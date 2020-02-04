Как Япония готовится к Олимпиаде-2020 и почему форму для спортсменов шьют из поношенной одежды, а кровати делают из картона
До Олимпийских игр в Токио остается всего несколько месяцев. Япония уже принимала Олимпиаду в 1964 году. Тогда иностранных болельщиков больше всего удивили поезда, которые мчались из столицы в Осаку со скоростью более 200 км/ч.
AdMe.ru заглядывает в будущее, чтобы узнать, какие сюрпризы подготовила Япония в этом году. Организаторы заявляют, что технологии, которые будут использованы во время проведения игр, опережают время. Также они обещают, что Олимпиада в Токио станет самой экологичной в истории: даже медали для чемпионов сделали из переработонных материалов.
Что будет на церемонии открытия
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Есть вероятность, что в церемонии открытия будут участвовать персонажи японских мультфильмов и компьютерных игр: Сон Гоку, Дораэмон, Сейлор-мун и, конечно, Марио. В костюме последнего персонажа эффектно появился из «трубы» на закрытии игр в Рио премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Многие считают, что это был явный намек на то, что мы еще встретимся с веселым сантехником в Токио.
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Как говорится в материалах на сайте администрации кабинета министров Японии, на церемонии будет использован 3-мерный видеомаппинг. Проекторы будут передавать изображение на объемные объекты, создавая дополненную реальность.
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Кроме того, организаторы обещают устроить искусственный звездопад. Спутник, находящийся в открытом космосе, выпустит специально созданные частицы, которые будут сгорать в атмосфере, оставляя разноцветные следы. С Земли размер искусственных звезд будет казаться больше, а скорость их падения будет ниже — загадать желание успеет каждый.
Как местные жители ждут Олимпиаду
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Более 200 тыс. человек подали заявки, чтобы стать волонтерами на Олимпиаде в Токио, но отобрали из них только 80 тыс. Среди них — Сетсуко Такамизава, которой летом 2020 года будет 92 года. Сетсуко пропустила Олимпиаду-64 и теперь учит английский язык, чтобы наверстать упущенное: «Я хочу не просто говорить по-английски. Прежде всего я хочу познакомиться с разными людьми, с различными культурами и ценностями, используя английский язык как инструмент».
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Корреспондент издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов в статье о японских болельщиках пишет: «Пожалуй, ни в одной стране мира нет такой уникальной фан-культуры — речь не о поддержке своих, а об отсутствии ненависти к другим». Также он рассказывает о японском болельщике, который приходил на стадион со стопкой флагов, сверялся с программой и поднимал нужный во время каждого выступления.
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Наотоши Ямада был, пожалуй, самым преданным олимпийским болельщиком в мире — его даже называли Дядя Олимпикс. Впервые он попал на игры в 1964-м и с тех пор не пропускал ни одной летней Олимпиады, неизменно появляясь на трибунах в кимоно, золотой шляпе и с широкой улыбкой. В 2020-м он хотел «замкнуть круг», посетив 2-ю токийскую Олимпиаду, но летом 2019 года его не стало. Утрату оплакивали не только японские, но и мировые СМИ.
Наотоши Ямада — Дядя Олимпикс.
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Одним из участников эстафеты олимпийского огня будет Ясуджи Хирасава — 92-летний японец, которого не пустили на Олимпиаду в 1964 году из-за того, что он страдал проказой. В те времена больных людей изолировали от общества. Сейчас Ясуджи Хирасава активно тренируется вместе с молодежью, чтобы пробежать с олимпийским факелом по территории санатория для прокаженных.
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Самым пожилым участником эстафеты станет 102-летний Сёдзи Томихиса, подвергшийся воздействию радиации во время бомбардировки Хиросимы в 1945 году. «Я поставил себе цель выжить после облучения, а теперь хочу всем показать пример, как нужно бегать», — говорит Томихиса, который стал заниматься легкой атлетикой в 97 лет и в возрасте 100 лет установил рекорд по бегу на 60 м среди мужчин в возрастной группе 100–104 года.
Где разместят туристов
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Разместить в Токио столько туристов одновременно — задача не из легких. В городе, где каждый сантиметр жилой площади на вес золота, очень популярны капсульные отели. К Олимпиаде открыли много новых. Кстати, «изобрели» капсульные отели тоже в Японии, в Осаке, в конце 1970-х годов.
