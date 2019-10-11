30+ фактов о Древней Руси, которые доказывают, что история может быть по-настоящему захватывающей
«Русские летописи» — один из самых нестандартных аккаунтов в твиттере. Он посвящен истории и культуре Древней Руси, о которой, если задуматься, большинство из нас знает не так уж и много. На волне популярного флешмоба «1 лайк — 1 факт» авторы исторического аккаунта создали целую ветку, где рассказали множество фактов, которые помогут поближе познакомиться с нашим прошлым.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо этого треда, который оказался не менее увлекательным, чем приключенческое кино.
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Самые древние русские летописи - Лаврентьевская (1377 год) и Новгородская первая старшего извода (XIII век). А как же "Повесть временных лет?" А это просто реконструкция, выделяемая из Лаврентьевской и Ипатьевской летописей. Нестор-летописец существовал, но он написал только жития Бориса и Глеба и Феодосия Печерского. А вот насчет летописи ученые не уверены.
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Летописцы очень любили метафоры, гиперболы, а особенно - цитаты. Из-за этого никогда нельзя быть уверенным, правильно ли ты их понимаешь. Летописец запросто мог скопировать описание современной ему битвы из другого текста. Ведь уже было отлично описано, как проходят битвы.
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Цифры в Древней Руси были в виде букв. А вот цифры "0" не было - но посчитать без нее в столбик невозможно. В XII веке Кирик написал труд "Учение имже ведати человеку числа всех лет", который поражает воображение из-за сложности подсчетов. В нем он, в частности, рассказывает, что от сотворения мира прошло 6 644 года, то есть 79 728 месяцев, или 346 673 недели, или 2 426 721 день. В таких подсчетах проводили время древнерусские гики. Еще Кирик писал Новгородскую первую летопись и задавал епископу Нифонту вопросы - занудные, как его математическое сочинение.
Вот с такими цифрами работал Кирик в своем труде (и вообще любой, кому нужно было что-то подсчитать).
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Говорят: "Рюриковичи же от Рюрика, они же и не могут быть славянами". Что ж, надо прямо сказать: мужчина рожать не может. Так что Рюриковичам приходилось жениться. И их жены в XI веке были гречанками, англичанками, половчанками - только не славянками. Рюриковичи, в свою очередь, старались распихать дочерей по соседним странам.
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Рюриковичи в XII веке были настолько же славянами, насколько Романовы были русскими в начале XX века. То есть по языку и культуре вроде бы славяне, а в родословную националистам лучше не лезть, чтобы не расстраиваться. Например, Владимир Мономах был женат на Гите Уэссекской, дочери английского короля Гаральда II, убитого Вильгельмом Завоевателем.
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Одно из первых упоминаний то ли народа, то ли профессии "русь" (rhos) - Бертинские анналы, государство франков, 839 год. К франкам пришли какие-то люди и сказали, что они rhos и у них есть "каган" (chacanus) - король. Франки выяснили, что это шведы (Sueones).
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Из византийских источников мы знаем, что у Руси были архонты Ингор и его сын Сфендослав. Про Олега и Рюрика ничего не знаем.
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Рукопись "Слова о полку Игореве" сгорела, но есть слабые отзвуки образов в "Задонщине" и в одной псковской рукописи XIV века. А "Поучение Владимира Мономаха" вообще никак не повлияло на литературу: если бы оно сгорело, то его существование вообще бы никак нельзя было доказать, поскольку параллелей с ним нет ни в одном другом источнике.
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Одно из самых поэтичных произведений древнерусской литературы - "Моление Даниила Заточника". Оно почти целиком состоит из цитат. "Кому Лаче озеро, а мнѣ, на нем сѣдя, плачь горкий; И кому ти есть Новъгород, а мнѣ и углы опадали". Вторую строку перевести на русский трудно.
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Кроме всем известной "Русской правды" был еще "Закон судный людем". Но, как все это работало на практике, мы толком не знаем.
«Закона судный людем», первые страницы.
