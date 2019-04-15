30+ циничных цитат Вуди Аллена, которые помогают примириться с этой суровой действительностью

Меня считают интеллектуалом, потому что я ношу очки, и художником — потому что мои фильмы не приносят дохода. И то и другое неверно.

Я был воспитан в иудаизме, но сейчас обратился в нарциссизм.

Я никогда не занимаюсь аэробикой. Невроз заменяет мне упражнения. И я занимаюсь им каждый день.

Это великолепные золотые часы на цепочке. Я горжусь ими. Их продал мне мой дедушка, когда лежал на смертном одре.

Я прошел курс быстрого чтения и прочитал «Войну и мир» за 20 минут. Там про Россию.

Некомпетентность еще никогда не мешала мне браться за что-нибудь с энтузиазмом.

Не могу долго слушать Вагнера. У меня появляется желание завоевать Польшу.