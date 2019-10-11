30+ фактов о Древней Руси, которые доказывают, что история может быть по-настоящему захватывающей

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«Русские летописи» — один из самых нестандартных аккаунтов в твиттере. Он посвящен истории и культуре Древней Руси, о которой, если задуматься, большинство из нас знает не так уж и много. На волне популярного флешмоба «1 лайк — 1 факт» авторы исторического аккаунта создали целую ветку, где рассказали множество фактов, которые помогут поближе познакомиться с нашим прошлым.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого треда, который оказался не менее увлекательным, чем приключенческое кино.

Самые древние русские летописи - Лаврентьевская (1377 год) и Новгородская первая старшего извода (XIII век). А как же "Повесть временных лет?" А это просто реконструкция, выделяемая из Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. Нестор-летописец существовал, но он написал только жития Бориса и Глеба и Феодосия Печерского. А вот насчет летописи ученые не уверены.

Летописцы очень любили метафоры, гиперболы, а особенно - цитаты. Из-за этого никогда нельзя быть уверенным, правильно ли ты их понимаешь. Летописец запросто мог скопировать описание современной ему битвы из другого текста. Ведь уже было отлично описано, как проходят битвы.

Цифры в Древней Руси были в виде букв. А вот цифры "0" не было - но посчитать без нее в столбик невозможно. В XII веке Кирик написал труд "Учение имже ведати человеку числа всех лет", который поражает воображение из-за сложности подсчетов. В нем он, в частности, рассказывает, что от сотворения мира прошло 6 644 года, то есть 79 728 месяцев, или 346 673 недели, или 2 426 721 день. В таких подсчетах проводили время древнерусские гики. Еще Кирик писал Новгородскую первую летопись и задавал епископу Нифонту вопросы - занудные, как его математическое сочинение.

Вот с такими цифрами работал Кирик в своем труде (и вообще любой, кому нужно было что-то подсчитать).

Говорят: "Рюриковичи же от Рюрика, они же и не могут быть славянами". Что ж, надо прямо сказать: мужчина рожать не может. Так что Рюриковичам приходилось жениться. И их жены в XI веке были гречанками, англичанками, половчанками - только не славянками. Рюриковичи, в свою очередь, старались распихать дочерей по соседним странам.

Рюриковичи в XII веке были настолько же славянами, насколько Романовы были русскими в начале XX века. То есть по языку и культуре вроде бы славяне, а в родословную националистам лучше не лезть, чтобы не расстраиваться. Например, Владимир Мономах был женат на Гите Уэссекской, дочери английского короля Гаральда II, убитого Вильгельмом Завоевателем.

Одно из первых упоминаний то ли народа, то ли профессии "русь" (rhos) - Бертинские анналы, государство франков, 839 год. К франкам пришли какие-то люди и сказали, что они rhos и у них есть "каган" (chacanus) - король. Франки выяснили, что это шведы (Sueones).

Из византийских источников мы знаем, что у Руси были архонты Ингор и его сын Сфендослав. Про Олега и Рюрика ничего не знаем.

Рукопись "Слова о полку Игореве" сгорела, но есть слабые отзвуки образов в "Задонщине" и в одной псковской рукописи XIV века. А "Поучение Владимира Мономаха" вообще никак не повлияло на литературу: если бы оно сгорело, то его существование вообще бы никак нельзя было доказать, поскольку параллелей с ним нет ни в одном другом источнике.

Одно из самых поэтичных произведений древнерусской литературы - "Моление Даниила Заточника". Оно почти целиком состоит из цитат. "Кому Лаче озеро, а мнѣ, на нем сѣдя, плачь горкий; И кому ти есть Новъгород, а мнѣ и углы опадали" . Вторую строку перевести на русский трудно.

Кроме всем известной "Русской правды" был еще "Закон судный людем". Но, как все это работало на практике, мы толком не знаем.

«Закона судный людем», первые страницы.

