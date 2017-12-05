29 фото, которые как бальзам на душу для любого перфекциониста
AdMe.ru тут решил, что в нашей жизни, полной хаоса, бардака и дисгармонии, нам просто необходимо периодически баловать себя небольшими дозами таких вот фото.
Предлагаем погрузиться на 2 минуты в мир, где все завораживающе идеально.
Мой дед играет на контрабасе, и они просто созданы друг для друга
На мосту в Новой Зеландии
Непонятно, мерчендайзер-перфекционист усложнил или упростил поиск нужного товара?
Почему-то никогда не получалось найти такую коробку для дисков
Люди, которые могут так писать, вы продали душу дьяволу?
Серьезно, такие конспекты хоть в рамочку вешай
Тату вписалось в образ на все 100 %
А это на все 200
Редкая удача
Энергетически выгодная конфигурация равиолей
Когда ас берется за дело
Странный инстаграм любителя порядка
Разделение кабелей. Мелочь, а приятно
Точный расчет — это когда ни один угол не пропадает зря
«Ящик у меня на работе просто создан для хранения коробок с перчатками»
Как шарик мороженого может быть таким идеальным?
Еще один шарик
«Мой отец так хранит инструменты»
Маленький лайфхак: если нужно спрятать пиво, чехол для зонтика может прийти на помощь, главное — нужный размер
Офисные здания в Гонконге
Только не говорите, что не мечтали так почистить гранат
Эти тени...
Только посмотрите на идеально черный цвет этой змеи
Кот умудрился уронить горшок с цветком вот так
Взять зубочистку? Только не отсюда!
Морковный градиент
Идеально гладкое ванильное мороженое
Маленькому другу отлично подходит эта кепка
Идеальная линия разлома