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Именно в подобных комнатах-кроватях будет жить значительная часть олимпийских болельщиков. В обычное время стоимость ночи в таком отеле составляет $ 20, но во время Олимпиады вырастет до $ 150.
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Планируется, что хотя бы частично решить проблему нехватки мест помогут токийцы, сдающие свою жилплощадь с помощью специализированных сервисов аренды. Многие болельщики, а также семьи спортсменов будут проживать в обычных домах и квартирах. Средняя суточная стоимость аренды квартиры на время Олимпиады составит $ 837.
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Но и этого оказалось недостаточно. Мест в гостиницах катастрофически не хватает, поэтому было решено пришвартовать к берегу круизные лайнеры и открыть дополнительные плавучие отели внутри них.
Что построят, реконструируют и уберут к Олимпиаде
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42 спортивных сооружения, включая стадионы, бассейны, велотреки, были построены, реконструированы или обновлены к Олимпиаде в Японии. В строительстве старались по максимуму использовать вторсырье.
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Главный олимпийский стадион, на котором пройдут церемонии открытия и закрытия, был возведен на месте старого, который принимал Олимпиаду-64, всего за 36 месяцев.
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Изначально стадион должны были строить по проекту Захи Хадид, но после долгих дебатов его отклонили. Японский архитектор Арата Исозаки сказал, что стадион, который спроектировали в бюро Хадид, «похож на черепаху, которая ждет, когда Япония утонет, чтобы быстрее уплыть оттуда». Официальной причиной отказа от проекта стала слишком высокая стоимость строительства.
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Новый конкурс выиграл Кенго Кума. Стадион, который построили по его проекту, выглядит традиционно и очень по-японски, органично вписываясь в ландшафт. В его отделке использовалась древесина, а на специальный террасах были высажены зеленые растения.
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В Японии, как и во многих других азиатских странах, остро стояла проблема линий электропередач, которые портили облик городов. Столбы неоднократно собирались убрать и проложить провода под землей, но каждый раз от проектов отказывались по причине дороговизны. К Олимпиаде все же решили раскошелиться (избавление от проводов обойдется стране в $ 7 млрд) — после вирусной рекламной кампании, для которой на известную картину Хокусаи «Победный ветер. Ясный день» к виду на Фудзи добавили в фотошопе провода.
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К началу Олимпиады должна быть представлена новая версия поезда Синкансэн. Поезд на магнитном подвесе будет во всех смыслах летать из Токио в Нагойю со скоростью около 500 км/ч. Линию откроют к 2027 году, но, возможно, туристы смогут прокатиться на небольшом участке уже в этом году.
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Олимпийская деревня, которую построили на берегу залива, после Олимпиады превратится в жилой квартал. Номера для спортсменов переоборудуют в квартиры и выставят на продажу. Заселять район начнут в 2023 году.
Как изменится общественная жизнь
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Во время Олимпиады Японию посетит, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1 млн иностранных туристов. Чтобы уменьшить пробки и разгрузить без того переполненный транспорт Токио, некоторые компании предлагают своим сотрудникам на время проведения игр работать из дома. К «флешмобу» присоединились компании Mitsubishi и Toyota. Работникам уже устраивали тестовые периоды удаленной работы, с которыми они успешно справились.
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На время Олимпиады и за некоторое время до ее начала из отделов свежей прессы исчезнут журналы для взрослых.
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Правительство также согласилось ввести долгожданный запрет на курение в ресторанах, и, вероятно, он будет действовать не только во время игр.
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Перед началом Олимпиады правительство решило протестировать гаджеты населения на устойчивость к взлому. Для этого государственные «хакеры» отправятся в разные районы страны и будут совершать попытки проникновения в домашние и офисные сети. Всего рассчитывают проверить около 200 млн устройств, среди которых роутеры, вебкамеры, смартфоны, планшеты и компьютеры. Если специалистам удастся легко взломать устройство, они уведомят об этом владельца и порекомендуют меры безопасности.
