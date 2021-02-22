30 фактов о том, как на самом деле проходили балы, которые мы сегодня романтизируем
Балы в книгах и кино — это всегда пышно, празднично и бесконечно романтично. Как же иногда хочется бросить все, оказаться там и закружиться в вальсе на глазах у восхищенной публики. А давайте посмотрим, что для этого нужно. Получить приглашение, сшить модное платье, заказать бальную обувь, найти достойного кавалера, выучить сотни танцевальных па и многое другое. В общем, есть подозрение, что за романтическим флером придворных балов скрывалась основательная подготовка.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, так ли непринужденно чувствовали себя гости на балах, как нам это видится сегодня. Получился внушительный список обязанностей приглашенных «повеселиться».
Как появились балы
- Первые балы проходили при французском и бургундском дворах в XIV веке. «Расцвет» же пришелся на времена Людовика XIV, когда они начали распространяться по Европе и приобрели определенный церемониал.
- Придворные балы XVIII–XIX века выполняли функцию официального приема, встречи высокопоставленных лиц, послов. В Англии балы были местом, где общество проявляло себя наилучшим образом. Дело в том, что все действия присутствующих строго регламентировались в соответствии с кодексом воспитания, любое нарушение которого считалось тяжким преступлением. Поэтому обязательным условием присутствия на балу было доскональное изучение и владение этикетом викторианского бального зала.
- Как и многие другие западные обычаи, балы привез в Россию Петр Великий. В 1718 году специальным указом он основал «ассамблеи», ставшие прообразом аристократических балов. К середине XIX века балы проводили уже не только в Петербурге и Москве, но и в небольших провинциальных городах.
Подготовка к балу
- Устроить бал было делом не из легких. Нужно было найти оркестр и продумать меню. Разослать приглашения не менее чем за 2–3 недели до мероприятия. А после бала хозяева ожидали от гостей записки в знак признательности за гостеприимство.
- Балы обычно проходили в огромных залах с колоннами. Паркет натирали до блеска, воздух ароматизировали, пространство зала украшали живыми цветами (особенно ценились редкие и экзотические). Из кладовой столового серебра приносили сервизы, приборы, фарфор, хрусталь.
- Гости могли узнать, сколько продлится бал, посмотрев на длину свечей: чем они длиннее, тем дольше будет освещаться помещение (в среднем это 4–6 часов, а то и дольше). Кроме того, свечи служили показателем достатка хозяев. В богатых домах зал украшали сотнями свечей из пчелиного воска в хрустальных люстрах и стенных подсвечниках, а также зеркалами, отражающими и усиливающими свет.
Женские наряды
- Европейский бал требовал от посетителей весьма серьезной подготовки в самых разных областях. Начали работать модельеры, которые занимались пошивом исключительно бальных платьев, стала изготавливаться обувь, непосредственно перед балом было необходимо провести серьезную работу с прической.
- Посещение балов было связано с большими тратами. Платье от модного венского дизайнера стоило как годовое жалование рядового придворного лакея. В XIX веке наиболее состоятельные дамы заказывали туалеты у парижского дизайнера Чарльза Уорта — первого представителя «высокой моды». Он обслуживал верхушку: королев, принцесс, жен миллионеров.
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Занимаясь подготовкой своего туалета, леди Викторианской эпохи прежде всего должна была учитывать свой возраст и статус. И только потом думать о фасоне, ткани и цвете костюма. Замужняя дама могла явиться на бал в шелке, украшенном тюлем и цветами. Девушки шили платья из легких материалов: тарлатана, марли, тюля, сетки, тончайшего муслина или кружева. Такие платья носили поверх шелковой комбинации. Дамы в трауре если и появлялись на балу, то в атласных платьях, покрытых сеткой или крепом.
- Все аксессуары — перчатки, туфли, цветы, веера и оперный плащ — должны быть аккуратными и новыми (в противном случае впечатление о даме портилось, и все ее старания по подготовке платья оказывались напрасными).
- Бальной обувью были туфли, напоминающие пуанты. Они плотно обхватывали ступню, имели полукруглый носок и плоский каблук. Такие туфли подвязывали лентами, чтобы они не слетали во время танца. Белые атласные туфли носили со светлыми платьями, а черные или бронзовые — с темными.
- Правила обязывали надевать перчатки в гардеробной и запрещали оставаться без них в танцевальном зале. Снимать их нужно было только во время ужина. Перчатки были белые, идеально подогнанные по размеру. Гостям полагалось иметь при себе вторую пару на случай, если первая испачкается или порвется во время танца. Перчаткам уделялось очень много внимания, они были необходимы, чтобы танцующие не касались друг друга обнаженными частями тела.
- Дамы почтенного возраста брали с собой носовые платки, лорнеты, программы бала и бальные веера. Молодая дама не выезжала на вечер без сумочки-ридикюля с флаконом духов и пузырьком с нюхательной солью от обмороков, а также без бальной книжки, в которую записывались имена претендентов на танец. Обычно такие приспособления подвешивали на цепочку веера или цепляли крючком к лифу.
