30+ фактов о Германии — стране, где логика есть даже в самых непонятных вещах
Жители Германии славятся своей аккуратностью, пунктуальностью и искренним уважением к законам. Здесь существуют негласные кодексы на все случаи жизни. Они регулируют взаимоотношения между соседями, правила для первых свиданий и список вещей, которые можно и нельзя дарить. На самом деле немцам не чужда романтика, юмор и они знают толк в веселье. Просто к этим вещам они относятся так же серьезно и ответственно, как и ко всем остальным аспектам жизни.
Мы в AdMe.ru просмотрели посты жителей Германии и тех, кто сюда недавно перебрался. Оказывается, и в этой хорошо известной всем стране есть масса обескураживающих вещей.
Дома
Настоящее немецкое жилище — это сочетание комфорта и эффективности. Большинство деталей тщательно продуманы, дабы такие удобства, как тепло, свет, шумоизоляция, не противоречили вопросам экономии. Приверженность традициям играет свою роль. Немцы известны миру различными изобретениями и любовью к высоким технологиям. При этом они довольно консервативны.
- Большинство предпочитает арендовать жилье, а не покупать его. Во многом потому, что стоимость собственного гнездышка довольно высока. К этому добавляются различные налоги. Найти подходящее место обитания — задача непростая. Поэтому квартиру не меняют десятилетиями.
- Одним из самых популярных трендов последних лет стала покупка «дома на колесах». Это маленькое строение, в котором помещаются кухня-столовая, спальня и ванная комната. Жилище обычно возводится из дерева. И его спокойно можно перемещать из одного места в другое.
- В Германии никто не переживает из-за шумных соседей. Потому что их нет. К любым звуковым раздражителям относятся строго. Начиная от музыки и заканчивая резвыми детишками. Чтобы жильцам не приходилось изображать из себя героев «Тихого места», строители с особым вниманием относятся к звукоизоляции. Даже стыки пола и стен делаются по специальным технологиям.
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Проветривание помещения — это целая наука в Германии. В том числе и потому, что дома часто не оборудуют системой вентиляции. Если не открывать окна хотя бы на 10–15 минут каждый день, в дом в скором времени прокрадется плесень. И начнет осваивать новые плоскости. Поэтому окно можно найти даже в ванной. С другой стороны, эта процедура порождает сквозняки, которых в Германии традиционно опасаются.
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Во многих частных домах есть специальная ванная комната для гостей. Обычно она находится при входе.
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На стене в ванной можно обнаружить загадочный вентиль. Некоторых приезжих это устройство ввергает в смущение. На самом деле это кран для перекрытия подачи воды в квартире.
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Кондиционеры — это редкость. И не только потому, что здесь стараются экономить электроэнергию (так, за последние 20 лет ее потребление снизилось на 10 %). Летом в Германии бывает жарко. Температура в некоторых областях может подниматься до 35 °C. Почти в каждом доме здесь установлены светонепроницаемые наружные жалюзи. Они защищают жилище от перепадов температуры, шума и нашествия всяческих насекомых. Москитные сетки ставить не принято.
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Стены обычно оклеивают бумажными обоями с древесной стружкой. На это есть несколько причин: их делают из переработанной бумаги, они достаточно дешевы, не содержат вредных примесей и не вызывают аллергии. Единственный минус: их очень сложно ободрать, особенно если они покрыты несколькими слоями краски.
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Большинство домов оборудовано центральным отоплением. Причем для обогрева в некоторых регионах используется геотермальная энергия. На батареях кроме регулятора стоят счетчики, так что сразу можно выбрать подходящую температуру, комфортную и для тела, и для кошелька.
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Найти подходящую квартиру в аренду — это только полдела. Перед тем как торжественно вселиться в новое жилье, желательно внимательно ознакомиться с договором. Там будет прописана масса интересных вещей, в том числе и правила дома. Они касаются «мусорного» расписания и всевозможных шумов. Ругаться с соседями из-за нарушения этих законов никто не будет. Просто напишут жалобу.
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Знакомый автора поделился забавной историей. Они переехали в небольшой дом на несколько квартир. Решили устроить вечеринку для соседей, чтобы со всеми познакомиться. Собралась вся компания, очень хорошо посидели и поболтали. Жильцы одной квартиры ушли чуть пораньше, веселые и довольные. И тут же написали кляузу, так как все остальные разошлись не в 9 часов вечера, а на 10 минут позже.