О язычестве в письменных памятниках очень мало упоминаний. Теперь только остается делать догадки. Даже относительно имен богов: в летописи сказано Семаргл, в «Слове некоего христолюбца» — Сим и Рьгл. Так что черт его знает, во что они верили.

Остромирово Евангелие — древнейшая датированная древнерусская рукопись, 1057 год. Названа по имени заказчика — посадника Остромира. У пергамена, кстати, мясная и волосяная стороны различаются. В Остромировом Евангелии картинки нарисованы только на мясной.

Около 1106 года игумен Даниил путешествовал в Иерусалим поклониться Гробу Господню. Он оставил записки «Хождение игумена Даниила». «Хождение» — это не путеводитель. Наоборот, Даниил пишет, что читатели записок «приимут мзду от Бога равно с ходившими мѣста си святаа». То есть чтение описания Святой земли заменяло реальное паломничество — этим и объясняется большое количество списков «Хождения».

Одной из самых популярных книг на Руси начиная с конца XII века была «Пчела» — переводной сборник афоризмов и поучительных высказываний. В «Пчеле» можно было (и сейчас можно) прочитать высказывания Платона, Аристотеля, Диогена, Филона, Эпикура, Демокрита и Плутарха. Всяких святых отцов, конечно, в «Пчеле» тоже много — время такое. Но Плутарх и Катон были!

Развлечений в Древней Руси было мало. Одним из самых почтенных считалась охота на крупного зверя. Мономах писал: «Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из 2 лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь мне на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул».

Кроме того, Владимир Мономах развлекался отловом диких коней, которые еще водились в степях на территории нынешней Украины. Было почетно убить на охоте дикого быка — тура (Bos primigenius). Туры обижались на это. Последний тур умер от огорчения в 1627-м.

Древнерусская литература — это, как правило, литература сборников, не отдельных текстов. Изучать надо не одно произведение, а сборник

Ингеборга Мстиславовна Киевская, внучка Мономаха, - жена датского герцога Кнуда Лаварда и мать датского короля Вальдемара Великого. Ингеборга она потому, что на Руси на имя женщины всем было наплевать. Если бы она упоминалась в летописях, то исключительно как Мстиславовна. Так что никто не знает, как ее звали на самом деле. Спасибо хоть шведы ей имя придумали.

Дочь Ярослава Мудрого Анна была супругой французского короля Генриха I и королевой Франции.

Отъезд княжны Анны Ярославны во Францию для венчания с королем Генрихом I.

В истории Древней Руси было довольно много событий, достойных «Игры престолов». Драконов не было, драконы были только на иконах Георгия. Кстати, в древнерусском имя Георгий передавалось как Гюрги. Из него и вышли наши Георгий и Юрий — это одно имя изначально. То есть в летописях нет Юрия Долгорукого, есть Гюрги Владимирович. Иногда вообще Дюрги.

За 2 года до Куликовской битвы, в 1378 году, русские войска одержали победу над монголами на Воже. Но это все знают. А первая победа русских над монголами была в 1317 году в Бортеневской битве. Но там москвичи сражались на одной стороне с монголами. А тогдашний князь Москвы Юрий вообще был женат на сестре хана Узбека. Поэтому вспоминать как-то... неудобно.

Большую часть подробностей Куликовской битвы мы знаем из «Задонщины» — поэтического произведения, известного в поздних списках. Это как если бы Полтавскую битву пришлось изучать по поэме Пушкина «Полтава» (и изучали бы, если бы не осталось других источников).

Иллюстрация из «Задонщины».

Новгородцы не подозревали, что живут в Новгородской республике. Свой политический строй они определяли просто — Новгород. Документов от Новгорода осталось чуть больше, чем от других русских земель. Но все равно очень мало. Есть, например, договорные грамоты Новгорода с тверскими князьями (из архива Тверского княжества, новгородский архив не сохранился). В новгородско-тверских договорах многое может показаться странным. Например, традиционное условие договора с князем: князь должен был охотиться на диких свиней в лесу не ближе 60 верст от Новгорода.

