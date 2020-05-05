27 звездных детей, которым по наследству передалась незаурядная красота их родителей

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Некоторые звездные родители прячут от публики своих отпрысков, другие с пеленок выводят их в свет. В любом случае наблюдать за подрастающим поколением знаменитых семей всегда любопытно, особенно когда дети становятся буквально копией своих мам и пап.

AdMe.ru отыскал фотографии детей известных людей, которые попали в кадр на светских мероприятиях. У одних это был первый выход в свет, у других — уже тысячный, но и те и другие выглядели стильно и смело позировали на камеру.

1. Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна

2. Нелли Уварова и ее дочь Ия

3. Евгений Плющенко и его сын Александр

4. Юлия Барановская с сыном Артемом

5. Анна Михалкова и ее сын Андрей

6. Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией

7. Григорий Лепс и его дочь Ева

8. Анна Седокова с дочерью Алиной

9. Наталья Ионова и ее дочери Лидия и Вера

10. Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом

11. Тина Канделаки и ее дочь Мелания

12. Екатерина Стриженова и ее дочь Анастасия

13. Виктория Боня с дочерью Анджелиной

14. Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым и сыном Андреем

15. Анна Хилькевич и ее дочь Арианна

16. Татьяна Навка с дочерью Надеждой

17. Ирина Апексимова и ее дочь Дарья

18. Елена Воробей и ее дочь София

19. Саша Project и ее дочь Милена

20. Вера Глаголева и ее дочь Анна

21. Нонна Гришаева с сыном Ильей

22. Наташа Королева с сыном Архипом

23. Алика Смехова и ее сын Артем

24. Анастасия Стоцкая с сыном Александром

25. Александр Семчев и его сын Федор

26. Мария Кожевникова с сыновьями Максимом и Иваном

27. Зара с сыном Даниилом

Как вы считаете, кто из детей больше всего похож на своих знаменитых родителей?

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