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Любимый элемент мебели — это диван. Именно на нем немцы проводят в среднем 3 часа в день. Поэтому и выбирают его тщательно. Стенные шкафы и кладовки обычно отсутствуют. Зато в любом доме обязательно будет секретный ящик, где хранятся все важные бумаги и документы.
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При переезде в другой дом немцы стараются забрать как можно больше вещей, включая всю кухню целиком. Причем не только из вопросов экономии. Просто это помещение каждый обставляет под себя, исходя из собственных вкусов и пожеланий. Оставить кухню для следующих жильцов для них то же самое, что вручить незнакомым людям какую-то интимную вещь.
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Коробки собраны и упакованы. Машина заказана. Казалось бы, можно покидать жилище. Но не здесь. В Германии при переезде бывшие жильцы обычно окрашивают стены покидаемой квартиры. В белые или светлые тона.
Свидания
Немцы — большие поклонники всевозможных правил и регуляций. Это касается и сферы отношений. Поклонников спонтанности, неожиданных и романтических жестов это может угнетать. Зато, если знать непреложные законы и следовать им, многие странные моменты кажутся значительно понятнее.
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Платят за трапезу совместно. Ибо желание единолично закрыть счет немецкие барышни традиционно воспринимают как оскорбление. Провожать девушку до дома не принято. Если подобная просьба поступила с ее стороны, немец воспримет это буквально — как продолжение романтической встречи со всеми вытекающими обстоятельствами. Если он сам вызвался подвезти, значит джентльмен ни на что не рассчитывает и предпринимать активных действий не будет.
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Напрашиваться на комплименты — задача неблагодарная. Немцы болезненно откровенны и честно скажут, что думают по поводу внешнего вида обожаемой подруги. Зато и положительные комментарии приятнее слышать, так как они будут сказаны искренне.
Друзья
Друзья — это не только те люди, с которыми ты проводишь время. Здесь к этому слову относятся со всей серьезностью. Большинство людей дружат с самого детства. Одна из причин — немцы редко переезжают и годами живут в одном районе.
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Приятельский кодекс предполагает оказание помощи, когда это необходимо. Например, при переезде в другой дом можно не обращаться в специальную компанию, а позвать на помощь друзей. Но той же услуги будут ждать и от вас.
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Друзья всегда честны и искренни. И уж если ваш приятель сказал, что позвонит, то сделает это обязательно. Такого же поведения ожидают и от вас. Если друг куда-то пригласил, то отказываться в последний момент без серьезной причины не принято.
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Если позвали в гости, в Германии не стоит являться на порог с пустыми руками. Лучший подарок — букет цветов. Но и тут не все так просто. Существуют строгие правила, регламентирующие букеты. Он не должен быть слишком дешевым (меньше € 25–30). Красные розы дарить не надо — это символ романтических чувств. Белые тоже не подходят — их приносят на кладбище.
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Шоколад или что-то сладкое — хороший вариант. Правда, смотреть с вожделением на коробку конфет, которую вручили хозяину, бессмысленно. Открывать подарок в присутствии гостей не будут.
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Дни рождения не всегда отмечают с размахом, если только это не круглая дата. Немцы — замечательные гости: после вечеринки и прибраться помогут. Но если для веселья выбирают ресторан, имениннику следует помнить, что он будет платить за всех приглашенных. Так работает магическая фраза «Я приглашаю».
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Друг сжал кулаки? Не торопитесь пугаться. Мы обычно на удачу скрещиваем пальцы, а вот жители Германии зажимают большие пальцы в кулаках.
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Ни в коем случае не стоит перебивать приятеля. А лучше даже выдержать паузу, когда он закончит говорить. Причина тому особенности немецкого языка, где глагол ставится в самом конце предложения. Так что, если не дослушать, можно неправильно понять человека.
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Задумались о подарке для дорогого человека? Все что угодно, только не обувь. Если приятель-немец после этого от вас сбежит, это будет вашей виной.
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По дереву обычно стучат, чтобы отвести какие-то дурные вещи. Только не немцы. Здесь колотят по столу, приветствуя приятеля, который присоединился к компании.
Шопинг
Поход по магазинам — дело ответственное. Немцы очень любят это занятие, а если в процессе можно найти какие-нибудь скидки или приличные вещи, но подешевле, радости не будет предела.
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При оплате покупки принято давать точную сумму. Подсчет мелочи может занять несколько минут, а вот крупной купюрой вполне можно удивить кассира.
