30+ пикантных фактов о жизни в Версале, где все делалось на публику. Даже поход в туалет

Версальский дворец планировался как место для уединения. Король и его семья пытались сбежать из грязного и многолюдного Парижа. Однако спустя годы в роскошном дворце появилось все то, чего избегал король. Аристократы того времени в Версале только ссорились друг с другом и развлекали короля.