30+ фактов о жизни в Германии, из-за которых у приезжих случается культурный шок
Нет абсолютно одинаковых людей в одном конкретном государстве, но есть некоторые особенности, которые объединяют население разных стран. Довольно большое количество слухов ходит о жителях Германии. Немцев считают чуть ли не самыми пунктуальными людьми на земле, а уж про их любовь к чистоте и говорить не приходится.
Мы в AdMe.ru решили пролить немного света на эти стереотипы и проверить их правдивость. Ответы на все вопросы удалось найти у пользователей интернета, которые успели побывать в Германии и составили свое мнение о стране. Да и нам самим есть что сказать по этому поводу.
Посещение общественных мест
- Одна из самых странных вещей, которые делают немцы, — это спрашивать разрешения присесть за ваш столик в кафе, если есть свободные стулья. При этом необязательно они заинтересованы в общении с вами или хотят познакомиться. На самом деле это довольно разумный подход, если в кафе не осталось свободных столиков, зато есть места — почему бы этим не воспользоваться? © Mitch Ryan / quora
- В Германии я гостила у подруги. Пошли как-то с ее детьми в поликлинику, а там очередь часов на 5. Но Таня поздоровалась со всеми в холле и сказала что-то типа «термине». И тут я очень удивилась: люди в очереди кивнули, а мы первыми прошли к врачу, поэтому в тот день еще успели сходить в музей. До сих пор поражаюсь, что никто не возмущался и не кричал: «У всех свои проблемы».
- Немцы любят, когда окна закрытые, потому что боятся сквозняков. Для немцев «свежий воздух» должен быть только снаружи, но не внутри дома. Когда немец произносит фразу «Здесь сквозняк!», на его лице появляется глубоко взволнованный взгляд, сигнализирующий о начале непримиримого поиска источника малейшего потока воздуха, который должен быть немедленно и полностью изолирован. © Peter J. Wright / quora
- Меня довольно много вещей поразило в Германии. Например, то, что мне запретили посещать парикмахерскую, потому что однажды я забыла прийти туда по записи. Я, конечно, все понимаю, но не до такой же степени. Слышала, что некоторые врачи даже могут потребовать материальную компенсацию, если вы вдруг не явитесь на прием.
© Yamini Von Gotham / quora
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Меня поразило разнообразие колбасных изделий в супермаркетах. Я заметила как минимум 2 полки для хранения всевозможных сосисок. Судя по всему, колбаса для немцев — то же, что хлеб для французов. © Léa Confort / quora
На немецких улицах
- Живя в Германии, я ходила в мятых вещах. А что, там все так ходят. Теперь приходится заново учиться гладить, а не хочется.
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На немецких дорогах распространен указатель Einbahnstraße. Из-за плохого знания немецкого языка я думал, что человек по имени Эйнбан был известной фигурой в истории Германии, раз в его честь названо так много улиц (Straße в переводе с немецкого означает «улица»). Позже мой знакомый объяснил, что указатель означает улицу с односторонним движением. Я никогда не думал, что мне будет так стыдно. © Bhargav Ram / quora
Вещи, привычные для немцев, но удивляющие остальных
- Я женат на немке. Есть одна вещь, с которой я до сих пор не могу смириться, — это то, что немцы, в том числе и моя жена, могут спокойно раздеться на публике. Однажды мы ходили на занятия йогой, и она просто начала раздеваться до нижнего белья перед всеми прямо в холле. Люди странно смотрели на нее, но никто ничего не сказал. Пришлось напомнить супруге, что у нас так не принято. © Brockmann Schulz / quora
- В Германии есть множество полей, где можно собрать урожай. При входе взвешиваете пустую тару, а потом идете собирать. На выходе снова взвешиваете лукошко и платите за вес. За то, что съели во время сбора, платить не надо. И, кстати, там никогда нет охраны. На ночь они просто закрывают будку, а в конце сезона убирают забор, и тогда можно в любое время бесплатно собирать остатки. © Greenkof / pikabu
- Что меня умиляет в Германии, так это неписаное правило про необходимость здороваться, входя в любое помещение, не обращаясь ни к кому конкретно. Еще одна вещь, которая не перестает удивлять, — это стремление к идеальному порядку: вы неправильно вешаете белье! Вы не должны водить такую грязную и ржавую машину! Вы не должны оставлять беспорядок в своем саду! Живая изгородь не может быть такой высокой! © John Grantham / quora
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Очень хорошо работает почта, поэтому многие немцы заказывают одну вещь в нескольких размерах. Что не подойдет — отсылают обратно. Чтобы отправить посылку по Германии, например в Мюнхене, надо просто прийти в отделение, сдать коробку — и все. Никакие бумажки заполнять не надо, всю информацию почтовый сотрудник берет с этикетки на коробке. Этикетки на возврат обычно есть прямо в посылке от магазина. © BrNataly / pikabu
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Была в гостях в Германии. Вместо завтрака там пьют черный кофе, даже без молока. Поплелась в супермаркет за молоком и едой, а он был закрыт в воскресенье. Пекарня была открыта, только очередь огромная. Но в Германии такая божественная выпечка, что оно того стоило. © Nadlen48 / pikabu
Некоторые особенности быта
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В Германии вы не найдете окон с одинарным остеклением. Все дело в большом диапазоне температур зимой и летом, а также в стремление к энергоэффективности. Чем дороже и современнее дом, тем больше стекол в окнах. И конечно же, окна сделаны так, чтобы их было трудно открыть снаружи. © Jörg Dennis Krüger / quora
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Что нелегко найти в других странах, кроме Германии, так это то, насколько хорошо немцы применяют технику звукоизоляции в своих квартирах. Звукоизолируют даже водопроводные трубы, двери и окна. © Andrea Bonetti / quora
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Я очень удивилась, когда не обнаружила стиральной машинки в квартире моей немецкой подруги. Оказалось, что машинки всех соседей в подъезде стоят на цокольном этаже, там же вещи и сушат. Сложно себе представить такую практику в наших многоэтажках.
