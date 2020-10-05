30+ фактов о жизни в Германии, из-за которых у приезжих случается культурный шок

В Германии вы не найдете окон с одинарным остеклением. Все дело в большом диапазоне температур зимой и летом, а также в стремление к энергоэффективности. Чем дороже и современнее дом, тем больше стекол в окнах. И конечно же, окна сделаны так, чтобы их было трудно открыть снаружи. © Jörg Dennis Krüger / quora

Что нелегко найти в других странах, кроме Германии, так это то, насколько хорошо немцы применяют технику звукоизоляции в своих квартирах. Звукоизолируют даже водопроводные трубы, двери и окна. © Andrea Bonetti / quora

Я очень удивилась, когда не обнаружила стиральной машинки в квартире моей немецкой подруги. Оказалось, что машинки всех соседей в подъезде стоят на цокольном этаже, там же вещи и сушат. Сложно себе представить такую практику в наших многоэтажках.

А еще немцы обувь в подъезде оставляют. А почтальон может оставить посылку под дверью подъезда, и ее (посылку) никто не возьмет. © Gopherplace / pikabu

Подушки без подушки: это мешочки размером XXXL, 80×80, которые занимают почти половину вашей кровати, да еще и без наполнения. Не понимаю, как немцы на них спят.

А еще они смотрят фильм «Ужин на одного» в канун Нового года. © Yamini Von Gotham / quora