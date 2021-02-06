30+ фактов о Германии — стране, где логика есть даже в самых непонятных вещах

Жители Германии славятся своей аккуратностью, пунктуальностью и искренним уважением к законам. Здесь существуют негласные кодексы на все случаи жизни. Они регулируют взаимоотношения между соседями, правила для первых свиданий и список вещей, которые можно и нельзя дарить. На самом деле немцам не чужда романтика, юмор и они знают толк в веселье. Просто к этим вещам они относятся так же серьезно и ответственно, как и ко всем остальным аспектам жизни.

Мы в AdMe.ru просмотрели посты жителей Германии и тех, кто сюда недавно перебрался. Оказывается, и в этой хорошо известной всем стране есть масса обескураживающих вещей.

Дома

Настоящее немецкое жилище — это сочетание комфорта и эффективности. Большинство деталей тщательно продуманы, дабы такие удобства, как тепло, свет, шумоизоляция, не противоречили вопросам экономии. Приверженность традициям играет свою роль. Немцы известны миру различными изобретениями и любовью к высоким технологиям. При этом они довольно консервативны. Большинство предпочитает арендовать жилье, а не покупать его. Во многом потому, что стоимость собственного гнездышка довольно высока. К этому добавляются различные налоги. Найти подходящее место обитания — задача непростая. Поэтому квартиру не меняют десятилетиями.

Одним из самых популярных трендов последних лет стала покупка «дома на колесах». Это маленькое строение, в котором помещаются кухня-столовая, спальня и ванная комната. Жилище обычно возводится из дерева. И его спокойно можно перемещать из одного места в другое.

В Германии никто не переживает из-за шумных соседей. Потому что их нет. К любым звуковым раздражителям относятся строго. Начиная от музыки и заканчивая резвыми детишками. Чтобы жильцам не приходилось изображать из себя героев «Тихого места», строители с особым вниманием относятся к звукоизоляции. Даже стыки пола и стен делаются по специальным технологиям.

Проветривание помещения — это целая наука в Германии. В том числе и потому, что дома часто не оборудуют системой вентиляции. Если не открывать окна хотя бы на 10–15 минут каждый день, в дом в скором времени прокрадется плесень. И начнет осваивать новые плоскости. Поэтому окно можно найти даже в ванной. С другой стороны, эта процедура порождает сквозняки, которых в Германии традиционно опасаются.

Во многих частных домах есть специальная ванная комната для гостей. Обычно она находится при входе.

На стене в ванной можно обнаружить загадочный вентиль. Некоторых приезжих это устройство ввергает в смущение. На самом деле это кран для перекрытия подачи воды в квартире.

Кондиционеры — это редкость. И не только потому, что здесь стараются экономить электроэнергию (так, за последние 20 лет ее потребление снизилось на 10 %). Летом в Германии бывает жарко. Температура в некоторых областях может подниматься до 35 °C. Почти в каждом доме здесь установлены светонепроницаемые наружные жалюзи. Они защищают жилище от перепадов температуры, шума и нашествия всяческих насекомых. Москитные сетки ставить не принято.

Стены обычно оклеивают бумажными обоями с древесной стружкой. На это есть несколько причин: их делают из переработанной бумаги, они достаточно дешевы, не содержат вредных примесей и не вызывают аллергии. Единственный минус: их очень сложно ободрать, особенно если они покрыты несколькими слоями краски.

Большинство домов оборудовано центральным отоплением. Причем для обогрева в некоторых регионах используется геотермальная энергия. На батареях кроме регулятора стоят счетчики, так что сразу можно выбрать подходящую температуру, комфортную и для тела, и для кошелька.

Найти подходящую квартиру в аренду — это только полдела. Перед тем как торжественно вселиться в новое жилье, желательно внимательно ознакомиться с договором. Там будет прописана масса интересных вещей, в том числе и правила дома. Они касаются «мусорного» расписания и всевозможных шумов. Ругаться с соседями из-за нарушения этих законов никто не будет. Просто напишут жалобу.

Знакомый автора поделился забавной историей. Они переехали в небольшой дом на несколько квартир. Решили устроить вечеринку для соседей, чтобы со всеми познакомиться. Собралась вся компания, очень хорошо посидели и поболтали. Жильцы одной квартиры ушли чуть пораньше, веселые и довольные. И тут же написали кляузу, так как все остальные разошлись не в 9 часов вечера, а на 10 минут позже.

