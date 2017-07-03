3 способа накопить за год кругленькую сумму, даже если вы транжира

3 способа накопить за год кругленькую сумму, даже если вы транжира

Копить деньги — непростая задача, особенно для отчаянных транжир. Но иногда нужно сделать крупную покупку. И в этот момент накопления были бы очень кстати.

AdMe.ru рассказывает о 3 простых способах, которые помогут вам быстро скопить нужную сумму.

Откладываем поэтапно

Данный способ рассчитан на год, или 52 недели. Суть сводится к тому, чтобы каждую неделю откладывать сумму большую, чем в предыдущий раз.

К примеру, начинаете с 50 рублей. В следующую неделю откладываете 100 рублей, затем — 150, а в последнюю неделю года — 2 600 рублей.

В конечном счете вам удастся скопить 68 900 рублей.

Способ предполагает, что вы будете регулярно откладывать деньги, не пропуская недели. Если это слишком сложно, попробуйте уменьшить сумму или откладывайте деньги ежемесячно, а не еженедельно.

Покупаем и накапливаем

Этот простой способ позволяет не только копить деньги, но и внимательно следить за тем, когда и сколько вы тратите. Смысл его в том, чтобы откладывать определенный процент с каждой покупки.

К примеру, вы решили откладывать 10 % с каждой покупки. Новый свитер, который стоит 1 500 рублей, принесет в копилку 150 рублей. Если ежемесячно на покупки вы тратите 10 000 рублей, то за 12 месяцев накопления составят 12 000 рублей.

Вы сами решаете, с каких покупок откладываете деньги: со всех или только с покупок стоимостью выше определенной суммы.

Этот способ хорошо практиковать, имея банковскую карту. Многие банки позволяют автоматически перечислять в ваши сбережения сумму с каждой покупки.

Превращаем вредные привычки в накопления

Суть этого способа заключается в том, что за каждую вредную привычку вы откладываете в копилку фиксированную сумму.

К примеру, вы постоянно опаздываете или пропускаете тренировки. За это в копилку поступает 20, 100 или даже 500 рублей. Размер штрафа вы устанавливаете сами. Главное — сделать это в самом начале и не менять сумму в меньшую сторону.

Этот способ поможет быстрее отказаться от вредных привычек и одновременно откладывать деньги.

Если в месяц вредные привычки обходятся вам в среднем в 2 000 рублей, то за год сумма накоплений составит 24 000 рублей.

Фото на превью depositphotos.com

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И снова немного летней наркомании

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