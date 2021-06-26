30+ фактов о народах Крайнего Севера, чья жизнь похожа одновременно на фэнтези и на артхаусное кино

Жизнь в условиях Крайнего Севера — не для слабаков. Народы, живущие в суровых климатических условиях, научились делать, казалось бы, невозможное, например шить одежду из птичьей кожи и ездить верхом на оленях. А еще они придумали вещи, поразительно похожие на стринги и солнцезащитные очки.

Мы в AdMe.ru решили узнать побольше о северных народах и были буквально заворожены ими. И конечно, не могли не поделиться этими крутыми фактами с вами.

Нганасаны

Самый северный народ Евразии — нганасаны. Они живут на востоке Таймырского полуострова, и их осталось очень мало — по данным переписи 2010 года, всего 862 человека.

Однажды пожилая северянка заявила гостям тундры, что живет на свете более 200 лет. И она сказала правду. Дело в том, что у этого народа год шел за 2. Первый год — зимний, он состоял из 8 месяцев и начинался, когда выпадал снег, замерзали реки и начинался гон оленей. Второй — летний, длился всего 4 месяца и связывался с обратными явлениями: таянием снегов (вскрытием рек) и отелом оленей. А женщине, смело назвавшей свой возраст, по юлианскому летоисчислению было 103 года.

Нганасаны называют свою одежду костюмом священной гагары: согласно мифологии, они ведут род от этой птицы. Они носят парки из шкур оленя, украшенные узорами разных цветов. Каждая такая парка — своеобразный паспорт: ее орнамент содержал важную информацию, которую окружающие должны знать о соплеменнике.

Нганасаны довольно своеобразно приветствуют друг друга. Стандартный обмен фразами в духе «Привет, как дела?» и «Да все хорошо» звучит как соревнование в песенных импровизациях.

Юкагиры

Юкагиров называют самым древним народом в России: они жили на территории Сибири еще 9 тысяч лет назад. У этого народа есть аж 2 языка, причем носители каждого из них не понимали друг друга. Сейчас остался только один диалект, и он не похож ни на один язык в мире.

Можно сказать, что на севере Сибири придумали что-то вроде валентинок. Юкагирские девушки отправляли парням любовные послания. Для них это был единственный способ заявить о своих чувствах — говорить вслух о таком женщинам было нельзя.

Девушки писали послания на бересте. В письмах они изображали людей в виде стилизованных деревьев. Сообщение выглядит как ряд однообразных «елочек», соединенных между собой набором линий. Каждое деревце означало конкретного человека, а линии между фигурками — отношения между людьми. Обычно письма читали коллективно, и предполагалось, что все изображенные персонажи хорошо известны читателям, требовалось их угадать и разгадать зашифрованную историю.

Письмо девушки, общее значение которого: «Ты (2) женат (12) на другой (4), она препятствует (10) нашей любви (13) и рвет (6) твои связи (11) с моим домом (14). У вас дети (3). В печали (15) я думала (16) о тебе, но есть парень (5), который думает обо мне (16), и я начинаю думать о нем». Юбка (7) говорит, что жена (4) русская, косы (8) указывают, что это девушка.

Согласно древним юкагирским легендам, когда-то юкагиров было много, как звезд на небе. От дыма их очагов почернел ворон, а пролетавшие мимо птицы терялись. Огни стойбищ были настолько яркими, что отражались в небе северным сиянием. Косвенно легенду подтверждает тот факт, что в якутском языке северное сияние называется «юкагир-уот», то есть «юкагирский свет».

Эвенки

Эвенки населяют огромную территорию от Енисея на западе до Охотского моря на востоке. Часть этого народа живет в Китае. В среднем на одного эвенка приходится примерно 25 квадратных километров.

Эвенков называли «аристократами Сибири», «французами тундры и тайги». И не только за достойный внешний вид, в том числе за искусно пошитую одежду, но и за отвагу и благородство. В их языке нет слов «вор» и «грабитель».

Эвенки придумали что-то наподобие солнцезащитных очков. Они делали маску из кожи и костей животных, оставляя узкие прорези для глаз. Использовался аксессуар зимой в солнечные дни.

Они умеют ездить верхом на оленях и за день способны преодолеть таким способом 25–35 километров.

Эвены

Это родственный эвенкам, но все же другой народ, раньше они назывались ламуты (а эвенков называли тунгусами). Их общая численность — около 20 тысяч человек. Большинство эвенов проживает в Якутии, но также их можно встретить в Магадане, Хабаровске, на Камчатке и Чукотке.

Когда-то язык эвенов делился на мужской и женский, в зависимости от деятельности. Оленеводы и охотники использовали одни слова, женщины при готовке абсолютно другие, хотя обозначили они одни и те же вещи.