Новгородцы вообще любили заключать с князьями договоры, а за неисполнение договоров князя выгоняли. Еще новгородцы избирали архиепископов прямо на вече. Уникальный опыт для Руси. 3 кандидатов в епископы выбирали тупо на слух — чьи имена громче кричат в толпе. Из трех выбирали жребием. Потом нового архиепископа должен был рукоположить митрополит всея Руси. Иногда из-за проблем с великим князем ожидание затягивалось. Евфимий II ждал рукоположения 5 лет — с 1429 по 1434 год. Это не мешало ему руководить епархией.

В XV веке Новгород делился на 5 концов (районов), в каждом была собственная система самоуправления. В XII — начале XIII века концов было 4. Пятый — Загородский — сформировался позднее. Иногда проблемы между новгородскими концами обострялись настолько, что там созывали свои ополчения для разборок друг с другом.

Новгородский кремль (Детинец), первое упоминание о котором относится к 1044 году.

Предки. Не. Изобретали. Пробел. Потому. Что. Кто. Же. Говорит. Отдельными. Словами. Предкиписаликакговорили.

Про суд в Новгороде. Судов было много, буквально для всех и каждого. Во-первых, церковный суд был отдельным. Церковный суд вершил архиепископ. К нему попадали дела «церковных людей» и дела любых новгородцев, которым вменялись определенные деяния. Архиепископ судил всех священнослужителей, церковнослужителей и тех, кто был на попечении у церкви, вне зависимости от категории дела. Архиепископ же судил любых новгородцев, которые обвинялись в двоеженстве, похищении женщины с последующим изнасилованием и отравлении.

Князь совместно с посадником выносили решения по большей части уголовных дел типа убийств и разбоя. У тысяцкого был свой суд. Он разбирал конфликты между купцами. Конфликты между иноземными купцами и новгородцами решали совместно тысяцкий, посадник и купеческие старосты. Наконец, был вечевой суд (он больше известен на псковском материале): на вече разбирали обвинения в перевете — государственной измене.

О Золотой Орде есть намного больше источников, чем принято считать. Проблема в том, что многие из них на китайском. Средневековом китайском

Вы можете жить в 2019 году или в 5780-м, но у нас, в средневековом Новгороде, недавно наступил 7528-й.

В 1269 году новгородцы едва не выгнали князя окончательно. Удержали их от этого митрополит Киевский Максим и монголы. На договоре князя с Новгородом 1270 года написано: «Се приехаша послы от Менгу Темеря цесаря сажать Ярослава с грамотою Чевгу и Баиши». И даже в этом договоре были прописаны все права и обязанности — вплоть до того, как часто медовар князя имеет право ездить в Ладогу.

По Псковской судной грамоте смертной казнью наказывали за перевет, поджог, кражу в кремле и угон коней.

Древнерусские жития святых для реконструкции событий политической истории не очень подходят (об этом еще Ключевский писал, а ближе к нашему времени — Я. С. Лурье). Но для истории ментальностей они незаменимы. Вот, например, житие Варлаама Керецкого. Варлаам был праведным священником, но его «уловил диавол», и Варлаам убил жену по подозрению в измене. После этого он раскаялся, положил тело жены на корабль и плавал с ним вдоль берегов Белого моря, пока тело не истлело.

Необычайно популярно в Древней Руси было житие святых Варлаама и Иоасафа, созданное на основе переводной византийской повести. Вот фабула этого жития. У индийского царя родился любимый сын Иоасаф. Царь решил спрятать его во дворце ото всех невзгод мира. Но однажды Иоасаф вышел за пределы дворца и узнал, что на свете есть болезни, смерть, и встретил отшельника... На что похоже?

В русском языке есть выражение «с красной строки». Как можно понять по картинке, первая строка нового раздела и правда была красной

Если вы хотите еще больше узнать о Древней Руси, то у авторов треда есть также и канал в телеграме, который регулярно пополняется новыми фактами.