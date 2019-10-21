26 совсем не академических фактов об опере и балете, которые позволят блеснуть эрудицией в антракте

Суфлеры в театрах существуют до сих пор, хотя к их услугам прибегают крайне редко: подсказывать сейчас не принято. Полвека назад у театра был очень плотный график, и нередко, отыгрывая одну сцену за другой на разных площадках, актеры забывали свои слова. Театру суфлер был необходим. Это тот самый человек, которого не видит зритель, но он находится на сцене все 4 часа спектакля в специальной будке. Он обязан знать целиком всю пьесу и особенности каждого актера, так что эта профессия гораздо сложнее, чем кажется.