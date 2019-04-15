30+ циничных цитат Вуди Аллена, которые помогают примириться с этой суровой действительностью

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Вуди Аллен — один из самых востребованных режиссеров современности. А еще актер-комик, писатель, сценарист и продюсер, джазовый кларнетист и обладатель 4 статуэток «Оскар». Считается, что именно Аллен создал особый жанр в кино — интеллектуальную комедию. Сейчас ему 83 года, и до последнего времени он выпускал по фильму в год. Из многочисленных интервью Аллена, написанных им рассказов и сценариев можно составить увесистый сборник цитат и афоризмов.

Как написал режиссер в аннотации к одной из своих книг: «Для широкого круга читателей, пассажиров и кинозрителей». AdMe.ru сделал подборку ироничных высказываний Вуди Аллена, рассчитанную на примерно такую же аудиторию.

О себе

  • Меня считают интеллектуалом, потому что я ношу очки, и художником — потому что мои фильмы не приносят дохода. И то и другое неверно.

  • Я был воспитан в иудаизме, но сейчас обратился в нарциссизм.

  • Я никогда не занимаюсь аэробикой. Невроз заменяет мне упражнения. И я занимаюсь им каждый день.

  • Это великолепные золотые часы на цепочке. Я горжусь ими. Их продал мне мой дедушка, когда лежал на смертном одре.

  • Я прошел курс быстрого чтения и прочитал «Войну и мир» за 20 минут. Там про Россию.

  • Некомпетентность еще никогда не мешала мне браться за что-нибудь с энтузиазмом.

  • Не могу долго слушать Вагнера. У меня появляется желание завоевать Польшу.

  • Я не боюсь умирать. Я просто не хочу при этом присутствовать.

  • Когда у Вуди Аллена, которому на тот момет было около 60 лет, спросили: «А что вы хотели бы, чтобы люди говорили о вас через 100 лет?» — он ответил: «Я хотел бы, чтобы они сказали: «А он неплохо выглядит для своего возраста».

  • Я верю во всевидящее око, которое сверху наблюдает за нами. К сожалению, это правительство.

  • Если бы только Бог дал мне какой-нибудь ясный знак! Например, открыл счет на мое имя в швейцарском банке.

  • Часто мечтаю о том, чтобы взять отпуск на целый год. Но меня всегда начинают мучить угрызения совести, поскольку вокруг стоят желающие дать мне денег на очередной фильм, и в результате я прихожу к выводу, что, пока дают, надо брать.

О любви и отношениях

  • Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские острова или развестись. В конце концов решили, что Багамы — удовольствие всего на пару недель, а хороший развод — на всю жизнь.

  • В том, что мы развелись, есть и моя вина: я пытался поставить свою жену под пьедестал.

  • Моя жена не желает взрослеть. Я принимаю ванну, а она топит мои кораблики.

  • Мы повздорили, и она снова заговорила о детях. Я с трудом убедил ее, что они никогда не рождаются взрослыми.

  • Между любовью и сексом большая разница: секс снимает чувство неловкости, любовь его порождает.

  • Успех брака не столько в том, чтобы найти идеального партнера, сколько в том, чтобы самому быть идеальным партнером.

  • Как люди могут прожить вместе 40 лет? Вот настоящее чудо. Что там расступившиеся воды Красного моря?!

О творчестве

  • Когда я начал заниматься кино, мне казалось, что меня ждет уйма приятных вещей: слава, деньги, лесть, восторг... Но после нескольких первых фильмов ты понимаешь, что твоя жизнь осталась прежней. Понимаешь, что все твои проблемы остались при тебе.

  • Знаете, по-настоящему я умею играть только две роли — я очень ограниченный актер. Я могу играть либо интеллектуала, либо подонка.

  • По-моему, в современном кино нет режиссеров, работающих под моим влиянием. Повсюду я вижу молодежь, на которую повлиял Фрэнсис Форд Коппола, очень сильно — Скорсезе и Оливер Стоун. Но я? Нет, таких я что-то не знаю.

  • Мне не нужно бессмертие в моих творениях. Мне нужно такое бессмертие, чтобы не умирать.

  • Юмористы всегда сидят за детским столом.

О жизни

  • Самые прекрасные в мире слова не «я тебя люблю», а «это доброкачественная опухоль».

  • Нет никаких сомнений, что удивительное рядом. Единственный вопрос — есть ли там парковка и до которого часа открыто.

  • Люди делятся на плохих и хороших. Хорошие спят лучше, зато плохие, похоже, получают больше удовольствия в часы, свободные ото сна.

  • Любопытный факт: по мнению сегодняшних астрономов, Вселенная не бесконечна. Это чрезвычайно ободряющая весть, особенно для тех, кто никогда не помнит, куда дел ключи.

  • Что, если мир — иллюзия и ничего нет? Тогда я определенно переплатил за ковер.

  • Я услышал крики. Доел булочки, допил кофе и сразу примчался!

  • У меня был чудесный вечер. Ощущения как от Нюрнбергского процесса...

  • Можно дожить до ста лет, если отказаться от всего того, ради чего хочется жить сто лет.

  • Единственный способ быть счастливым — это любить страдания.

  • В Лос-Анджелесе мусор уже не выбрасывают. Его перерабатывают в телешоу.

  • Если бы человек был бессмертен, вы себе представляете, сколько составили бы его счета за продукты?

  • Лев и лань могут вместе лечь спать, но лань не выспится.

  • Вечность — это утомительно. Особенно под конец.

  • Единственная разница между трагедией и комедией состоит в том, что в комедии люди находят способ справиться с трагедией. Конечно, юмор не может быть ответом на все жизненные проблемы, но он служит чем-то вроде лейкопластыря. Это уж точно лучше, чем все время ходить разбитым.

  • Если вы хотите, чтобы Бог рассмеялся, расскажите ему о своих планах.

Какая цитата Вуди Аллена сильнее всего запала в душу вам?

Фото на превью Annie Hall / United Artists

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