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Забыли положить разделитель на ленту в супермаркете после своих покупок? Будьте готовы к тому, что следующий в очереди просверлит вашу спину мрачным взором. Но свои покупки ни за что из корзины доставать не начнет.
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Немцы не слишком ярые приверженцы философии идеального сервиса. Мысль, что клиент всегда прав, тут непопулярна. Поэтому ждать помощи от консультантов в магазине или трепетного участия со стороны кассира не стоит.
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Покупатели в Германии — довольно привередливая публика. Они очень трепетно относятся к стоимости товаров. Здесь есть целые сети магазинов, где продукты продаются по низким ценам. В целом еда и напитки здесь обходятся дешевле, чем в соседних странах.
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Низкая цена — необязательно показатель плохого качества. Даже дешевые продукты будут вкусными и аппетитными. Да и уровень цен в Германии не столь высок. Буханка хлеба стоит порядка € 1,3, дюжина яиц — от € 1,6.
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Здесь до сих пор принято покупать большинство товаров в реальных магазинах, а не онлайн. Одна из причин — немецкие дебетовые карточки в большинстве своем просто не предназначены для оплаты в интернете.
Дети
К вопросам детства в Германии принято подходить так же ответственно, как и ко всем остальным вещам. Родители переживают по многим поводам, но при этом стараются следовать непреложным правилам, которые порой даже противоречат друг другу.
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Начинается все с выбора имени для ребенка. Придумать любое не получится. Есть несколько правил, которые прописаны на государственном уровне. Первое имя обязательно должно указывать на пол ребенка. Никаких унисекс-вариантов. Оно не должно негативно влиять на дальнейшую жизнь человека. Географические названия, наименования продуктов или брендов тоже запрещены. Например, назвать ребенка Пепси-Кола нельзя. А вот Пепси-Карола — пожалуйста. Ну и оба родителя должны подтвердить свое согласие на имя.
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Пожалуй, никто так ответственно не относится к вопросу облачения своих чад в теплые одежды, дабы защитить их от превратностей погоды, как немцы. Шапка — очень важная вещь. Зимой как защита от холода, а летом — от солнца. Причем теплые вещи достаются из шкафа еще ранней осенью. Главное, чтобы чадо не простудилось. При этом детям прививают самостоятельность с младых ногтей. В садике они уже одеваются сами, и помогать им не принято.
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Малышам объясняют правила. Если они смогли их запомнить, им дают больше самостоятельности. Так, некоторые ребята в старших группах детского сада могут гулять одни, без воспитателей. На доске с правилами обычно пишут их имена.
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Любой маленький гражданин Германии имеет право на посещение детского сада. Очереди, конечно, существуют и здесь. Но обычно с приемом проблем не возникает. Варианты детских садов есть на любые вкусы и педагогические предпочтения. Например, существует «лесной сад». Дети целый день проводят в чаще и знакомятся с дикой природой.
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Трепетное отношение к своим вещам тоже воспитывают с малых лет. Например, делиться игрушкой с другими ребятами, если ты не хочешь, совсем не обязательно.
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После начальной школы у ребят есть 3 варианта: гимназия, реальная школа и основная школа. Отбирают туда учеников в зависимости от их успехов и способностей. Если дети планируют в дальнейшем поступать в высшее учебное заведение, то они стараются попасть в один из первых 2 вариантов. Основная школа позволяет выпускникам заниматься неквалифицированным трудом или продолжить обучение в профессиональной школе. Например, чадо выбрало для себя профессию сантехника или плотника. Тогда тратить много сил на учебу нет нужды — можно просто поступить в основную школу.
Отдых
Немцы очень любят отдыхать. На эту статью расходов они обычно тратят больше, чем на автомобиль. К планированию отпуска относятся серьезно. Неожиданно собраться куда-то в дальние края — это не для них. Любимое место для путешествий — побережье: либо немецкие морские курорты, либо Средиземноморье.
- Большинство жителей Германии предпочитает останавливаться в недорогих гостиницах. В последний год стали вновь популярными путешествия на кемперах (домах на колесах).
- В гостиницах есть замечательная услуга, которая может перевесить все плюсы кемпинга, — это завтраки. Именно на качество и разнообразие еды немцы обращают особое внимание. Завтрак должен подаваться с 8:30 до 10:00. И желательно, чтобы порции были большие, а блюда знакомые.
А у вас какая особенность жизни в Германии вызвала недоумение?