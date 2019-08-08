28 знаменитостей, о реальном росте которых вы могли и не догадываться
Фото- и видеокамеры искажают реальное изображение, и порой мы даже не представляем, как сильно актеры отличаются от своих экранных героев. Чаще всего люди ошибаются в представлении роста знаменитостей, ведь по задумке режиссера оператор может выдать высокого человека за миниатюрного и наоборот. Например, вы знали, что Дженнифер Лопес ростом как Дэниел Рэдклифф, а Марго Робби — как Элайджа Вуд?
AdMe.ru предлагает оценить, как по-разному могут выглядеть люди одного роста.
Билл Каулитц и Джейсон Момоа: 193 см
Элизабет Дебики и Крис Хемсворт: 190 см
Карли Клосс и Уилл Смит: 188 см
Лаис Рибейро и Роберт Паттинсон: 185 см
Мелания Трамп и Брэд Питт: 180 см
Ирина Шейк и Норман Ридус: 178 см
Зендая и Эндрю Линкольн: 178 см
Софи Тернер и Рами Малек: 175 см
Александра Даддарио и Зак Эфрон: 173 см
Эмили Ратаковски и Джеймс Макэвой: 170 см
© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News © Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Зои Салдана и Дэвид Франко: 170 см
Марго Робби и Элайджа Вуд: 168 см
Дженнифер Лопес и Дэниел Рэдклифф: 165 см
Селена Гомес и Джонни Галэки: 165 см
© Joseph Gotfriedy / Broadimage / Broad Image / East News © Joseph Gotfriedy / Broadimage / EAST NEWS
А кто ваш звездный двойник по росту?