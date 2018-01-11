28 фото, которые доказывают, что моде 80-х лучше не возвращаться

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Моду 80-х не спутаешь ни с какой другой. В это время господствовали ну очень странная одежда и термоядерный макияж, а магазины, казалось, могли получать колоссальные прибыли с помощью одного только лака для волос. AdMe.ru нашел снимки людей, которые оказались не прочь посмеяться над своими образами 30-летней давности. Ох, 80-е, что же вы творили?

Да сейчас нижнее белье закрывает ноги больше, чем эти шорты

Прилежный студент спереди и тусовщик по бокам

«Свадебное фото родителей моей девушки»

«Мои волосы выглядели как треугольник в 1987-м»

«Мама. Она понятия не имеет, что за чувак там сзади»

«По каким-то причинам одноклассники до сих пор называют меня Грибочком»

Как такое физически возможно?

«Мне помнилось, что в 89-м я сделала стрижку маллет только одной Барби. Сегодня, разгребая старье, я увидела, что жертв было больше»

Особенно странной в 80-е была мужская мода

«Я была королевой диско! Берегитесь, настало время буги»

«Это растение напоминает меня в 80-е»

«Я был крут, как сам дьявол»

«Образ на каждый день от моей мамы»

«Мой коллега показал мне свое гламурное фото 1986 года, когда он играл в рок-группе»

«Я и мой отец, который, видимо, поменялся прической с Родом Стюартом»

Еще в 80-е было модно ходить в фотоателье и делать такие вот странные фото

Очень странные фото

«Папа в 88-м»

— Как будем стричься? — Ну, я люблю пирамиды и спаниелей... — Ни слова больше!

Японская хеви-метал команда

«Мой гламурный снимок»

«Никогда не чувствовал себя более крутым и желанным, чем на этой фотографии»

«Не знаю почему, но я носил такие шорты, что даже сидеть в них было сложно (я слева)»

Ну, кто еще может похвастаться головой в форме сердечка?

«Мой дед делает химическую завивку»

Так крутые девушки выглядели на воркауте

«80-е, мой отец одет как дошкольник»