30 фактов о том, как на самом деле проходили балы, которые мы сегодня романтизируем

Балы в книгах и кино — это всегда пышно, празднично и бесконечно романтично. Как же иногда хочется бросить все, оказаться там и закружиться в вальсе на глазах у восхищенной публики. А давайте посмотрим, что для этого нужно. Получить приглашение, сшить модное платье, заказать бальную обувь, найти достойного кавалера, выучить сотни танцевальных па и многое другое. В общем, есть подозрение, что за романтическим флером придворных балов скрывалась основательная подготовка.