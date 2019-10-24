28 происшествий на корпоративах, которые могли бы заслужить премию «Офисный стыд года»
Корпоративы можно не любить, но игнорировать их точно не стоит. Когда еще вы сможете так сблизиться с коллегами и найти столько новых тем для обсуждения у кулера? Только желательно, чтобы автором офисного фейла были не вы, а то следующий пост с хештегом #OfficePartyFail в твиттере будет уже про вас.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем 28 героям корпоративных фейлов. А что бывает, если совсем игнорировать офисные вечеринки, вы узнаете из бонуса.
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Бонус
А какие смешные и немножко неприличные истории случались у вас на корпоративах?
Фото на превью ke1sey1ynn / Twitter