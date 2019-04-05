30 цитат Станислава Ежи Леца, острых как опасная бритва

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«Краткость — сестра таланта» — эта бессмертная фраза русского классика в полной мере относится к творчеству Станислава Ежи Леца. Мы часто употребляем придуманные им афоризмы в разговоре, даже не подозревая, что их авторство принадлежит польскому писателю и поэту, чей творческий псевдоним — Лец — переводится с идиша как «клоун, пересмешник, шут».

Мы в AdMe.ru восхищаемся точными и хлесткими фразами гениального афориста и надеемся, что вы разделите наши чувства.

Автор знаменитых «Непричесанных мыслей» Станислав Ежи Лец был не только писателем и поэтом, но и героем войны. В 1941 году он, как и многие польские евреи, попал в концентрационный лагерь, где пробыл до 1944 года.

По легенде, ему удалось бежать из страшных застенков благодаря случаю. После неудачной попытки побега он был пойман и приговорен к расстрелу. Немецкие офицеры приказали писателю копать себе могилу, а сами ушли обедать, оставив приговоренного с одним эсэсовцем. Согласно той же легенде, Лец убил надзирателя лопатой и, переодевшись в его мундир, добрался до Варшавы.

Попав в столицу Польши, Лец стал участником Сопротивления и присоединился к партизанам в лесах под Люблином.

Литературное наследие Станислава Ежи Леца — это не только стихи и проза, но и короткие мудрые изречения, которые были и будут актуальны всегда.