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О язычестве в письменных памятниках очень мало упоминаний. Теперь только остается делать догадки. Даже относительно имен богов: в летописи сказано Семаргл, в «Слове некоего христолюбца» — Сим и Рьгл. Так что черт его знает, во что они верили.
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Остромирово Евангелие — древнейшая датированная древнерусская рукопись, 1057 год. Названа по имени заказчика — посадника Остромира. У пергамена, кстати, мясная и волосяная стороны различаются. В Остромировом Евангелии картинки нарисованы только на мясной.
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Около 1106 года игумен Даниил путешествовал в Иерусалим поклониться Гробу Господню. Он оставил записки «Хождение игумена Даниила». «Хождение» — это не путеводитель. Наоборот, Даниил пишет, что читатели записок «приимут мзду от Бога равно с ходившими мѣста си святаа». То есть чтение описания Святой земли заменяло реальное паломничество — этим и объясняется большое количество списков «Хождения».
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Одной из самых популярных книг на Руси начиная с конца XII века была «Пчела» — переводной сборник афоризмов и поучительных высказываний. В «Пчеле» можно было (и сейчас можно) прочитать высказывания Платона, Аристотеля, Диогена, Филона, Эпикура, Демокрита и Плутарха. Всяких святых отцов, конечно, в «Пчеле» тоже много — время такое. Но Плутарх и Катон были!
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Развлечений в Древней Руси было мало. Одним из самых почтенных считалась охота на крупного зверя. Мономах писал: «Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из 2 лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь мне на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул».
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Кроме того, Владимир Мономах развлекался отловом диких коней, которые еще водились в степях на территории нынешней Украины. Было почетно убить на охоте дикого быка — тура (Bos primigenius). Туры обижались на это. Последний тур умер от огорчения в 1627-м.
Древнерусская литература — это, как правило, литература сборников, не отдельных текстов. Изучать надо не одно произведение, а сборник
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Ингеборга Мстиславовна Киевская, внучка Мономаха, - жена датского герцога Кнуда Лаварда и мать датского короля Вальдемара Великого. Ингеборга она потому, что на Руси на имя женщины всем было наплевать. Если бы она упоминалась в летописях, то исключительно как Мстиславовна. Так что никто не знает, как ее звали на самом деле. Спасибо хоть шведы ей имя придумали.
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Дочь Ярослава Мудрого Анна была супругой французского короля Генриха I и королевой Франции.
Отъезд княжны Анны Ярославны во Францию для венчания с королем Генрихом I.
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В истории Древней Руси было довольно много событий, достойных «Игры престолов». Драконов не было, драконы были только на иконах Георгия. Кстати, в древнерусском имя Георгий передавалось как Гюрги. Из него и вышли наши Георгий и Юрий — это одно имя изначально. То есть в летописях нет Юрия Долгорукого, есть Гюрги Владимирович. Иногда вообще Дюрги.
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За 2 года до Куликовской битвы, в 1378 году, русские войска одержали победу над монголами на Воже. Но это все знают. А первая победа русских над монголами была в 1317 году в Бортеневской битве. Но там москвичи сражались на одной стороне с монголами. А тогдашний князь Москвы Юрий вообще был женат на сестре хана Узбека. Поэтому вспоминать как-то... неудобно.
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Большую часть подробностей Куликовской битвы мы знаем из «Задонщины» — поэтического произведения, известного в поздних списках. Это как если бы Полтавскую битву пришлось изучать по поэме Пушкина «Полтава» (и изучали бы, если бы не осталось других источников).
Иллюстрация из «Задонщины».
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Новгородцы не подозревали, что живут в Новгородской республике. Свой политический строй они определяли просто — Новгород. Документов от Новгорода осталось чуть больше, чем от других русских земель. Но все равно очень мало. Есть, например, договорные грамоты Новгорода с тверскими князьями (из архива Тверского княжества, новгородский архив не сохранился). В новгородско-тверских договорах многое может показаться странным. Например, традиционное условие договора с князем: князь должен был охотиться на диких свиней в лесу не ближе 60 верст от Новгорода.
