30+ фактов о трогательных мультфильмах нашего детства, над которыми украдкой плакали даже мальчишки

Когда в детстве наконец-то наступало время мультфильмов, мы забывали обо всех играх и сломя голову неслись к телевизору. Детям было неважно, какой мультик сегодня окажется на экране — рисованный или кукольный, — если у него был впечатляющий сюжет, от которого невозможно оторваться.

AdMe.ru вспомнил самые трогательные советские мультфильмы, которые поднимали настолько важные жизненные темы, что слез не могли сдержать даже взрослые. А дети учились тому, что жизнь очень многогранна, помощь другим важна, а из любой ситуации можно найти выход.

1. Мама для мамонтенка

Меня не пугают ни волны, ни ветер - Плыву я к единственной маме на свете. "Мама для мамонтенка"

Историю о том, как единственный выживший мамонтенок потерял свою маму и пытается ее найти, помнят, наверное, все советские дети. Детскую писательницу Дину Непомнящую вдохновила на написание этой сказки настоящая историческая сенсация.

В 1977 году в России нашли замерзшего много тысяч лет назад детеныша мамонта, и эта находка стала важным событием для ученых.

Предполагали, что он попал в ловушку. Писательницу впечатлил трагический финал, и она решила изменить его в своей сказке. Малыш мамонт оттаивает после вечной мерзлоты и отправляется на поиски своей мамы.

Сначала в мультфильме не было песенки, которая и сделала его таким популярным. И художественная комиссия отклонила его выход на экраны. Мультипликаторы пригласили талантливого композитора Владимира Шаинского, чтобы он написал песню. Тогда мультфильм наконец-то увидели зрители.

Прототип героя, ископаемый мамонтенок Дима (по названию ручья, около которого он был найден), сегодня «живет» в музее Зоологического института Российской академии наук. Он часто отправляется в путешествия по России и миру, его показывают на различных научных выставках.

«Песенка мамонтенка» в наше время стала неофициальным гимном. Ее используют для того, чтобы поддержать ребят, находящихся в учреждениях, которые занимаются опекой над детьми, оставшимися без родителей.

2. Варежка

Это мультфильм наверняка хорошо помнят те, кто рос в 80–90-е. История об огромной мечте девочки иметь собаку оказалась очень близкой многим детям. После отказа мамы завести животное девочка представляет, что ее красная варежка становится щенком. Он переживает целую цепочку приключений и, к огорчению малышки, снова становится варежкой. Мама, видя страдания дочки, все же решает взять домой настоящую собаку.

Неяркий кукольный мультик покорил зрителей и критиков в разных странах, завоевал награды не только в России, но и во Франции и Испании.

В мультфильме герои не произносят ни одного слова.

Известный художник-мультипликатор Леонид Шварцман срисовал персонажей с реальных людей. Например, маму девочки — со своей знакомой, при этом отметил, что скопировал и внешность, и черты характера. А бульдога изобразил похожим на режиссера мультфильма Романа Качанова.

Современные же зрители углядели в маме сходство с певицей Земфирой.

Мультипликатор позже называл своими самими любимыми персонажами именно героев «Варежки», хотя он создал более популярных Чебурашку, Снежную королеву и котенка по имени Гав.

3. Приключения пингвиненка Лоло

— А дедушка Пиго говорил, что они приносят нам несчастье! Они нас ловят и увозят в какие-то зо... зоопарки! "Приключения пингвиненка Лоло"

После выхода мультфильма трогательные пингвины завоевали мир. Картину купили многие страны, потому что были восхищены качеством съемки. Такое качество стало результатом того, что мультфильм был создан СССР в тандеме с Японией. Работа над мини-сериалом (3 серии) заняла 8 лет.

Японские мультипликаторы были впечатлены работой советских коллег и предложили сделать совместный проект. Анимация была создана в СССР, а все техническое оборудование предоставила японская сторона.

Для этого мультфильма японцам пришлось разработать специальный негатив, так как перфорация советских кинопленок сильно отличалась от перфорации иностранных.

Картину купили не только страны Европы, но и Арабские Эмираты, Австралия, что для конца 80-х годов ХХ века было редким событием.

Зрители замечали несоответствия во внешнем виде пингвинов по сравнению с живой природой. Но мультипликаторы отдали предпочтение яркой и привлекательной картинке, а не идеальному сходству. В действительности птенцы пингвинов покрыты серым пухом, тогда как в мультфильме у них такие же перья, как у взрослых. Но как быть с тем, что пингвины на экране изначально разноцветные?

