блюдах. При этом лучшие ювелиры тех времен трудились над формой посуды, чтобы та лучше сохраняла тепло. Подобное отношение к еде стало началом французской гастрономии.
- Согласно этикету, джентльмены не снимали шляпу в Версальском дворце, потому что он считался общественным местом — как улица. Однако при этом шляпу необходимо было снимать при входе в определенные части дворца, а также в присутствии короля. Но при этом на ужине мужчины сидели в шляпах и снимали их, только если к ним обращался король.
- Людовик XIV не любил вилки и даже призывал своих детей не пользоваться ими. В те времена они не были чем-то новым, однако отличались от тех, которыми мы пользуемся сейчас. Вилки в Версальском дворце имели только 2 длинных зубца.
- Облизывать пальцы или вытирать их о скатерть было нельзя, очистить руки можно было только с помощью салфетки. Мясо и хлеб нельзя было рвать, их только резали. Локти на столе считались верхом дурного тона, так же как и попытки подуть на горячий суп.
- Нельзя было обсуждать поданную еду — вне зависимости от того, вкусная она или нет. И в процессе трапезы запрещено было издавать звуки и громко разговаривать.
Праздники и развлечения
- Людовик XVI каждый день записывал в дневник свои личные расходы. Из записей можно было понять, что его младшая сестра, мадам Элизабет, вместе с Марией Антуанеттой получали щедрые новогодние подарки. Между 1780 и 1783 годами король потратил более 148 864 ливров (на данный момент это € 13 100) на украшения из бриллиантов, ожерелья и кольца.
- Людовик XIV любил масштабные праздники. Так, однажды он устроил вечеринку в честь своей матери Анны Австрийской и королевы Марии Терезии. Гости целую неделю развлекались на конных скачках, играли в лотереи, посещали зверинцы и театральные представления.
Жизнь в Версальском дворце
Маркиза де Помпадур — фрейлина, хозяйка литературного салона, фаворитка Людовика XV.
- Во дворце было порядка 900 придворных. У каждого была своя задача, которую мог выполнять только он.
- Каждый новый придворный должен был выучить ряд правил. В одни двери нужно один раз постучать, в другие — поскрести ногтем. Также нужно было запоминать, в каких комнатах можно сидеть, а где только стоять.
- Нередко роль придворного в Версальском дворце передавалась по наследству, иногда место можно было купить за приличную сумму. При этом кандидатов на важные роли, например на место государственного секретаря, принимали только с одобрения короля.
- Во дворце было недостаточно каминов, чтобы полностью отапливать помещения. Тепла не хватало даже на одну комнату. Поэтому зимой жители Версаля мерзли и страдали от кашля и простуды.
- Версальский дворец был финансовой обузой для французского правительства. Например, многие французы недолюбливали Марию Антуанетту из-за ее трат. На одежду выделялось порядка $ 3,6 млн, но королева в некоторые годы превышала этот бюджет вдвое.
Как вам жизнь в одном из самых роскошных дворцов? Хотелось бы в нем оказаться во времена правления Людовиков?
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