28 нежных татуировок, которые не повредят женственности, а лишь подчеркнут ее
У матери Уинстона Черчилля была небольшая татуировка в виде змеи вокруг запястья. И если вы до сих пор думаете, что рисунок на теле не может украсить настоящую леди, то, возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды.
Мы в AdMe.ru едва не растаяли от умиления, глядя на эти 28 нежных и утонченных тату.
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А вы согласны с тем, что татуировка женственности не помеха?
Фото на превью minitattoo_studio / Instagram