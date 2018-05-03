26 вещей, которые хотя бы раз в жизни стоит увидеть каждому

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Кажется, современного человека практически невозможно удивить. Но на самом деле в мире есть масса поразительных вещей, о которых многие даже не подозревают. Например, очистители воздуха на стройке в Китае, ходячий шкаф, светоотражатели для лошадей и кожа настоящего динозавра. Порой удивительное можно найти в непосредственной близости от себя — нужно всего лишь присмотреться.

AdMe.ru нашел для вас 26 неординарных вещей, которые определенно стоит увидеть своими глазами.

Свет, который проникает через призматическую оконную пленку, создает фантастический эффект

Сама пленка выглядит примерно так.

₽ 1 000 000 рублевыми монетками

«Я сфотографировал солдата с разными глазами»

Для тех, кто «не знает», для чего нужен ремень безопасности

Окаменевшая кожа динозавра, которую в 2008 году продали на eBay за $ 4 тыс.

Поклонники «Звездных войн» сразу узнают в этом фото «Имперский марш»

А вот так его исполняет пражский оркестр. Похоже, правда?

«Встал в 5 утра, чтобы запечатлеть голландские тюльпаны в утреннем тумане»

«Сосед по комнате — будущий радиолог. Сегодня он делал рентгеновские снимки цветов»

Здание Института биоорганической химии РАН в Москве выстроено в форме молекулы ДНК

«Этот парень скрывался под этикеткой»

«Спасибо, там было липко».

Дно бутылки выполнено в форме розы

Компьютер фаната авиасимуляторов

Очистители воздуха на стройке в Китае

А так в Поднебесной маскируют заборы вокруг строительных площадок

«В нашем местном кинотеатре такое же ковровое покрытие, как в фильме „Cияние“»

«Мама прислала мне фото парня, который сжигал сухие ветки за ее домом. По-моему, оно похоже на промопостер к фильму ужасов»

Лошади конной полиции со светоотражателями на хвостах

Никакого фотошопа, просто глаза кота отразили вспышку фотоаппарата

12 гвоздей балансируют на шляпке одного

Гексагон из карандашей

Заснеженные поля Айовы с высоты кажутся рельефными

Лимон из 4 долек

Слева — территория Беверли-Хиллз, справа — Лос-Анджелес. Беверли-Хиллз ремонтирует только свою часть дороги

А эту каменную изгородь починили при помощи Lego

«Оказывается, у моего попугая есть нижние реснички»

Вот уж действительно такое не каждый день увидишь