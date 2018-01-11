28 фото, которые доказывают, что моде 80-х лучше не возвращаться
Моду 80-х не спутаешь ни с какой другой. В это время господствовали ну очень странная одежда и термоядерный макияж, а магазины, казалось, могли получать колоссальные прибыли с помощью одного только лака для волос.
AdMe.ru нашел снимки людей, которые оказались не прочь посмеяться над своими образами 30-летней давности. Ох, 80-е, что же вы творили?
Да сейчас нижнее белье закрывает ноги больше, чем эти шорты
Прилежный студент спереди и тусовщик по бокам
«Свадебное фото родителей моей девушки»
«Мои волосы выглядели как треугольник в 1987-м»
«Мама. Она понятия не имеет, что за чувак там сзади»
«По каким-то причинам одноклассники до сих пор называют меня Грибочком»
Как такое физически возможно?
«Мне помнилось, что в 89-м я сделала стрижку маллет только одной Барби. Сегодня, разгребая старье, я увидела, что жертв было больше»
Особенно странной в 80-е была мужская мода
«Я была королевой диско! Берегитесь, настало время буги»
«Это растение напоминает меня в 80-е»
«Я был крут, как сам дьявол»
«Образ на каждый день от моей мамы»
«Мой коллега показал мне свое гламурное фото 1986 года, когда он играл в рок-группе»
«Я и мой отец, который, видимо, поменялся прической с Родом Стюартом»
Еще в 80-е было модно ходить в фотоателье и делать такие вот странные фото
Очень странные фото
«Папа в 88-м»
— Как будем стричься?
— Ну, я люблю пирамиды и спаниелей...
— Ни слова больше!
Японская хеви-метал команда
«Мой гламурный снимок»
«Никогда не чувствовал себя более крутым и желанным, чем на этой фотографии»
«Не знаю почему, но я носил такие шорты, что даже сидеть в них было сложно (я слева)»
Ну, кто еще может похвастаться головой в форме сердечка?
«Мой дед делает химическую завивку»
Так крутые девушки выглядели на воркауте
«80-е, мой отец одет как дошкольник»
80-е, что с вами не так?
© karenshu/tumblr © Selznick International © bellazon © Les Films Concordia © Basic Cinematografica © Miramax © Spelling Television © Columbia Pictures
Фото на превью karenshu/tumblr, bellazon, Les Films Concordia, Basic Cinematografica