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А еще немцы обувь в подъезде оставляют. А почтальон может оставить посылку под дверью подъезда, и ее (посылку) никто не возьмет. © Gopherplace / pikabu
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Подушки без подушки: это мешочки размером XXXL, 80×80, которые занимают почти половину вашей кровати, да еще и без наполнения. Не понимаю, как немцы на них спят.
А еще они смотрят фильм «Ужин на одного» в канун Нового года. © Yamini Von Gotham / quora
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Немцы высоко ценят комфорт. В квартирах нет яркого света, люди разговаривают тихо, поезда и грузовики не издают ожидаемого шума, а мобильные телефоны почти всегда находятся в беззвучном режиме. Однажды мой коллега выключил свет в столовой, потому что при естественном, хоть и не ярком освещении, ему удобнее обедать. © Darshit Parekh / quora
Интересные немецкие блюда
- Меттигель — это блюдо из свиного фарша в форме ежа с луком вместо колючек. Хоть оно и считается безопасным, но не вызывает аппетита. © Bernhard Münzer / quora
- Германия — единственная страна в мире, жители которой любят блюда из вальдмейстера (ясменника). Его вкус невозможно передать словами — он не похож ни на один обычный фрукт и абсолютно не мятный, хоть и зеленого цвета. В больших дозах это растение может быть токсичным. Из вальдмейстера делают сиропы и коктейли. Рекомендую попробовать мороженое из вальдмейстера, но оно продается не во всех кондитерских. © Robert Scheer / quora
- Матросское блюдо лабскаус. Его можно встретить в ресторанах Бремена, Гамбурга и Любека. Готовится лабскаус из картофельного пюре, солонины и свеклы. Подается с жареным яйцом, солеными огурцами и селедкой. Раньше лабскаус был едой для бедных, но сейчас маринованное мясо и рыба стали настолько дорогими, что превратились в роскошную еду, которую подают даже в модных ресторанах. © Ben Agaran / quora
- Мороженое в форме спагетти. Сначала из пресса выдавливается ванильное мороженое, внешне напоминающее спагетти. Затем его кладут на взбитые сливки и поливают клубничным соусом или сиропом, потом посыпают шоколадной стружкой или тертым миндалем, чтобы это выглядело как сыр пармезан. Бывает даже мороженое, которое имитирует пасту карбонара. © Chaemin Lee / quora
- Я очень люблю свинину, хлеб, картофель и капусту, но не в таком же количестве! Однажды вечером мы ужинали в ресторане в Мюнхене, и я заказал салат. Но этот вот «салат» состоял из мизерного количества овощей и длинной сосиски. Уф. Мы прекрасно провели время в Германии, но после возвращения домой я около недели питался по-вегетариански.