Любимый элемент мебели — это диван. Именно на нем немцы проводят в среднем 3 часа в день. Поэтому и выбирают его тщательно. Стенные шкафы и кладовки обычно отсутствуют. Зато в любом доме обязательно будет секретный ящик, где хранятся все важные бумаги и документы.

При переезде в другой дом немцы стараются забрать как можно больше вещей, включая всю кухню целиком. Причем не только из вопросов экономии. Просто это помещение каждый обставляет под себя, исходя из собственных вкусов и пожеланий. Оставить кухню для следующих жильцов для них то же самое, что вручить незнакомым людям какую-то интимную вещь.

Коробки собраны и упакованы. Машина заказана. Казалось бы, можно покидать жилище. Но не здесь. В Германии при переезде бывшие жильцы обычно окрашивают стены покидаемой квартиры. В белые или светлые тона.

Свидания

Немцы — большие поклонники всевозможных правил и регуляций. Это касается и сферы отношений. Поклонников спонтанности, неожиданных и романтических жестов это может угнетать. Зато, если знать непреложные законы и следовать им, многие странные моменты кажутся значительно понятнее. Платят за трапезу совместно. Ибо желание единолично закрыть счет немецкие барышни традиционно воспринимают как оскорбление. Провожать девушку до дома не принято. Если подобная просьба поступила с ее стороны, немец воспримет это буквально — как продолжение романтической встречи со всеми вытекающими обстоятельствами. Если он сам вызвался подвезти, значит джентльмен ни на что не рассчитывает и предпринимать активных действий не будет.

Напрашиваться на комплименты — задача неблагодарная. Немцы болезненно откровенны и честно скажут, что думают по поводу внешнего вида обожаемой подруги. Зато и положительные комментарии приятнее слышать, так как они будут сказаны искренне.

Друзья

Друзья — это не только те люди, с которыми ты проводишь время. Здесь к этому слову относятся со всей серьезностью. Большинство людей дружат с самого детства. Одна из причин — немцы редко переезжают и годами живут в одном районе. Приятельский кодекс предполагает оказание помощи, когда это необходимо. Например, при переезде в другой дом можно не обращаться в специальную компанию, а позвать на помощь друзей. Но той же услуги будут ждать и от вас.

Друзья всегда честны и искренни. И уж если ваш приятель сказал, что позвонит, то сделает это обязательно. Такого же поведения ожидают и от вас. Если друг куда-то пригласил, то отказываться в последний момент без серьезной причины не принято.

Если позвали в гости, в Германии не стоит являться на порог с пустыми руками. Лучший подарок — букет цветов. Но и тут не все так просто. Существуют строгие правила, регламентирующие букеты. Он не должен быть слишком дешевым (меньше € 25–30). Красные розы дарить не надо — это символ романтических чувств. Белые тоже не подходят — их приносят на кладбище.

Шоколад или что-то сладкое — хороший вариант. Правда, смотреть с вожделением на коробку конфет, которую вручили хозяину, бессмысленно. Открывать подарок в присутствии гостей не будут.

Дни рождения не всегда отмечают с размахом, если только это не круглая дата. Немцы — замечательные гости: после вечеринки и прибраться помогут. Но если для веселья выбирают ресторан, имениннику следует помнить, что он будет платить за всех приглашенных. Так работает магическая фраза «Я приглашаю».

Друг сжал кулаки? Не торопитесь пугаться. Мы обычно на удачу скрещиваем пальцы, а вот жители Германии зажимают большие пальцы в кулаках.

Ни в коем случае не стоит перебивать приятеля. А лучше даже выдержать паузу, когда он закончит говорить. Причина тому особенности немецкого языка, где глагол ставится в самом конце предложения. Так что, если не дослушать, можно неправильно понять человека.

Задумались о подарке для дорогого человека? Все что угодно, только не обувь. Если приятель-немец после этого от вас сбежит, это будет вашей виной.

По дереву обычно стучат, чтобы отвести какие-то дурные вещи. Только не немцы. Здесь колотят по столу, приветствуя приятеля, который присоединился к компании.

Шопинг

Поход по магазинам — дело ответственное. Немцы очень любят это занятие, а если в процессе можно найти какие-нибудь скидки или приличные вещи, но подешевле, радости не будет предела. При оплате покупки принято давать точную сумму. Подсчет мелочи может занять несколько минут, а вот крупной купюрой вполне можно удивить кассира.

