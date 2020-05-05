27 звездных детей, которым по наследству передалась незаурядная красота их родителей
Некоторые звездные родители прячут от публики своих отпрысков, другие с пеленок выводят их в свет. В любом случае наблюдать за подрастающим поколением знаменитых семей всегда любопытно, особенно когда дети становятся буквально копией своих мам и пап.
AdMe.ru отыскал фотографии детей известных людей, которые попали в кадр на светских мероприятиях. У одних это был первый выход в свет, у других — уже тысячный, но и те и другие выглядели стильно и смело позировали на камеру.
1. Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна
2. Нелли Уварова и ее дочь Ия
3. Евгений Плющенко и его сын Александр
4. Юлия Барановская с сыном Артемом
5. Анна Михалкова и ее сын Андрей
6. Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией
7. Григорий Лепс и его дочь Ева
8. Анна Седокова с дочерью Алиной
9. Наталья Ионова и ее дочери Лидия и Вера
10. Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом
11. Тина Канделаки и ее дочь Мелания
12. Екатерина Стриженова и ее дочь Анастасия
13. Виктория Боня с дочерью Анджелиной
14. Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем
15. Анна Хилькевич и ее дочь Арианна
16. Татьяна Навка с дочерью Надеждой
17. Ирина Апексимова и ее дочь Дарья
18. Елена Воробей и ее дочь София
19. Саша Project и ее дочь Милена
20. Вера Глаголева и ее дочь Анна
21. Нонна Гришаева с сыном Ильей
22. Наташа Королева с сыном Архипом
23. Алика Смехова и ее сын Артем
24. Анастасия Стоцкая с сыном Александром
25. Александр Семчев и его сын Федор
26. Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Иваном
27. Зара с сыном Даниилом
Как вы считаете, кто из детей больше всего похож на своих знаменитых родителей?
Фото на превью Lomohov Anatoly / East News, Tarakanov Vadim / East News