В мультике не были замечены особые ляпы, кроме одного. В конце фильма рассказчик произносит: «В начале марта кончается осень в Антарктиде». Это ошибка, в начале марта осень в Антарктиде только начинается.

Озвучивали мультфильм популярные актеры: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов. А вот музыку написал японский композитор Масахито Маруяма.

4. Волк и теленок

— Сынок! — Папаня! — Ну вот, то-то, а то «мама, мама»! "Волк и теленок"

Мультфильм о том, как рождается настоящая дружба и любовь, получил престижные награды за границей — его оценили на международных фестивалях, которые проходили в Индии, Хорватии и Аргентине.

Интересно, что и теленка, и его главных врагов озвучивали одни и те же актеры. Маленького теленка и лису — Ольга Громова, а большого теленка и медведя — Владимир Винокур. Волка озвучил харизматичный Олег Табаков.

Многие фразы из мультфильма ушли в народ, их цитировали наравне с фразами из самых популярных советских комедий.

5. До свидания, овраг!

— Не откажите хромому псу, будьте любезны! — Чья собака? — Да ничья, это из оврага! "До свидания, овраг!"

Многие вспоминают эту сказку как настоящую безнадегу, от которой тем не менее было трудно оторваться. Перед нами кукольный мультфильм в приглушенных тонах, тогда как большинство советских детей любили яркие и рисованные. Но тема бездомных животных брала за живое.

В истории было так много «взрослого», что критики даже сравнивали ее с пьесой Горького «На дне», которая рассказывает о жизни нищих. Ведь у каждой бездомной собаки из стаи, которая обитает в овраге и оказалась «на дне» жизни, есть «человеческие» черты: кто-то ждет помощи, а кто-то надеется только на себя. Кто-то учится и развивается, а кто-то не считает это важным. У каждого пса своя грустная реальность.

Заканчивается мультфильм печально, но все же одному псу удается спастись. Режиссер давал своим маленьким зрителям надежду. Авторы картины хорошо осознавали, какое впечатление финал произведет на детей, но считали, что эти чувства ребенок должен пережить: «Нас не пугает, если кто-нибудь из малышей даже поплачет. Страшнее, если ребенок вырастет равнодушным».

Мультик был снят по одноименной повести-притче Константина Сергиенко. Позже он переработал ее во взрослую пьесу «Собаки». Спектакли по ней шли во многих российских театрах.

6. Серая Шейка

— Что же ты не улетела? Или ты разучилась летать? — Нет, просто здесь мне больше нравится. "Серая Шейка"

Этот мультфильм о дружбе, взаимопомощи и борьбе за свою жизнь называют классикой мультипликации. Он был снят еще в 1948 году, а в 2001-м был отреставрирован и переозвучен. В свое время картина стала новаторской, критики отмечали ее стиль анимации, тонкие психологические линии сюжета.

А вот переозвучка и реставрация многим не понравились, и создатели получили в свой адрес немало критики.

Мультик снят по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка, хотя, в отличие от книги, в нем совсем не было людей. Это было сделано для того, чтобы зрители могли ассоциировать героев с собой.

Сюжет мультфильма сделали более напряженным. Например, крыло Серой Шейки было переломано ударом лапы лисы осенью, перед отлетом, и утка-мать горевала о дочке, думая, что ее съела лиса. В книге же лиса сломала уточке крыло еще весной, поэтому птицы знали, что она останется одна, и могли посоветовать ей, как себя вести зимой.

В книге уточка остается жить у человека, который спасает ее. А на экране она самостоятельно расправляется со своим врагом — лисой — и выздоравливает.

7. Гора динозавров

— Выпусти меня! Я приспособлюсь, честное слово, приспособлюсь! "Гора динозавров"

В этом мультфильме авторы попытались ответить на вопрос, почему вымерли динозавры, предложив одну из версий — из-за ухудшения климата. Холодный воздух сделал скорлупу яиц слишком твердой, динозавры не смогли выбраться наружу и погибли.

Однако один из вариантов интерпретации картины — отношения детей и родителей. Толстая скорлупа яйца, в котором сидит маленький динозаврик, ассоциируется с родителем, который слишком сильно опекает свое чадо. «Я хочу видеть солнце!» — кричит динозаврик. «Я исполняю свой долг!» — отвечает скорлупа. Чрезмерная забота разрушает жизнь ребенка, как скорлупа не дала динозавру увидеть мир. И родителям стоит об этом помнить.