Простой способ определить, достаточно ли в вашем гардеробе вещей

Многим знакома ситуация — шкаф полон вещей, а надеть нечего. Каждый день приходится носить одно и то же, а новые вещи из магазина не находят свое место в образе.

AdMe.ru приготовил тест, благодаря которому вы научитесь с пользой ходить по магазинам и больше никогда не будете думать над вопросом «Что надеть?».

3 простых шага

  1. Достаньте всю одежду, обувь, сумки и аксессуары актуального сезона.
  2. Избавьтесь от всего, что вам не по размеру, всех изношенных вещей и всего, что явно вышло из моды.
  3. Посмотрите на то, что осталось, и попробуйте создать комплект по схеме.

1 комплект = 1 низ (юбки, брюки, платья) + 2–3 варианта верха (свитшоты, кардиганы, пальто и т. д.) + 2–3 варианта обуви (ботинки, ботильоны, сапоги и т. д.) + сумка (аксессуары).

Результаты

Посчитайте, сколько удачных комплектов у вас получилось. Эти комплекты убираете в шкаф, от всего остального избавляетесь. А теперь посмотрите результат.

  • До 3 комплектов — срочно на шопинг за новым гардеробом!
  • 3–7 комплектов — пройдитесь по магазинам и докупите пару вещей, которые можно будет сочетать с теми, которые уже есть у вас.
  • От 7 комплектов — поздравляем! У вас идеальный гардероб. Повторите этот тест в следующем сезоне.

257 На склад!
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