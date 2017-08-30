Простой способ определить, достаточно ли в вашем гардеробе вещей
Многим знакома ситуация — шкаф полон вещей, а надеть нечего. Каждый день приходится носить одно и то же, а новые вещи из магазина не находят свое место в образе.
AdMe.ru приготовил тест, благодаря которому вы научитесь с пользой ходить по магазинам и больше никогда не будете думать над вопросом «Что надеть?».
3 простых шага
- Достаньте всю одежду, обувь, сумки и аксессуары актуального сезона.
- Избавьтесь от всего, что вам не по размеру, всех изношенных вещей и всего, что явно вышло из моды.
- Посмотрите на то, что осталось, и попробуйте создать комплект по схеме.
1 комплект = 1 низ (юбки, брюки, платья) + 2–3 варианта верха (свитшоты, кардиганы, пальто и т. д.) + 2–3 варианта обуви (ботинки, ботильоны, сапоги и т. д.) + сумка (аксессуары).
Результаты
Посчитайте, сколько удачных комплектов у вас получилось. Эти комплекты убираете в шкаф, от всего остального избавляетесь. А теперь посмотрите результат.
- До 3 комплектов — срочно на шопинг за новым гардеробом!
- 3–7 комплектов — пройдитесь по магазинам и докупите пару вещей, которые можно будет сочетать с теми, которые уже есть у вас.
- От 7 комплектов — поздравляем! У вас идеальный гардероб. Повторите этот тест в следующем сезоне.