© Kermit Lancaster / quora
Что из себя представляет «немецкий низший класс»
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Мои родители среднего достатка, но большинство моих друзей из бедных семей. Я заметил, что они очень любят смотреться в зеркало и демонстрировать свои мускулы, а также другие «атрибуты» внешности. А еще они громко слушают рэп. По моему опыту, от дохода родителей зависит, сколько у вас игровых консолей — ни у одного из действительно богатых детей, которых я знаю, не было игровой приставки. © James Walliz / quora
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Малообеспеченные люди Германии любят татуировки — чем больше, тем лучше. Им нравятся тату в виде бабочек, цветов, каких-то цитат и высказываний. И еще вычурный маникюр. Они используют подростковый сленг, даже будучи взрослыми людьми. А еще им нравятся контрафактные вещи, при этом логотип на них должен быть хорошо заметен окружающим. © Selona Parisa / quora
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Понятия «высший» и «низший» класс в Германии не так широко распространены, как, например, в Британии с их аристократией и сводом этических норм. Все смешалось. Можно быть богатым, но иметь дурной вкус. Можно преподавать в университете, но любить рассказывать дурацкие анекдоты. © Peter Steier / quora
Традиции и суеверия
- В Германии запрещено поздравлять с днем рождения раньше, чем этот день настал, — это считается плохой приметой. Если поздравить позже, немец будет только счастлив, что о нем помнят, но раньше — ни в коем случае. © Shankar-von-Mandagere / quora
- У них есть традиция устраивать субботники. Это включает в себя мытье полов в коридорах, на лестницах, уборку подвалов и даже улиц перед зданием. Весь район вовлечен в деятельность. © Barbara Ivanovna / quora
- Ваши немецкие соседи могут быть очень чувствительны к звукам. Каждый день с 13:00 до 15:00, а потом с 22:00 до 7:00 в этой стране что-то вроде тихого часа — нельзя шуметь. Вы не можете играть на музыкальных инструментах, перемещать мебель или пользоваться шумными бытовыми приборами в это время. Особенно тихими нужно быть в воскресенье, что просто сводит меня с ума. © Jack Anderson / quora
- На территории федеральной земли Баден-Вюртемберг существует традиция, которая берет свое начало с конца XV века, — это что-то вроде недели подметания, когда каждая квартира в многоэтажке согласно графику убирает общие помещения и улицу перед домом. А на двери дежурной квартиры висит табличка с надписью Kehrwoche. © Darshit Parekh / quora
Правила, которых стоит придерживаться, чтобы не попасть впросак
- Если вы новенький на работе, вам следует проявить инициативу и самому представиться немецким коллегам. Хотите найти себе жилье с подселением в комнату — будьте готовы к откровенному интервью. Ваш будущий сосед захочет узнать о вас все: есть ли у вас друзья, которых вы будете приглашать, храпите ли вы по ночам и прочие интимные вещи. Лично мне труднее было найти жилье, чем работу.
Чувствуете желание поговорить в транспорте? Забудьте об этом. Лучше наденьте наушники и откройте книгу. Не садитесь рядом с кем-то в поезде или автобусе, если есть свободные места. © Alok Garg / quora
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Если вы сидите в кафешке и хотите запостить фоточку в инстаграм, мол, вот какие большие и вкусные плюшки подают в кафе N, то в конце поста обязательно надо написать, что это не реклама. Иначе будете потом оправдываться, что вы не получали денег за этот пост и не обязаны платить налог. © nav1234 / pikabu
Немецкий менталитет
- В одном из дорогих немецких магазинов ко мне подошел консультант и сказал: «Если бы ты похудела на 15 кг, то могла бы выглядеть очень красиво». Мне понадобилось около минуты, чтобы прийти в себя после его слов, — мне еще никто не делал столь жестоких комплиментов. Я чуть не упала на пол от смеха, подвергая опасности белое кружевное платье. Люблю Германию. Это одна из немногих стран, где не нужно ломать голову, пытаясь проанализировать подтекст того, что говорят тебе люди. © Sati Marie Frost / quora
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Я заметил, что большинство моих немецких друзей не регистрируются в соцсетях под настоящим именем. Предположим, я ищу Анну Шнайдер. Вероятнее всего, она зашифрует свое имя в виде какого-то буквенного ребуса. Это очень распространено в Германии, и многие из моих друзей используют эту стратегию. Зачем? Чтобы будущий босс не смог найти их в Facebook. Мне потребовалось приложить много усилий, чтобы найти свою девушку в социальной сети. © G Klinkerfuss / quora
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Мне казалось, что немецкие мамы перед прогулкой пьют какой-то успокоительный чай. Они поглядывали на меня с опасением, когда я бегала по площадке за своим ребенком. В это время их дети спокойно ели кашу из песочной смеси и устраивали грязевые ванны.
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Немцы очень прямые и называют вещи своими именами. Сначала я думал, что это немного грубо, но позже понял, что это просто их культура. Больше всего меня впечатляет немецкая пунктуальность. Тут вам не придется ждать транспорта дольше минуты по расписанию. А еще немцы отзывчивые и стараются помочь изо всех сил. © Aarti S / quora
А вы были в Германии? Есть что-то в этой стране, поразившее вас до глубины души?