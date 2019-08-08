28 знаменитостей, о реальном росте которых вы могли и не догадываться

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Фото- и видеокамеры искажают реальное изображение, и порой мы даже не представляем, как сильно актеры отличаются от своих экранных героев. Чаще всего люди ошибаются в представлении роста знаменитостей, ведь по задумке режиссера оператор может выдать высокого человека за миниатюрного и наоборот. Например, вы знали, что Дженнифер Лопес ростом как Дэниел Рэдклифф, а Марго Робби — как Элайджа Вуд?

AdMe.ru предлагает оценить, как по-разному могут выглядеть люди одного роста.

Билл Каулитц и Джейсон Момоа: 193 см

Элизабет Дебики и Крис Хемсворт: 190 см

Карли Клосс и Уилл Смит: 188 см

Лаис Рибейро и Роберт Паттинсон: 185 см

Мелания Трамп и Брэд Питт: 180 см

Ирина Шейк и Норман Ридус: 178 см

Зендая и Эндрю Линкольн: 178 см

Софи Тернер и Рами Малек: 175 см

Александра Даддарио и Зак Эфрон: 173 см

Эмили Ратаковски и Джеймс Макэвой: 170 см

Зои Салдана и Дэвид Франко: 170 см

Марго Робби и Элайджа Вуд: 168 см

Дженнифер Лопес и Дэниел Рэдклифф: 165 см

Селена Гомес и Джонни Галэки: 165 см

А кто ваш звездный двойник по росту?

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