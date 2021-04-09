30+ доказательств того, что космонавты — настоящие супермены

12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. С тех прошло уже 60 лет и многое кардинально изменилось. Полет Юрия Гагарина длился 1 час 48 минут, а сейчас мировой рекорд пребывания на орбите составляет 437 суток и 18 часов. Его поставил космонавт Валерий Поляков.

AdMe.ru с изумлением наблюдает за космическими полетами. И мы задумались: а каково это — работать с видом на Землю из окна своего «офиса»?

Подготовка к полету

Подготовка к космическому полету в российском отряде космонавтов может занимать до 15 лет. Бывает так, что человек уже готов к назначению в экипаж, но программа полета складывается так, что места для него нет, и космонавту приходится ждать своей очереди.

Как рассказал в интервью космонавт Олег Котов, одно из сложнейших испытаний претендент на полет на МКС проходит в сурдокамере. Туда человека помещают на 5 суток. У него есть только сигнальное табло, приборы, компьютер и задания, которые надо выполнять. Все это время за ним наблюдают в режиме онлайн. Самое тяжелое — режим непрерывной деятельности, во время которого нельзя спать 64 часа. И все это в полной тишине.

есть только сигнальное табло, приборы, компьютер и задания, которые надо выполнять. Все это время за ним наблюдают в режиме онлайн. Самое тяжелое — режим непрерывной деятельности, во время которого нельзя спать 64 часа. И все это в полной тишине. По правилам НАСА, за месяц до полета супруги членов экипажа должны выбрать человека, который будет рядом с ними во время взлета ракеты. По словам астронавта Майка Маллейна, он нужен для того, чтобы позаботиться о них в случае ЧП с ракетой.

Общение на МКС

Международная космическая станция на самом деле довольно невелика — примерно как дом с 6 спальнями. Обычно там находятся от 3 до 6 астронавтов и космонавтов, которые работают на МКС в течение 6 месяцев.

В интервью Олег Котов говорил о том, что оставаться надолго в таком замкнутом пространстве с одними и теми же людьми психологически тяжело. Экипаж формируется за 2,5 года до полета, отбор проходят только самые стрессоустойчивые кандидаты. В течение этого времени космонавты вместе тренируются, летают в командировки, проходят курс выживания, работают и даже дружат семьями. А если вдруг между членами экипажа возникает антипатия, они, как правило, предупреждают об этом руководство.

Сон в космосе

За сутки космонавты встречают 16 рассветов. «Представьте: вы пролетаете темную, ночную сторону Земли, двигаетесь на восток. А атмосфера работает как призма — делит восход на сотни цветов. И сначала ты видишь синюю полоску, потом голубую, потом желтую, и так двигаешься, пока не увидишь целую радугу. Через 45 минут уже закат, и ты наблюдаешь всю ту же красоту, только в обратном порядке. Картина повторяется каждые 45 минут, но никогда не надоедает», — рассказал в интервью астронавт Майк Маллейн.

При такой хронологической путанице экипажам МКС необходим был свой часовой пояс. Выбор был остановлен на так называемом всемирном координированном времени, по которому должны сверять часы все существующие службы всех имеющихся на Земле государств. Это аналог времени по Гринвичу.

Космонавты и астронавты часто жалуются, что спать в космосе неудобно. Из-за невесомости они буквально болтаются в воздухе, и им необходимо за что-то зацепиться, чтобы не парить и не наткнуться на препятствие. Поэтому сотрудники МКС обычно спят в спальных мешках, каждый в своей каюте. Время сна составляет 8 часов.

По словам космонавта Олега Котова, в космосе он мечтал о 3 вещах: принять душ, положить голову на подушку и съесть хороший горячий стейк.

Гигиена на МКС

Кстати, о душе. Его принять на МСК невозможно. Члены экипажа пользуются мылом и шампунем, которые не требуют смывания, а зубную пасту сплевывают на мочалки, в противном случае ее остатки летали бы по всей станции.

Сходить в туалет — целая эпопея. Унитаз работает, как пылесос с вентиляторами, которые всасывают воздух и мусор. У каждого космонавта есть личная воронка для писсуара, которую нужно прикрепить к адаптеру шланга. Вентиляторы всасывают воздух и биологические отходы через воронку и шланг в бак для сточных вод.

Носки космонавты меняют раз в неделю. На МКС нет стиральных машин, поэтому после использования вся одноразовая одежда относится в российский космический грузовик «Прогресс», в котором она и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Космонавты улетают на длительный срок, и, конечно, встает вопрос стрижки волос. Для этого используется обычная машинка, но к ней присоединяется трубка, которую можно вставить в пылесос. Так отстриженные волосы не разлетятся по всему кораблю. Похожим образом стригут и ногти. Во время процедуры маникюра рядом работает пылесос.

Одежда

На МКС у космонавтов есть несколько видов костюмов для разных ситуаций. Например, «Пингвин» используют во время длительных экспедиций. Он помогает избежать мышечной атрофии. Костюм состоит из упругих элементов, соединенных между собой. При каждом движении человека он создает сопротивление, похожее на земное, и заставляет мышцы работать. Кстати, на основе «Пингвина» был создан костюм, использующийся для лечения детского церебрального паралича и реабилитации пациентов после ишемического инсульта и черепно-мозговой травмы. ⠀

«Чибис» — костюм, который помогает сердечно-сосудистой системе. В условиях микрогравитации все жидкости организма застаиваются в верхней части тела. «Чибис» позволяет более равномерно перераспределять их, как это обычно происходит на Земле.

