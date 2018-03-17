26 снимков, которые переворачивают взгляд на обычные вещи

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Время открытий — это необязательно только школьные годы. Каждый день мы можем узнавать что-то новое и необычное и поражаться тому, какой увлекательный мир окружает нас.

AdMe.ru собрал 26 снимков, на которых изображены вещи, способные удивить кого угодно.

«Сегодня увидел машину с тремя передними стеклоочистителями»

Кажется, что корабли плавают в воздухе

Кажется, природа поставила эксперимент

Идеально гладкий мяч для гольфа, который выловили из океана

Аллигатор из хлеба

Эта пепельница стимулирует не бросать окурки на улице

«Что лучше? „Стартрек“ или „Звездные войны“?»

Капельки остались только на красной половине бака

Так выглядит пол в спортзале до того, как его разрисуют. Идеально

Эти ступеньки раньше использовали, чтобы было удобно взбираться на лошадь

Статуя после тысяч лет на морском дне

Доллар в 1935 году и в наши дни

Солнечные лучи отразились от зеркала и подожгли ковер. Да, такое случается

Этот наглый червь вырвался из чаши с едой геккона и теперь пьет его воду

«Коротенькие» лапки тираннозавра длиннее человеческой руки

У людей, рисующих разметку, есть черновики

Насколько чиста вода в Байкале

«Вы можете подумать, что я слепой на один глаз, глядя на тень от моих очков»

У котов тоже бывает витилиго

Сосульки в ветреный день

Этот почтовый ящик открывается с обеих сторон, поэтому не нужно открывать калитку, чтобы достать почту

«Когда я фотографирую свою слепую собаку со вспышкой, кажется, что в ее глазах — огонь»

Царапина на замке похожа на лошадь, и кажется, будто так сделали специально. Но это не так

«У моего босса коврик для мышки — это действительно ковер»

Необычное сиденье в автобусе с изображением енотов

«Я фотографировал Чикаго, когда мой телефон завибрировал и исказил картинку»

Эта рыба прошла химический процесс, который делает кожу и органы прозрачными, кости — красными, а хрящи — синими