3 главных мифа о сахаре и как он на самом деле влияет на наше здоровье

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Американские ученые выяснили, что сладкое далеко не так опасно для здоровья, как мы привыкли думать. Более того, небольшое количество сахара даже необходимо нашему организму для нормальной работы. Однако зачастую мы злоупотребляем мороженым, шоколадом, чизкейками и прочими вкусностями, щедро предлагаемыми нам кондитерами. Как результат — лишний вес, ранние морщины, прыщи и даже куда более серьезные проблемы со здоровьем.

Если вам действительно нужно уменьшить потребление сладкого, AdMe.ru расскажет, как это сделать.

Миф № 1: Сладкое вызывает сахарный диабет

На самом деле потребление сладкого не приводит к сахарному диабету. Это заболевание обусловлено наследственным фактором или же проблемами с поджелудочной железой. Утверждение, что сахар сам по себе опасен для здоровья, — это маркетинговый ход. На самом деле человек за день может без последствий съесть 12 ложек сахара.

Миф № 2: Сладкое вызывает зависимость

Популярное мнение, что сладкое вызывает привыкание во много раз сильнее, чем кокаин, — полный абсурд, выяснили ученые, ведь, если человек вдруг резко перестанет есть конфеты, у него не будет так называемой ломки, подобной той, что возникает у людей с наркотической зависимостью. Да и в принципе человек не может полностью обходиться без сахара: этот углевод необходим ему для жизни.

Миф № 3: Нужно отказаться от сладкого, чтобы сохранить молодость

При избыточном потреблении сахара коллагеновые волокна становятся жесткими, что приводит к обвисанию кожи. Впрочем, полный отказ от сладкого тоже не лучший вариант: при дефиците глюкозы кожа может сохнуть. Посмотрите на фото выше, как выглядят звезды-одногодки. Гвинет Пэлтроу придерживается здорового питания и ограничивает себя в потреблении сахара, в то время как София Вергара не раз признавалась в любви к сладостям. Обеим актрисам по 46 лет, оба фото — 2018 года. Разве можно сказать, что кто-то из них выглядит старше? Главное — прислушиваться к своему организму и потреблять то количество глюкозы, которое ему необходимо.

Когда стоит уменьшить потребление сахара?

Есть ситуации, когда человеку действительно стоит ограничить себя в потреблении сладостей. Помимо сахарного диабета и других болезней, связанных с выработкой инсулина в организме, это могут быть следующие случаи. Проблемы с зачатием ребенка. Ученые из Гарвардского университета выяснили, что сладкое уменьшает качество яйцеклеток.

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что сладкое уменьшает качество яйцеклеток. Беременность. Последние исследования показали, что у детей тех мам, которые ели много сладкого в течение вынашивания, повышается риск развития аллергической астмы.

Последние исследования показали, что у детей тех мам, которые ели много сладкого в течение вынашивания, повышается риск развития аллергической астмы. Проблемы с потенцией. Повышение глюкозы в крови снижает выработку тестостерона.

Повышение глюкозы в крови снижает выработку тестостерона. Необходимость сосредоточиться. Большое количество сахара в крови вызывает повреждение головного мозга, выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

1. Замените источник удовольствия

Употребление сладкой пищи провоцирует выброс в кровь эндорфина — гормона радости и удовольствия. Однако это вещество можно получить и другим способом, например, как советует диетолог Юлия Чехонина, с помощью похода в фитнес-клуб. Физическая активность тоже способствует выработке гормонов счастья.

Доктор Комаровский предлагает похожий способ для детей. Чтобы отвлечь маленького сладкоежку от конфет, нужно заменить ему удовольствие от еды другими удовольствиями: к примеру, поездкой на рыбалку, походом в парк аттракционов и т. д. Чем более усталым и счастливым вернется домой малыш, тем меньше шансов, что он начнет выпрашивать сладости.

2. Не забывайте о белках

Включите в ваш рацион больше белковой пищи: такие продукты помогут вам быстрее насытиться и дольше не испытывать чувство голода. Старайтесь на завтрак и обед есть мясо, рыбу или молочные продукты. Американский диетолог Кристин Гербштадт утверждает, что избавиться от тяги к сладкому особенно хорошо помогает холодная индейка.

3. Замените вкус сладкого

Замените вкус сладкого другим, более мощным вкусом. Для этого можно использовать усилители вкуса, которые применяют в кондитерской сфере. Например, корицу. В ней масса полезных веществ, к тому же она способна регулировать уровень сахара в крови.

4. Не нервничайте

Часто причиной тяги к сладкому становится стресс. Справиться с ним помогают серотонин и магний, а также витамины группы B. Если вы понимаете, что начинаете «заедать» бесконечные проблемы пирожными, обратитесь к врачу: он выяснит, каких веществ не хватает вашему организму, и выпишет необходимые вам препараты. Что касается продуктов, то магнием богаты бобовые (в особенности соя, арахис и фасоль), гречка, чай. Витамин B можно найти в орехах (например, в кедровых и грецких), рыбе и морепродуктах, в говяжьей и бараньей печени. А вообще, постарайтесь максимально расслабиться и не беспокоиться по каждому пустяку.

5. Съешьте немного красной рыбы

Диетолог Мэрилин Гленвилл считает, что непреодолимое желание съесть шоколадку — это, возможно, на самом деле крик о помощи вашего организма, который пытается таким образом сообщить о нехватке хрома. Чтобы проверить, так ли это, попробуйте вместо привычной сладости съесть что-то более полезное с высоким содержанием этого элемента, например брокколи или красную рыбу.