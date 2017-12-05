29 фото, которые как бальзам на душу для любого перфекциониста

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AdMe.ru тут решил, что в нашей жизни, полной хаоса, бардака и дисгармонии, нам просто необходимо периодически баловать себя небольшими дозами таких вот фото. Предлагаем погрузиться на 2 минуты в мир, где все завораживающе идеально.

Мой дед играет на контрабасе, и они просто созданы друг для друга

На мосту в Новой Зеландии

Непонятно, мерчендайзер-перфекционист усложнил или упростил поиск нужного товара?

Почему-то никогда не получалось найти такую коробку для дисков

Люди, которые могут так писать, вы продали душу дьяволу?

Серьезно, такие конспекты хоть в рамочку вешай

Тату вписалось в образ на все 100 %

А это на все 200

Редкая удача

Энергетически выгодная конфигурация равиолей

Когда ас берется за дело

Странный инстаграм любителя порядка

Разделение кабелей. Мелочь, а приятно

Точный расчет — это когда ни один угол не пропадает зря

«Ящик у меня на работе просто создан для хранения коробок с перчатками»

Как шарик мороженого может быть таким идеальным?

Еще один шарик

«Мой отец так хранит инструменты»

Маленький лайфхак: если нужно спрятать пиво, чехол для зонтика может прийти на помощь, главное — нужный размер

Офисные здания в Гонконге

Только не говорите, что не мечтали так почистить гранат

Эти тени...

Только посмотрите на идеально черный цвет этой змеи

Кот умудрился уронить горшок с цветком вот так

Взять зубочистку? Только не отсюда!

Морковный градиент

Идеально гладкое ванильное мороженое

Маленькому другу отлично подходит эта кепка