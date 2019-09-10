25 русских слов и выражений, которые за границей звучат как оскорбления

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Как это ни прискорбно, но иногда наши безобидные слова вызывают недоумение за границей. А некоторые выражения могут оскорбить или даже разозлить иностранцев.

Мы в AdMe.ru собрали подборку слов, которые не стоит произносить в тех или иных странах, чтобы не показаться грубияном и невежей.

В Италии

  • Грустно и неприятно, но Галину в Италии (и в Испании, кстати, тоже) лучше звать сокращенно Галя, gallina здесь означает «курица».
  • Аккуратнее с выражением восхищения в Италии с помощью восклицания «Ни фига себе!» На итальянский слух слово «фига» — это очень непристойное выражение, которое обозначает женские половые органы.

В Англии

  • Слово "труба" звучит для них как приглашение выпить - true bar ("настоящий бар").
  • "Майонез" они поймут как выражение "на свою пятую точку" - my on ass.
  • За "пельмень" тоже могут обидеться - pale man ("бледный человек").
  • Безобидное для нас слово "бинт" в английском используют для обозначения девушки легкого поведения (bint).
  • Если англоговорящий иностранец побывает на нашем детском утреннике, он знатно удивится, почему дети хором зовут мертвеца. Потому что Дед Мороз переводится с английского как "мертвец" или "угрюмый покойник" (Dead Moroz).

Во Франции

  • Французскую девушку оскорбит услышанное в контексте слово «бассейн». Ведь bas sein по-французски подразумевает обвисшую женскую грудь.
  • Не стоит просить у официанта во Франции по-русски счет: вас поймут неправильно и отправят в туалет. Слово очень похоже на французское сhiotte, что в переводе значит «сортир».

О чем лучше молчать в Америке

  • Аккуратнее со словом «книга» рядом с американцами, особенно чернокожими. Звучит очень похоже на оскорбительное nigger.
  • Если вам как-либо подфартило в Америке, не используйте слово «фарт». Окружающие подумают, что вы «испортили воздух» — fart обозначает метеоризм.
  • Наше «душ» похоже на douche, что в переводе с английского означает что-то вроде русского «придурок».

В разных странах

  • Если в Индонезии вы попросите колбасу, вам принесут кочан обычной капусты. Kol basah значит "сырая капуста".
  • Не заказывайте курицу в ресторане в Черногории. Глагол "курица" созвучен с их «курац» или «курак» и обозначает "половой акт".
  • Слово "король" в Бразилии и Португалии созвучно с их caralho и обозначает грубое ругательство, соответствующее нашему матерному слову из трех букв.
  • Аналогично в Венгрии не просите снять вас анфас и не давайте собаке команду "Фас!" Здесь слово из трех букв «фас» совпадает с нашим русским матом из трех букв.
  • В Таиланде осторожнее с выражением восхищения "Ну и ну!" - мимо проходящая женщина подумает, что вы говорите о ее груди, причем совсем не лестно.
  • В Японии слово "пока" - это детская "обзывалка". Не сильно оскорбительное, но тоже лучше не употреблять при японцах.
  • Не зовите кошку нашим русским «кис-кис» в арабских странах, «кис» — на их языке матерное слово, которое обозначает женские половые органы. А вот слово «зубы» у них звучит как грубое название мужского полового органа.
  • Безобидное слово «колос» греки поймут как оскорбительное название пятой точки («задница»).
  • Наше неформальное «Че?» во Вьетнаме воспримут как ругательные «собака», «сволочь» или «скотина». Также не стоит употреблять здесь слово «дума» — оно очень похоже на грубое высказывание, означающее занятие любовью. А когда вы решите заказать известный суп pho во Вьетнаме, имейте в виду, что правильно произносить его как «фаа». Фо на ханойском диалекте обозначает девушек легкого поведения, и ваш заказ будет звучать как «Хочу девочек!»
  • В Китае слово «тамада» звучит примерно как грубое «Вот черт!»
  • Не просите спички в Польше. Там слово слышится как piczka — это грубое название женских половых органов.

Вы попадали в курьезные ситуации за границей, связанные с нашими словами?

30
18
106
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