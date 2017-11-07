27 впечатляющих фото танцоров, от которых сердце пропускает удар
Известный хореограф Марта Грэм была уверена, что «танец — это тайный язык души».
Мы в AdMe.ru решили заглянуть в инстаграм лучших танцоров мира и посмотреть, как они научились владеть этим языком в совершенстве.
Они тренируются почти 24 часа в сутки, чтобы сделать каждое движение идеальным
Даже дома не забывают о том, чтобы оттачивать сложные па
Весь мир — это их сцена
Они передают свои знания
Дурачатся и отдыхают
Вспоминают, с чего все начиналось
Остаются искренними и эмоциональными
Покоряют грациозностью
Преодолевают боль
Забывают про закон гравитации
А все для того, чтобы выйти на сцену и подарить нам сказку
Фото на превью mistyonpointe / instagram