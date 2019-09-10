25 русских слов и выражений, которые за границей звучат как оскорбления

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Как это ни прискорбно, но иногда наши безобидные слова вызывают недоумение за границей. А некоторые выражения могут оскорбить или даже разозлить иностранцев.

Мы в AdMe.ru собрали подборку слов, которые не стоит произносить в тех или иных странах, чтобы не показаться грубияном и невежей.

В Италии

Грустно и неприятно, но Галину в Италии (и в Испании, кстати, тоже) лучше звать сокращенно Галя, gallina здесь означает «курица».

в Италии (и в Испании, кстати, тоже) лучше звать сокращенно Галя, gallina здесь означает «курица». Аккуратнее с выражением восхищения в Италии с помощью восклицания «Ни фига себе!» На итальянский слух слово «фига» — это очень непристойное выражение, которое обозначает женские половые органы.

В Англии

Слово "труба" звучит для них как приглашение выпить - true bar ("настоящий бар").

звучит для них как приглашение выпить - true bar ("настоящий бар"). "Майонез" они поймут как выражение "на свою пятую точку" - my on ass.

они поймут как выражение "на свою пятую точку" - my on ass. За "пельмень" тоже могут обидеться - pale man ("бледный человек").

тоже могут обидеться - pale man ("бледный человек"). Безобидное для нас слово "бинт" в английском используют для обозначения девушки легкого поведения (bint).

в английском используют для обозначения девушки легкого поведения (bint). Если англоговорящий иностранец побывает на нашем детском утреннике, он знатно удивится, почему дети хором зовут мертвеца. Потому что Дед Мороз переводится с английского как "мертвец" или "угрюмый покойник" (Dead Moroz).

Во Франции

Французскую девушку оскорбит услышанное в контексте слово «бассейн» . Ведь bas sein по-французски подразумевает обвисшую женскую грудь.

. Ведь bas sein по-французски подразумевает обвисшую женскую грудь. Не стоит просить у официанта во Франции по-русски счет: вас поймут неправильно и отправят в туалет. Слово очень похоже на французское сhiotte, что в переводе значит «сортир».

О чем лучше молчать в Америке

Аккуратнее со словом «книга» рядом с американцами, особенно чернокожими. Звучит очень похоже на оскорбительное nigger.

рядом с американцами, особенно чернокожими. Звучит очень похоже на оскорбительное nigger. Если вам как-либо подфартило в Америке, не используйте слово «фарт» . Окружающие подумают, что вы «испортили воздух» — fart обозначает метеоризм.

. Окружающие подумают, что вы «испортили воздух» — fart обозначает метеоризм. Наше «душ» похоже на douche, что в переводе с английского означает что-то вроде русского «придурок».

В разных странах

Если в Индонезии вы попросите колбасу , вам принесут кочан обычной капусты. Kol basah значит "сырая капуста".

, вам принесут кочан обычной капусты. Kol basah значит "сырая капуста". Не заказывайте курицу в ресторане в Черногории. Глагол "курица" созвучен с их «курац» или «курак» и обозначает "половой акт".

созвучен с их «курац» или «курак» и обозначает "половой акт". Слово "король" в Бразилии и Португалии созвучно с их caralho и обозначает грубое ругательство, соответствующее нашему матерному слову из трех букв.

в Бразилии и Португалии созвучно с их caralho и обозначает грубое ругательство, соответствующее нашему матерному слову из трех букв. Аналогично в Венгрии не просите снять вас анфас и не давайте собаке команду "Фас!" Здесь слово из трех букв «фас» совпадает с нашим русским матом из трех букв.

и не давайте собаке команду Здесь слово из трех букв «фас» совпадает с нашим русским матом из трех букв. В Таиланде осторожнее с выражением восхищения "Ну и ну!" - мимо проходящая женщина подумает, что вы говорите о ее груди, причем совсем не лестно.

- мимо проходящая женщина подумает, что вы говорите о ее груди, причем совсем не лестно. В Японии слово "пока" - это детская "обзывалка". Не сильно оскорбительное, но тоже лучше не употреблять при японцах.

Не зовите кошку нашим русским «кис-кис» в арабских странах, «кис» — на их языке матерное слово, которое обозначает женские половые органы. А вот слово «зубы» у них звучит как грубое название мужского полового органа.

в арабских странах, «кис» — на их языке матерное слово, которое обозначает женские половые органы. А вот слово у них звучит как грубое название мужского полового органа. Безобидное слово «колос» греки поймут как оскорбительное название пятой точки («задница»).

греки поймут как оскорбительное название пятой точки («задница»). Наше неформальное «Че?» во Вьетнаме воспримут как ругательные «собака», «сволочь» или «скотина». Также не стоит употреблять здесь слово «дума» — оно очень похоже на грубое высказывание, означающее занятие любовью. А когда вы решите заказать известный суп pho во Вьетнаме, имейте в виду, что правильно произносить его как «фаа». Фо на ханойском диалекте обозначает девушек легкого поведения, и ваш заказ будет звучать как «Хочу девочек!»

во Вьетнаме воспримут как ругательные «собака», «сволочь» или «скотина». Также не стоит употреблять здесь слово — оно очень похоже на грубое высказывание, означающее занятие любовью. А когда вы решите заказать известный суп pho во Вьетнаме, имейте в виду, что правильно произносить его как «фаа». на ханойском диалекте обозначает девушек легкого поведения, и ваш заказ будет звучать как «Хочу девочек!» В Китае слово «тамада» звучит примерно как грубое «Вот черт!»

звучит примерно как грубое «Вот черт!» Не просите спички в Польше. Там слово слышится как piczka — это грубое название женских половых органов.