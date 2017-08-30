Простой способ определить, достаточно ли в вашем гардеробе вещей

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Многим знакома ситуация — шкаф полон вещей, а надеть нечего. Каждый день приходится носить одно и то же, а новые вещи из магазина не находят свое место в образе.

AdMe.ru приготовил тест, благодаря которому вы научитесь с пользой ходить по магазинам и больше никогда не будете думать над вопросом «Что надеть?».