27 впечатляющих фото танцоров, от которых сердце пропускает удар

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Известный хореограф Марта Грэм была уверена, что «танец — это тайный язык души». Мы в AdMe.ru решили заглянуть в инстаграм лучших танцоров мира и посмотреть, как они научились владеть этим языком в совершенстве.

Они тренируются почти 24 часа в сутки, чтобы сделать каждое движение идеальным

Даже дома не забывают о том, чтобы оттачивать сложные па

Весь мир — это их сцена

Они передают свои знания

Дурачатся и отдыхают

Вспоминают, с чего все начиналось

Остаются искренними и эмоциональными

Покоряют грациозностью

Преодолевают боль

Забывают про закон гравитации

А все для того, чтобы выйти на сцену и подарить нам сказку