- Новгородцы вообще любили заключать с князьями договоры, а за неисполнение договоров князя выгоняли. Еще новгородцы избирали архиепископов прямо на вече. Уникальный опыт для Руси. 3 кандидатов в епископы выбирали тупо на слух — чьи имена громче кричат в толпе. Из трех выбирали жребием. Потом нового архиепископа должен был рукоположить митрополит всея Руси. Иногда из-за проблем с великим князем ожидание затягивалось. Евфимий II ждал рукоположения 5 лет — с 1429 по 1434 год. Это не мешало ему руководить епархией.
- В XV веке Новгород делился на 5 концов (районов), в каждом была собственная система самоуправления. В XII — начале XIII века концов было 4. Пятый — Загородский — сформировался позднее. Иногда проблемы между новгородскими концами обострялись настолько, что там созывали свои ополчения для разборок друг с другом.
Новгородский кремль (Детинец), первое упоминание о котором относится к 1044 году.
Предки. Не. Изобретали. Пробел. Потому. Что. Кто. Же. Говорит. Отдельными. Словами. Предкиписаликакговорили.
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Про суд в Новгороде. Судов было много, буквально для всех и каждого. Во-первых, церковный суд был отдельным. Церковный суд вершил архиепископ. К нему попадали дела «церковных людей» и дела любых новгородцев, которым вменялись определенные деяния. Архиепископ судил всех священнослужителей, церковнослужителей и тех, кто был на попечении у церкви, вне зависимости от категории дела. Архиепископ же судил любых новгородцев, которые обвинялись в двоеженстве, похищении женщины с последующим изнасилованием и отравлении.
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Князь совместно с посадником выносили решения по большей части уголовных дел типа убийств и разбоя. У тысяцкого был свой суд. Он разбирал конфликты между купцами. Конфликты между иноземными купцами и новгородцами решали совместно тысяцкий, посадник и купеческие старосты. Наконец, был вечевой суд (он больше известен на псковском материале): на вече разбирали обвинения в перевете — государственной измене.
О Золотой Орде есть намного больше источников, чем принято считать. Проблема в том, что многие из них на китайском. Средневековом китайском
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Вы можете жить в 2019 году или в 5780-м, но у нас, в средневековом Новгороде, недавно наступил 7528-й.
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В 1269 году новгородцы едва не выгнали князя окончательно. Удержали их от этого митрополит Киевский Максим и монголы. На договоре князя с Новгородом 1270 года написано: «Се приехаша послы от Менгу Темеря цесаря сажать Ярослава с грамотою Чевгу и Баиши». И даже в этом договоре были прописаны все права и обязанности — вплоть до того, как часто медовар князя имеет право ездить в Ладогу.
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По Псковской судной грамоте смертной казнью наказывали за перевет, поджог, кражу в кремле и угон коней.
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Древнерусские жития святых для реконструкции событий политической истории не очень подходят (об этом еще Ключевский писал, а ближе к нашему времени — Я. С. Лурье). Но для истории ментальностей они незаменимы. Вот, например, житие Варлаама Керецкого. Варлаам был праведным священником, но его «уловил диавол», и Варлаам убил жену по подозрению в измене. После этого он раскаялся, положил тело жены на корабль и плавал с ним вдоль берегов Белого моря, пока тело не истлело.
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Необычайно популярно в Древней Руси было житие святых Варлаама и Иоасафа, созданное на основе переводной византийской повести. Вот фабула этого жития. У индийского царя родился любимый сын Иоасаф. Царь решил спрятать его во дворце ото всех невзгод мира. Но однажды Иоасаф вышел за пределы дворца и узнал, что на свете есть болезни, смерть, и встретил отшельника... На что похоже?
В русском языке есть выражение «с красной строки». Как можно понять по картинке, первая строка нового раздела и правда была красной
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Фото на превью letopisi_rus / twitter