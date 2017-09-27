26 фото для тех, кому поднадоели кошечки и собачки

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Мы умиляемся над нашими домашними животными, видим в них компаньонов и делимся их смешными фото. И, как правило, вся слава достается кошкам или собакам. AdMe.ru считает, что другие питомцы тоже заслужили свои звездные пять минут. Вы только посмотрите, какие они забавные!

Хозяин нашел своего ежа после трех часов поисков

Кот, ты тут больше не главный

Эта сова просто жуть как не любит бананы

Семья хомякоблинчиков. Слева — бунтарь

Ужас, летящий на крыльях ночи, прихорашивается

Друг наслаждается фильмом и попкорном. И он крыса

Друзья этого парня думают, что он кормит питомца соседями

Лысый, но счастливый детеныш вомбата

Оказывается, хамелеоны держат в руках всё, что им дадут

Хотел поиграть на гитаре, но в ней уже поселились

Тут у кого-то змея в сапоге. Какой ужас!

Вот как делают анестезию крысам

Ящерица, получившая отменный торт на день рождения

Ну а это просто нутрия, познакомьтесь

Эта сова прячется за своего хозяина, когда приходит кто-то чужой

Еж в поисках внеземных цивилизаций

Ты просто ящерица, но уже сыт по горло этой жизнью

Интересно, что проповедует этот хомяк?

Черепаха или возомнила себя котом, или внаглую объедает кота

Объелся и заснул — бывает с каждым

Эта ящерица выглядит так, будто играет на сцене Большого

Рататуй нашего времени

Этот маленький аллигатор ничуть не хуже тех дрессированных собак из интернета

Жан-Клод Ван Мышь полез надрать кому-то задницу

Броненосец релаксирует

Морская свинка. Только не говорите, что вы приняли ее за парик