Что делают, чтобы защитить спортсменов и болельщиков от жары
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Ожидается, что Олимпиада в Токио станет самой жаркой в истории. Ведь летом температура в Токио достигает 40 градусов, а в 2018 году от аномальной жары скончались около 100 человек. Именно поэтому власти Японии всеми способами стремятся защититься от высоких температур.
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В городе уже проложили дороги из асфальта нового типа с поверхностью, отражающей инфракрасные лучи. Покрытие будет нагреваться на 10 градусов меньше обычного и, соответственно, меньше тепла выделять в атмосферу. Эта технология называется Perfect Cool.
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В местах скопления болельщиков установят навесы с вентиляторами и охлаждающими элементами. На улицах будут постоянно работать поливальные машины. На стадионах будут раздавать веера и головные уборы, а в магазинах продавать специальные вентиляторы для тела и шляпы с обдувом.
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Правительство поощряет муниципалитеты и собственников высаживать вьюнковые растения, чтобы те закрывали стены домов, защищая их от солнечных лучей.
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Марафон перенесли в Саппоро, на север страны, и назначили старт на 7 утра, чтобы он пришелся на более прохладные часы. Другие соревнования на открытом воздухе будут проходить под навесом или так же в вечерние и утренние часы.
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Главная арена, на которой состоится церемонии открытия и закрытия игр, оснащена специальной крышей, позволяющей ветру проникать на трибуны и охлаждать воздух внутри стадиона. Также на ней установлено 185 больших вентиляторов и 8 охлаждающих устройств.
Как справляются с языковым барьером
«Чудесный день, не правда ли?»
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Еще для зимней Олимпиады в Пхёнчхане компания Panasonic разработала портативный переводчик Fukidashi, который выглядел как спич-баббл (от англ. speech buble — «пузырь с текстом») и имел двусторонний экран. Его удобно использовать при общении один на один — например, отвечая на вопрос сотрудника аэропорта или делая заказ в McDonald’s. Говоришь на родном языке — собеседник видит на экране текст на японском, и наоборот. К Олимпиаде в Токио в него добавили языки.
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Для «полевых» условий компания Panasonic разработала синхронный портативный переводчик с динамиками, который в режиме реального времени переводит иностранную речь на японский и обратно.
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Правительство обязало транспортные компании перевести всю необходимую информацию на английский язык, однако в результате проверки было обнаружено много неточностей. Например, одна транспортная компания перевела с японского слово «дети» как «гномы». Им было предписано все исправить. Но в том, что иностранные болельщики не раз столкнутся с проявлениями «джаплиша», сомневаться не приходится.
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Некоторые рестораны добавляют на свои меню QR-коды. Их можно будет отсканировать, и меню откроется на смартфоне на нужном языке. Другие заведения общепита пошли еще дальше: они предложат посетителям меню на планшете, причем, если гость воспользуется картой болельщика, меню автоматически откроется на его родном языке.
Как заботятся об экологии
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Свыше 3 700 различных транспортных средств выпущены компанией Toyota специально к грядущей Олимпиаде. 90 % из них работают на альтернативном топливе (электричестве, водороде).
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Организаторы Олимпиады продумали меры по сокращению пищевых отходов. Специалисты вычисляют рациональный объем порций и оптимизируют работу с поставщиками. Нераспроданную еду собираются использовать на других мероприятиях и раздавать нуждающимся, а отходы превращать в компост.
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Также организаторы игр намерены сократить количество пластикового мусора. Планируется, что большая часть посуды на олимпийских объектах будет из пластика многоразового использования.
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Позаботились даже о таких мелочах, как бейджи для персонала и комплекты для проведения допинг-проб. Их изготовят из переработанных материалов.
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18 тыс. кроватей (в том числе матрасы) для спортсменов сделали из переработанных материалов (основания, кстати, из картона). «Эти кровати могут выдержать до 200 кг. Они прочнее деревянных», — объяснил генеральный менеджер Олимпийской деревни Такаши Китаджима. После Олимпиады кровати разберут и переработают.
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Олимпийские факелы делают из переработанного алюминия, который использовался для постройки временного жилья после землетрясения в 2011 году.
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Даже медали были изготовлены из переработанных материалов. Как выяснилось, все необходимые металлы можно найти внутри смартфона. Граждане откликнулись на призыв правительства и собрали почти 50 тыс. тонн старых гаджетов. Получилось 32 кг золота, 3 500 кг серебра и 2 200 кг бронзы, чего хватило на изготовление 5 тыс. олимпийских медалей.
