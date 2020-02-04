Как Япония готовится к Олимпиаде-2020 и почему форму для спортсменов шьют из поношенной одежды, а кровати делают из картона

Еще для зимней Олимпиады в Пхёнчхане компания Panasonic разработала портативный переводчик Fukidashi, который выглядел как спич-баббл (от англ. speech buble — «пузырь с текстом») и имел двусторонний экран. Его удобно использовать при общении один на один — например, отвечая на вопрос сотрудника аэропорта или делая заказ в McDonald’s. Говоришь на родном языке — собеседник видит на экране текст на японском, и наоборот. К Олимпиаде в Токио в него добавили языки.

Для «полевых» условий компания Panasonic разработала синхронный портативный переводчик с динамиками, который в режиме реального времени переводит иностранную речь на японский и обратно.

Правительство обязало транспортные компании перевести всю необходимую информацию на английский язык, однако в результате проверки было обнаружено много неточностей. Например, одна транспортная компания перевела с японского слово «дети» как «гномы». Им было предписано все исправить. Но в том, что иностранные болельщики не раз столкнутся с проявлениями «джаплиша», сомневаться не приходится.