27 вещей, которых вы наверняка еще не видели

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Даже если вам порой кажется, будто вы уже видели все на свете, достаточно заглянуть в интернет, чтобы убедиться, что этому миру все еще есть чем вас удивить. AdMe.ru предлагает вашему вниманию очередную подборку неординарных вещей со всего света, при виде которых хочется воскликнуть «неужели так бывает?!»

Брекеты для собаки

Из-за неправильного положения зубов щенок не мог полностью закрывать рот и мучался от боли. На помощь пришел собачий стоматолог, он же — папа хозяйки пса. И кстати, в отличие от людей, собакам нужно носить брекеты не больше нескольких недель.

Птенец большой голубой цапли похож на маленького птеродактиля

Нож, сделанный из троса, который использовался для строительства моста Золотые Ворота в Сан-Франциско

Пчелы устроили себе улей в электрическом щите

Карандаш с семенами на конце

Когда карандаш станет слишком коротким для письма, его можно будет посадить в землю, чтобы он дал жизнь новому дереву.

Закрытый скутер с логотипом Ferrari

Викторианский аквариум из 1880-х

Светильник проецирует изображение вкрученной в него лампочки

Перила для всего лишь одной ступеньки

Калькулятор со встроенной шахматной доской. Но удивительнее всего то, что все фигуры на месте

Вертикальная доска для шахмат

Компостер, которым кондуктор прокалывает билеты в поезде, оставляет отверстия в виде локомотива

Так выглядит гирлянда под снегом

Сдвоенная морковка, конечно, не редкость, но вряд ли вы видели такое

Яблоко, разделенное на цвета точно пополам

У пластикового пакета с черникой вместо обычной застежки — липучка

Приборы в японском ресторане выполнены в виде миниатюрных вил и лопаты

Закат с борта самолета напоминает обложку альбома Pink Floyd

14 ветрогенераторов в ряд

Полено в виде Дарта Вейдера

Потолок в курительной комнате аэропорта: наглядная разница между обычным помещением и тем, в котором курят

Иней на крыше машины создает иллюзию заснеженных гор

Лед выталкивает камни из грунта

Вода в реке Чикаго повторно замерзла, в результате чего образовалась эта ледяная мозаика

Частички льда в воздухе отразили огни зданий и превратили их в маркеры локаций из видеоигры

В доме протекла крыша, и вода скопилась между стеной и слоем краски

На банке йогурта указаны имена коров, чье молоко использовалось для его приготовления