- Если дама все-таки забывала о своем обещании и соглашалась на танец с другим кавалером, создавалась неловкая ситуация, дама должна была отказать второму кавалеру, извиниться перед первым и пропустить танец. Если же кавалер по какой-то причине упускал из памяти свое приглашение и дама оставалась без партнера, это считалось грубостью с его стороны и осуждалось всем обществом.
Мужской костюм
- Бальный костюм джентльмена Викторианской эпохи был строго регламентирован. Черный тонкий фрак и пара брюк того же цвета, черный или белый жилет, демонстрирующий широкий вырез рубашки. Галстук, черный или белый, без вышивки, лакированные сапоги, белые перчатки и белый льняной платок. Из украшений допускались запонки, золотые солитеры и цепочка для часов.
- На балу в венском императорском дворце Хофбург присутствовали гусары в парадных мундирах, отороченных мехом, с серебряными галунами и эполетами с бахромой.
Сопровождение дамы
- Леди не должна была посещать публичный бал без сопровождения, как не должна и гулять по бальному залу одна. Дама приезжала на бал с супругом или (при его отсутствии) с подругой и мужем этой подруги. Девушки появлялись на балу с отцом, матерью или пожилой особой, которая следила за своей подопечной на протяжении всего вечера.
- В Англии помолвленные практически не танцевали вместе — это считалось дурным тоном, в то время как в России жених и невеста могли танцевать максимально допустимое количество танцев (3 и более). Пары, состоящие из супругов, были нежелательными и считались отступлением от правил этикета (исключением был первый танец).
Танцы
- В России обучаться танцевальному мастерству начинали в 5–6 лет. Занятия напоминали изнуряющую спортивную тренировку или обучение рекрута фельдфебелем. Такое усердное обучение помогало молодому человеку выработать не только танцевальную ловкость и непринужденность — он также держался уверенно и свободно, находясь в светском обществе.
- Существовал определенный танцевальный этикет, правила которого участники должны были соблюдать. Например, танцуя с дамой, одетой в декольтированное платье, мужчина не мог позволить себе держать ее за обнаженные плечи или спину. В этом случае наиболее удачное положение для рук — на талии.
- Юная леди, подколовшая шлейф платья, таким образом давала понять, что хочет танцевать. Если ее приглашали на танец, она не могла отказаться без уважительной причины.
- 2 века назад вальс считался неприличным танцем. В России он находился под запретом (после приказа Павла I), в Британии до середины XIX века танец, в котором партнеры приближались друг к другу очень близко, осуждали и официальная пресса, и священнослужители.
- Чуть позже в английском обществе, где взаимодействие между мужчиной и женщиной регулировали строгие правила, бал стал одним из немногих мест, где зарождались романтические отношения.
Музыка
- На американских балах было обязательным наличие 2 оркестров, для того чтобы завершающие аккорды первого плавно перетекали в новую композицию, которую исполнял уже второй оркестр. И так по кругу. Музыка не должна была прерываться ни на минуту.
Обед
- Танцы прерывались обедом, на который кавалер обязательно провожал свою даму. Когда пара садилась за стол, они снимали перчатки и покрывали колени салфеткой. Перед тем как встать из-за стола, перчатки надевали вновь, салфетки оставляли на спинках стульев.
- На обед подавали суп (часто это был белый суп из телячьего или куриного бульона, яичных желтков, молотого миндаля и сливок). Если нужно было блюдо с другой части стола, за ним посылали слугу. Неправильным считалось просить соседа передать блюдо.
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Во время обеда джентльмен должен был развлекать ближайших к нему дам интересной беседой. Список неприемлемых тем значительно превосходил допустимые. Вежливый человек не задавал прямых личных вопросов тому, с кем только что познакомился, комплименты костюму считались дерзостью, сплетни были недопустимы в публичных разговорах.
Другие сложности
- На балу было важно правильно себя держать, то есть не только красиво танцевать, но также грациозно ходить и стоять, не выказывать негативных эмоций, не шуметь, не злословить. Всегда приходилось находиться в некотором напряжении.
- Участие в балах требовало от гостей хорошей физической подготовки и крепкого здоровья. Иногда переохлаждение разгоряченного организма после танцев приводило к простудам или воспалению легких. А уровень медицины в середине XIX века был таков, что после лечения выживали только самые крепкие и здоровые люди. Во избежание риска беременные женщины освобождались от участия в балах.
- Однако все эти трудности и неудобства с лихвой окупались популярностью и положением, которых можно было достичь, регулярно появляясь на танцевальных вечерах и участвуя в серьезных, деловых разговорах (например, во Франции) или более легких и изящных беседах (в России).
Хотелось бы вам оказаться на настоящем балу? Какое из правил кажется вам наиболее сложным?