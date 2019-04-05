30 цитат Станислава Ежи Леца, острых как опасная бритва
«Краткость — сестра таланта» — эта бессмертная фраза русского классика в полной мере относится к творчеству Станислава Ежи Леца. Мы часто употребляем придуманные им афоризмы в разговоре, даже не подозревая, что их авторство принадлежит польскому писателю и поэту, чей творческий псевдоним — Лец — переводится с идиша как «клоун, пересмешник, шут».
Мы в AdMe.ru восхищаемся точными и хлесткими фразами гениального афориста и надеемся, что вы разделите наши чувства.
Автор знаменитых «Непричесанных мыслей» Станислав Ежи Лец был не только писателем и поэтом, но и героем войны. В 1941 году он, как и многие польские евреи, попал в концентрационный лагерь, где пробыл до 1944 года.
По легенде, ему удалось бежать из страшных застенков благодаря случаю. После неудачной попытки побега он был пойман и приговорен к расстрелу. Немецкие офицеры приказали писателю копать себе могилу, а сами ушли обедать, оставив приговоренного с одним эсэсовцем. Согласно той же легенде, Лец убил надзирателя лопатой и, переодевшись в его мундир, добрался до Варшавы.
Попав в столицу Польши, Лец стал участником Сопротивления и присоединился к партизанам в лесах под Люблином.
Литературное наследие Станислава Ежи Леца — это не только стихи и проза, но и короткие мудрые изречения, которые были и будут актуальны всегда.
- Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали.
- Ах, если бы мы могли видеть жизнь, а не ситуацию!
- У людей замедленные рефлексы: понимают только следующие поколения.
- То, что он умер, еще не доказывает, что он жил.
- Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.
- Незнание закона не освобождает от ответственности. Зато знание — запросто.
- Иногда надо замолчать, чтобы тебя выслушали.
- Будь альтруистом — уважай эгоизм других!
- В действительности все не так, как на самом деле.
- Аппетит приходит во время еды, но не уходит во время голода.
- Воскресать могут только мертвые. Живым — труднее.
- Что же тут странного? Люди, почитаемые как боги, со временем действительно утрачивают человеческие черты.
- Боюсь ангелов, они добры — согласятся быть и дьяволами.
- Ах, если бы иметь столько слушающих, сколько подслушивающих!
- Если бы повысилось искусство вести беседу, понизилась бы рождаемость.
- Ребенок рождает родителей.
- Я не согласен с математикой. Считаю, что сумма нулей — страшная величина.
- Большинство имеет определенное мировоззрение, которое определено меньшинством.
- Гораздо лучше не верить в человека, а быть уверенным в нем.
- Все великие трагедии имеют конец, но кто же может высидеть до конца?
- Слабая память поколений сберегает лишь легенды.
- Я провел день очень плодотворно. Я жил.
- На каждой горной вершине ты оказываешься над пропастью.
- Бывает, что не хочется жить, но это еще не значит, что хочется не жить.
- Отнес глупость мастеру: «Нельзя ли переделать на мудрость?» Мастер ответил: «Еще и останется».
- Цени слово. Каждое может быть твоим последним.
- Я полон оптимизма. Человечество преодолело законы морали, почему бы ему не преодолеть законы физики?
- «Я слышал, что мир прекрасен», — сказал слепой. «Кажется», — ответил зрячий.
- Время неподвижно, это мы движемся в нем не туда.
- Люди когда-нибудь станут братьями и снова начнут с Каина и Авеля.
А у вас есть любимые строки Станислава Ежи Леца?
Фото на превью Photographer Jan Popłoński / Public Domain / wikipedia