Интересно, что одежда эвенов ничем не отличалась от юкагирской. А вот костюм эвенков уже отличался. Эвены, в отличие от своих родственников, любят изображать графические узоры: ровные линии, оленьи рога, шахматы.

Кеты

Это коренное население таежной части бассейна Енисея. Кетов насчитывается около 1,5 тысяч человек, из них всего около 150 человек владеют родным языком, причем не все в полной мере.

Кетский — последний существующий сегодня представитель енисейской языковой семьи. Ученые пытались связать этот язык с кавказскими языками, баскским в Испании, бурушаски в Индии. Наиболее популярная у лингвистов версия, что кетский — родственный языкам семьи индейцев на-дене в Северной Америке. Так что кетов можно назвать сибирскими индейцами.

В кетском языке есть слово медведь (qoj), но произносить его нельзя. Для обозначения этого животного используют слова ba:t («старик») или ba:m («старуха»). Кеты верят, что успешная охота — заслуга не добытчика, а самого мишки, который сдается своему преследователю. Поэтому про убитого медведя кеты говорят ba:t dutanaγo («старик поддался»).

Кеты — самый малорослый народ континентальной Евразии. Их средний рост составляет 140 см.

Саха (якуты)

Большинство ученых считает, что у якутов тюркское происхождение. Есть и более экзотические версии. Согласно одной из них, якуты произошли от татар, а другой исследователь нашел связь между северным народом и шумерами.

Перед тем как приступить к поеданию медвежатины, якуты подражают вороньему крику. Они верят, что, выдавая себя за птиц, они защищают себя от медведя. Это животное вообще считалось у саха самым страшным. У них даже было поверье, что за всю жизнь охотник может убить максимум 99 мишек, потому что сотый убьет самого охотника.

Большинство якутов, возможно, никогда не видели оленей, так как эти животные водятся только на самом севере Республики Саха. Эти животные наполовину дикие и находятся на самовыпасе. У якутских лошадей тоже нет пастуха, они гуляют самостоятельно. Более того, даже зимой они находят себе пропитание сами, раскапывая снег и поедая растущую под ним траву.

Алеуты

Этот народ считается исчезающим. Всего в мире насчитывается около 2 800 алеутов, большинство из которых проживает на территории США, на Аляске.

Пожалуй, самая запоминающаяся часть национального костюма алеутов — охотничья шляпа из дерева, которая называется чугудек. Такие шляпы отличались сложным и красочным орнаментом и могли быть отделаны усами морского льва, перьями и моржовой костью. По количеству бусин, нанизанных на китовый ус, можно было судить об отваге и охотничьей удаче хозяина. Главное в таком головном уборе — большой козырек. По представлениям алеутов, он олицетворяла морское хищное животное — косатку.

Алеуты делали тату и пирсинг. Они верили, что такие украшения защитят их от злых духов. Нос малышам прокалывали уже через несколько дней после рождения. С возрастом женщины подвешивали на булавку для носа кусочки янтаря и коралла, украшения свисали до подбородка. Прокалывали также уши и нижнюю губу. Чем больше пирсинга было на теле алеута, тем большим уважением он пользовался.

Первое тату делалось после того, как человек вступал во взрослую жизнь. Девушкам наносили рисунки на тело после первой менструации, юношам — после первой удачной охоты. Иногда татуировки сигнализировали о социальном статусе. Например, дочь известного отца украшала себя тату, которое прославляло его. Причем рисунки могли наноситься прямо на лицо.

Алеуты живут в очень суровом климате и за много лет в таких условиях научились защищать свое тело. Одежда женщин шилась из шкуры тюленя или калана, а мужчин — из птичьих шкурок. Охотники и рыболовы носили водонепроницаемые парки, сделанные из кишок тюленя, морского льва, медведя, моржа или кита.

Инуиты

Этот народ многим известен под названием «эскимосы», но его представители считают такой этноним оскорбительным. Сами себя они предпочитают называть инуитами, причем это слово означает множественное число. В единственном числе используется слово «инук».

Инуиты живут на севере Канады, на Аляске и в Гренландии (на острове их 89 % от всего населения). Их общая численность — около 150 тысяч человек.

Многие слышали об «эскимосском поцелуе», когда вместо соприкосновения губами пара трется носами. Однако таким образом инуиты просто приветствуют своих близких. Аналогом поцелуя можно назвать несколько иной жест, когда влюбленная пара нюхает щеки и волосы друг друга.

Древние инуиты были очень воинственным народом и в бою пользовались доспехами. Делали они их из кожаных ремней и пластин из зубов моржа. Такая амуниция надежно защищала воинов от ран.

Инуиты придумали стринги еще в XIX веке. Меховые женские трусики назывались наатсит и украшались бусинами. Дамы щеголяли в них в жилище и спокойно могли позволить себе в таком виде встречать гостей.