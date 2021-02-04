30+ древних изобретений, увидев которые захочется собрать чемоданы и отправиться в прошлое

Древний мир был наполнен строениями и предметами, весьма похожими на современные. Например, морозилка существовала даже в 400 году до н. э. Она стояла посреди пустыни, а вода туда поступала из акведука, где затем замерзала при низкой температуре.

Мы в AdMe.ru нашли еще много схожих с существующими сейчас объектов и вещей, красоте которых не перестаем поражаться. Даже возникает впечатление, будто эти экземпляры создали всего пару лет назад.

Торговый центр в Древнем Риме, открывшийся в 113 году н. э.

Фляжка из Древнего Египта. На ней делали поздравительные надписи, а затем дарили на Новый год

Кровать архитектора Ха. Новое царство Египта 1425–1353 годов до н. э.

В этой же гробнице был найден туалетный столик с бутылочками для косметики его жены Мерит

Этот водопровод был построен уже в I веке н. э. Выглядит как настоящее произведение искусства

Хаммам в Испании XI–XII веков

Философ Платон изобрел первый в мире будильник. Вот так он выглядел. V–IV век до н. э.

Здесь можно посмотреть, как работает устройство.

Римский флакончик для духов II–I веков до н. э.

Купель для крещения в Тунисе VI века

Ложка из горного хрусталя и серебра, I век н. э.

Многоквартирные дома для низшего и среднего классов римлян, постройка начала II века н. э.

Деревянная подушка из Древнего Египта и каменная — из Китая

Пекарня в Помпеях

Это персидская морозилка 400 года до н. э. Она существует до сих пор

Так выглядела зубная щетка 7 тыс. лет назад

Первый компьютер 150–100 годов до н. э. Использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий

Секстант выполнял роль GPS в XVIII веке

2000-летнее сапфировое кольцо Калигулы

Это не ваза, а ночной горшок, XVIII век н. э.

Это уличное кафе I века н. э. Такие места обычно презирались высшим классом. Сюда приходили те, кто не мог позволить себе отдельную кухню

Археологи раскопали этот термополий в Помпеях. Здесь подавали горячие блюда и напитки, помещая их во встроенные в прилавок кувшины. Были даже обнаружены следы пищи, которой почти 2 000 лет.

Это кубок Ликурга, созданный в IV веке. Менял свой цвет благодаря крайне мелким частицам золота и серебра при разном освещении

Столовые приборы 1650–1690 годов

Комод 1690 года

Ливрейный значок «Лебединая жемчужина Данстейбл», примерно 1400 год

Его носили как брошь в подтверждение верности определенной семье. Предполагают, что значок принадлежал английскому королю Генриху V. У лебедя с правой стороны есть булавка для крепления к одежде или шляпе.

Сандалии Тутанхамона, которым около 3 300 лет

Японский шлем самурая XVI–XVII веков

Солохский гребень V–IV веков до н. э.

Древнеегипетская настольная игра сенет 1333 года до н. э.

Ажурная рукоять китайского меча 770–476 годов до н. э.

Воссозданный на компьютере сосуд для напитков династии Чжоу 1751 года

Древнеримский общественный туалет