Забыли положить разделитель на ленту в супермаркете после своих покупок? Будьте готовы к тому, что следующий в очереди просверлит вашу спину мрачным взором. Но свои покупки ни за что из корзины доставать не начнет.

Немцы не слишком ярые приверженцы философии идеального сервиса. Мысль, что клиент всегда прав, тут непопулярна. Поэтому ждать помощи от консультантов в магазине или трепетного участия со стороны кассира не стоит.

Покупатели в Германии — довольно привередливая публика. Они очень трепетно относятся к стоимости товаров. Здесь есть целые сети магазинов, где продукты продаются по низким ценам. В целом еда и напитки здесь обходятся дешевле, чем в соседних странах.

Низкая цена — необязательно показатель плохого качества. Даже дешевые продукты будут вкусными и аппетитными. Да и уровень цен в Германии не столь высок. Буханка хлеба стоит порядка € 1,3, дюжина яиц — от € 1,6.

Здесь до сих пор принято покупать большинство товаров в реальных магазинах, а не онлайн. Одна из причин — немецкие дебетовые карточки в большинстве своем просто не предназначены для оплаты в интернете.

Дети

К вопросам детства в Германии принято подходить так же ответственно, как и ко всем остальным вещам. Родители переживают по многим поводам, но при этом стараются следовать непреложным правилам, которые порой даже противоречат друг другу. Начинается все с выбора имени для ребенка. Придумать любое не получится. Есть несколько правил, которые прописаны на государственном уровне. Первое имя обязательно должно указывать на пол ребенка. Никаких унисекс-вариантов. Оно не должно негативно влиять на дальнейшую жизнь человека. Географические названия, наименования продуктов или брендов тоже запрещены. Например, назвать ребенка Пепси-Кола нельзя. А вот Пепси-Карола — пожалуйста. Ну и оба родителя должны подтвердить свое согласие на имя.

Пожалуй, никто так ответственно не относится к вопросу облачения своих чад в теплые одежды, дабы защитить их от превратностей погоды, как немцы. Шапка — очень важная вещь. Зимой как защита от холода, а летом — от солнца. Причем теплые вещи достаются из шкафа еще ранней осенью. Главное, чтобы чадо не простудилось. При этом детям прививают самостоятельность с младых ногтей. В садике они уже одеваются сами, и помогать им не принято.

Малышам объясняют правила. Если они смогли их запомнить, им дают больше самостоятельности. Так, некоторые ребята в старших группах детского сада могут гулять одни, без воспитателей. На доске с правилами обычно пишут их имена.

Любой маленький гражданин Германии имеет право на посещение детского сада. Очереди, конечно, существуют и здесь. Но обычно с приемом проблем не возникает. Варианты детских садов есть на любые вкусы и педагогические предпочтения. Например, существует «лесной сад». Дети целый день проводят в чаще и знакомятся с дикой природой.

Трепетное отношение к своим вещам тоже воспитывают с малых лет. Например, делиться игрушкой с другими ребятами, если ты не хочешь, совсем не обязательно.

После начальной школы у ребят есть 3 варианта: гимназия, реальная школа и основная школа. Отбирают туда учеников в зависимости от их успехов и способностей. Если дети планируют в дальнейшем поступать в высшее учебное заведение, то они стараются попасть в один из первых 2 вариантов. Основная школа позволяет выпускникам заниматься неквалифицированным трудом или продолжить обучение в профессиональной школе. Например, чадо выбрало для себя профессию сантехника или плотника. Тогда тратить много сил на учебу нет нужды — можно просто поступить в основную школу.

Отдых

Немцы очень любят отдыхать. На эту статью расходов они обычно тратят больше, чем на автомобиль. К планированию отпуска относятся серьезно. Неожиданно собраться куда-то в дальние края — это не для них. Любимое место для путешествий — побережье: либо немецкие морские курорты, либо Средиземноморье. Большинство жителей Германии предпочитает останавливаться в недорогих гостиницах. В последний год стали вновь популярными путешествия на кемперах (домах на колесах).

В гостиницах есть замечательная услуга, которая может перевесить все плюсы кемпинга, — это завтраки. Именно на качество и разнообразие еды немцы обращают особое внимание. Завтрак должен подаваться с 8:30 до 10:00. И желательно, чтобы порции были большие, а блюда знакомые.

А у вас какая особенность жизни в Германии вызвала недоумение?