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Между прочим, и подиумы для золотых, серебряных и бронзовых призеров полностью выполнены из переработанного пластика, который был выловлен в океане. После Олимпиады часть подиумов сохранят на память, а оставшиеся переработают в упаковку для продукции P&G.
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Форму для японской сборной шьют из переработанной одежды, которую компания Asics собирала у населения с помощью специальных ящиков, установленных в магазинах. Униформу для технических сотрудников также сшили из вторсырья.
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Вся древесина, которую используют на олимпийских объектах, будет переработана и использована для скамеек в парках, отделки зданий и так далее.
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Также было решено для разнообразных технических нужд — например уборки и полива газонов — собирать и использовать дождевую воду, экономя таким образом водопроводную.
Как используют роботов
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В Токио будут работать небольшие электромобили с искусственным интеллектом. Они оснащены датчиками для определения оптимального маршрута к объекту. Так снаряды будут доставляться на поле быстрее, а количество волонтеров, которые раньше выполняли эти обязанности, сократится.
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С помощью специального электронного устройства-экзоскелета Power Assist Suits, которое крепится на спину, будет проще поднимать тяжести. Специальные датчики посылают сигнал в механизм, который помогает движению и уменьшает давление на позвоночник. Устройство разработали в компании Panasonic. Оно пригодится персоналу, обслуживающему тяжелоатлетов, а также грузчикам и носильщикам в аэропортах.
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Также в Японии разработали роботов-маскотов, которые будут приветствовать гостей на олимпийских объектах. Используя технологию распознавания лиц, робот может «отличать» тех, у кого есть билет, от тех, у кого его нет. Кроме того, они умеют общаться и имеют широкий спектр движений.
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Специальные роботы будут помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Роботы поддержки проводят зрителей на их места, а с помощью роботов доставки инвалиды-колясочники смогут заказать еду и напитки.
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Двух роботов (а точнее, их уменьшенные копии) из популярного японского аниме Gundam было решено отправить на орбиту вместе со спутником, который будет передавать сообщения поддержки спортсменам, транслировать изображение Земли с 7 камер и, конечно, показывать фигурки роботов в космосе.
Чем будут кормить спортсменов и болельщиков
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В Олимпийской деревне в Токио построили 2 столовые — большую на 4 500 мест и маленькую на 400. Обе будут работать с 6 утра до 9 вечера.
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Во время обеда будут предлагаться на выбор 600–700 блюд со всего мира. Для приготовления японских блюд — в частности рамэна, удона и такояки с осьминогами — будут использоваться продукты из каждой префектуры страны, в том числе и из Фукусимы.
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В главной столовой также будет представлена и простая еда, приготовленная без специй. Спортсмены смогут использовать 60 видов разнообразных приправ по своему усмотрению. Также в меню будут включены халяльные, вегетарианские и безглютеновые блюда.
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Компания Kanazawa Ice выпускает мороженое, которое не растает даже во время токийской жары благодаря содержащемуся в нем клубничному полифенолу.
Какую продукцию выпускают специально к Олимпиаде
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Летом 2019 года в магазинах Японии появилась диетическая Coca Cola прозрачного цвета, ее выпустили только для местного рынка. Если напиток заинтересует зарубежных болельщиков, то, возможно, появится и в других странах.
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Осенью 2013 года, когда уже было известно, что Токио станет столицей Олимпиады-2020, японский бренд нижнего белья Triumph запустил в производство серию бюстгальтеров «Японское гостеприимство».
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Ровно за 500 дней до начала в Японии выпустили серию памятных марок, которые тут же стали раритетом среди филателистов.
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В текущем году готовятся к выпуску официальные видеоигры, которые будут доступны для Xbox и PlayStation. Уже сейчас можно поиграть в «Марио и Соник на Олимпиаде».
Мы уверены, что Олимпиада в Токио станет очень важным событием для всего мира. Организаторы делают все, чтобы зарубежные болельщики увезли с собой не только яркие воспоминания и незабываемые впечатления, но и вдохновились инициативами, которые помогут сделать мир лучше. А какие японские инновации можно было бы применить там, где живете вы?