«Орлан» — скафандр для выхода в открытый космос.

«Сокол» — спасательный скафандр. Этот костюм служит для дополнительной страховки и защиты космонавтов на борту космического корабля «Союз» во время его взлета и посадки, а также стыковки и расстыковки.

Еда для космонавтов

Есть стереотип, что космонавты едят из тюбиков, но это давно не так. Сейчас часть космической еды покупается в обычном магазине и упаковывается в пластиковые пакеты для употребления в невесомости. Например, соленые огурцы можно переложить из стеклянной банки в герметичный пластик и отправить на станцию. Также используется сублимированная пища (сухая еда, которую надо разбавлять водой) и еда в консервных банках.

Космонавты могут заказать себе еду. Бонусные контейнеры с такими заказами приходят раз в месяц. Там могут быть и анчоусы, и креветки в вакууме, и консервированные фрукты, иногда даже черная икра. На Новый год группа психологической поддержки присылает сладости, конфеты.

Главное условие — у еды должен быть длительный срок годности. На МКС есть только один холодильник, и хранится в нем биологический материал, используемый в экспериментах.

В космосе вкус еды может ощущаться по-другому. Из-за невесомости в верхнюю часть человеческого организма поступает больше крови и других жидкостей, а это влияет на головной мозг и на восприятие вкусов и запахов.

На МКС привозят много приправ, и все — в жидком виде. Перец суспендируют в масле, а соль растворяют в воде. Их добавляют в пищу с помощью бутылочек-капельниц.

Раньше в космическом меню не было хлеба, потому что от него разлетаются крошки. В ноябре 1985 года мексиканец Родольфо Нери Вела попросил включить лепешки в его запасы еды. Оказавшись на орбите, его товарищи по команде заметили, что лепешки, в отличие от обычного хлеба, не образуют крошек и могут использоваться для приготовления бутербродов или хранения других продуктов. С тех пор члены экипажа делают из них буррито на завтрак, гамбургеры и даже бутерброды с арахисовым маслом и желе.

Для российских космонавтов хлеб выпекают 2-сантиметровыми буханками — для того, чтобы их можно было съесть целиком. Ведь в противном случае на МКС летало бы огромное количество крошек, которые могли бы попасть в глаза и в дыхательные пути членов экипажа.

Как жизнь в космосе сказывается на здоровье

Полет в космос негативно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы человека. Из-за застоя крови в верхней части тела лица космонавтов часто выглядят опухшими.

В эндокринной системе тоже происходят изменения. Например, по-другому работает гормон эритропоэтин, из-за чего у космонавтов чаще, чем у обычных людей, наблюдается анемия. Гормоны, связанные с положительными эмоциональными реакциями, вроде допамина, почему-то активизируются. А из-за снижения физических нагрузок падает и чувствительность к инсулину, что может привести к непредсказуемым последствиям.

В условиях микрогравитации человеку практически нет нужды использовать мышцы нижней части тела, ведь космонавтам не надо ни стоять, ни ходить. Чтобы не произошло атрофии, члены экипажа должны тренироваться более двух часов в день.

Астронавт Скотт Келли буквально помолодел после возвращения из космоса. Его теломеры (концевые участки хромосом, которые укорачиваются с возрастом, и клетка стареет), стали длиннее. Правда, по возвращении на Землю за первые 48 часов они снова укоротились.

В чем состоит работа на МКС

Цветок, выращенный на МКС.

Космическая станция — это исследовательский центр . Его основная цель — проводить научные исследования в условиях микрогравитации. Космонавты принимают участие в медицинских экспериментах, чтобы определить, насколько хорошо их тела приспосабливаются к жизни в условиях невесомости в течение длительных периодов времени.

Космонавты возили на МКС споры бактерий и грибов, семена растений, икру рыб и ракообразных, личинок комара — все, чтобы узнать, как эти организмы будут чувствовать себя в космосе. Тот же экипаж выращивал на космической станции пшеницу. Группа японских ученых возила в космос замороженный биоматериал мышей, из которого впоследствии успешно появились на свет новые мышата.

Помимо опытов, работа на МКС — это регулярное техобслуживание станции. Члены экипажа постоянно проверяют вспомогательные системы и очищают фильтры, обновляют компьютерное оборудование.

После полета

В процессе возвращения на Землю космонавты начинают испытывать серьезные нагрузки уже в тот момент, когда входят в плотные слои атмосферы. После приземления тоже есть свои сложности. «Все тело тяжелое: руки поднимать тяжело, веки открываются с трудом, язык еле двигается. Сразу думаешь: „Как с такой тяжестью здесь люди живут?“ Но за день-два привыкаешь. Кстати, после приземления на следующий день уже ходим везде пешком», — рассказывает космонавт Олег Котов. «После приземления у меня появилось вестибулярное расстройство: головой качаешь, а тебя тошнит. Потом это быстро проходит: день, два — и все. К Земле привыкаешь быстро», — вспоминает Александр Лазуткин, который пробыл на «Мире» 184 дня в 1997 году.

По возвращении на Землю космонавтам нужно соблюдать меры предосторожности. «Нельзя резких движений делать, нельзя шнурки завязывать, потому что упадешь тут же, — говорит Лазуткин. — В космосе из костей выходит кальций, они становятся слабыми, хрупкими. У нас был случай, когда один член экипажа палец сломал, просто задев им стол».

Приходится менять и бытовые привычки. На МКС, если кто-то просит кого-то передать нужный предмет, его можно просто бросить. На Земле вещи все же желательно передавать из рук в руки.