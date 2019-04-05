30 цитат Станислава Ежи Леца, острых как опасная бритва

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«Краткость — сестра таланта» — эта бессмертная фраза русского классика в полной мере относится к творчеству Станислава Ежи Леца. Мы часто употребляем придуманные им афоризмы в разговоре, даже не подозревая, что их авторство принадлежит польскому писателю и поэту, чей творческий псевдоним — Лец — переводится с идиша как «клоун, пересмешник, шут».

Мы в AdMe.ru восхищаемся точными и хлесткими фразами гениального афориста и надеемся, что вы разделите наши чувства.

Автор знаменитых «Непричесанных мыслей» Станислав Ежи Лец был не только писателем и поэтом, но и героем войны. В 1941 году он, как и многие польские евреи, попал в концентрационный лагерь, где пробыл до 1944 года.

По легенде, ему удалось бежать из страшных застенков благодаря случаю. После неудачной попытки побега он был пойман и приговорен к расстрелу. Немецкие офицеры приказали писателю копать себе могилу, а сами ушли обедать, оставив приговоренного с одним эсэсовцем. Согласно той же легенде, Лец убил надзирателя лопатой и, переодевшись в его мундир, добрался до Варшавы.

Попав в столицу Польши, Лец стал участником Сопротивления и присоединился к партизанам в лесах под Люблином.

Литературное наследие Станислава Ежи Леца — это не только стихи и проза, но и короткие мудрые изречения, которые были и будут актуальны всегда.

  1. Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали.
  2. Ах, если бы мы могли видеть жизнь, а не ситуацию!
  3. У людей замедленные рефлексы: понимают только следующие поколения.
  4. То, что он умер, еще не доказывает, что он жил.
  5. Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
  6. Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато знание — запросто.
  7. Иногда надо замолчать, чтобы тебя выслушали.
  8. Будь альтруистом — уважай эгоизм других!
  9. В действительности все не так, как на самом деле.
  10. Аппетит приходит во время еды, но не уходит во время голода.
  11. Воскресать могут только мертвые. Живым — труднее.
  12. Что же тут странного? Люди, почитаемые как боги, со временем действительно утрачивают человеческие черты.
  13. Боюсь ангелов, они добры — согласятся быть и дьяволами.
  14. Ах, если бы иметь столько слушающих, сколько подслушивающих!
  15. Если бы повысилось искусство вести беседу, понизилась бы рождаемость.
  16. Ребенок рождает родителей.
  17. Я не согласен с математикой. Считаю, что сумма нулей — страшная величина.
  18. Большинство имеет определенное мировоззрение, которое определено меньшинством.
  19. Гораздо лучше не верить в человека, а быть уверенным в нем.
  20. Все великие трагедии имеют конец, но кто же может высидеть до конца?
  21. Слабая память поколений сберегает лишь легенды.
  22. Я провел день очень плодотворно. Я жил.
  23. На каждой горной вершине ты оказываешься над пропастью.
  24. Бывает, что не хочется жить, но это еще не значит, что хочется не жить.
  25. Отнес глупость мастеру: «Нельзя ли переделать на мудрость?» Мастер ответил: «Еще и останется».
  26. Цени слово. Каждое может быть твоим последним.
  27. Я полон оптимизма. Человечество преодолело законы морали, почему бы ему не преодолеть законы физики?
  28. «Я слышал, что мир прекрасен», — сказал слепой. «Кажется», — ответил зрячий.
  29. Время неподвижно, это мы движемся в нем не туда.
  30. Люди когда-нибудь станут братьями и снова начнут с Каина и Авеля.

А у вас есть любимые строки Станислава Ежи Леца?

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