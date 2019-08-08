28 знаменитостей, о реальном росте которых вы могли и не догадываться

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Фото- и видеокамеры искажают реальное изображение, и порой мы даже не представляем, как сильно актеры отличаются от своих экранных героев. Чаще всего люди ошибаются в представлении роста знаменитостей, ведь по задумке режиссера оператор может выдать высокого человека за миниатюрного и наоборот. Например, вы знали, что Дженнифер Лопес ростом как Дэниел Рэдклифф, а Марго Робби — как Элайджа Вуд?