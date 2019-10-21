26 совсем не академических фактов об опере и балете, которые позволят блеснуть эрудицией в антракте
В старом анекдоте приезжий спрашивает дорогу у прохожего: «Скажите, я дойду этой дорогой до оперного театра?» «Да, пожалуй, тут вам ничего не грозит». Отношения зрителя с классическим театром за последнюю пару сотен лет сильно изменились. Если в былые времена развлечений было откровенно мало и зритель мог отсмотреть 14-часовую оперу в течение одного дня, то сейчас есть множество людей, для которых опера и балет кажутся нудным досугом, но даже они понимают, что в театре скрыто какое-то таинство.
AdMe.ru рекомендует вам сохранить эту статью и перечитать ее перед тем, как пойдете в театр. Она подскажет, как и когда надо аплодировать во время спектакля, и сделает просмотр любого представления интереснее. В подготовке этого материала нам помогали работники и артисты театра.
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Ведущие мировые театры, которые были построены до ХХ века, имеют наклонную сцену. Изначально это было сделано для зрителей, сидящих в передних рядах, чтобы увеличить обзор постановки. В настоящее время такие сцены в основном можно встретить в Европе, в традиционных театрах. Они имеют большой минус: танцорам сложно удерживать баланс на наклонных полах.
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Балерины танцуют на пуантах на пальцах (на кончиках пальцев), на полупальцах (на носочках), в мягких балетных туфлях и босиком. Артисты балета почти никогда не выступают на пуантах — только в мягких балетных туфлях, и танцуют они, как правило, на полупальцах. Кстати, танец на пуантах не превращает ноги артиста в кровавое месиво — это миф. Все будет в порядке, если прислушиваться к себе и подбирать подходящую обувь.
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В профессиональном кругу ранее, а иногда и сейчас балериной принято было называть только ведущую солистку. Среди мужчин высшую позицию занимают премьеры, то есть первые танцовщики. Далее следуют артистки и артисты балета (а не балеруны, как их называют в быту).
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Балетные артисты используют множество народных средств, обеспечивающих хорошее сцепление с полом. Это не только натирание мелом или канифолью пуантов перед выходом на сцену. Некоторые отмачивают обувь в кока-коле. Когда полы были деревянными, их и вовсе периодически обливали водой.
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Зародился балет в XV–XVI веках в Италии в качестве придворного увеселения. Расцвет балета — заслуга Людовика XIV. Король не просто исполнял балет, он считал его великим эстетическим актом. Прозвищем Король-солнце его наградили за участие в балете под названием "Балет ночи" (Le Ballet de la Nuit), где он исполнял роль Солнца в золотом костюме.
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Прототипы современных пуантов сначала использовали в балете для ролей волшебных созданий, чтобы подчеркнуть их воздушность и неземную природу. Доподлинно неизвестно, артистка какого балета, итальянского или французского, первой надела пуанты и встала в них на кончики пальцев. Когда в пуанты добавили жесткий каркас, весь балет в них впервые станцевала Мария Тальони. Это было в 1832 году.
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В том же году в спектакле «Сильфида» она впервые надела многослойную юбку из накрахмаленного сатина, который держал форму, — родоначальницу современной балетной пачки. Подобие этой же юбки мы знаем и носим благодаря Мадонне и Саре Джессике Паркер.
- Градация артистов балета одного из ведущих российских театров выглядит так: артисты миманса (те, кто держат канделябры и создают толпу, они же задействованы в операх в качестве балета), кордебалет (артисты балета, исполняющие массовые танцевальные номера, также задействованы в операх); корифеи (первая линия кордебалета, небольшие сольные роли); исполнители характерного танца (в России - все народные танцы и пантомимные роли, на Западе же только пантомимные роли); вторые солисты; первые солисты; ведущие танцовщики (примы и премьеры).
- «Умирающий лебедь» не имеет отношения к балету «Лебединое озеро». Это два совершенно разных произведения. Первое изначально называлось коротко — «Лебедь». Это часть французской сюиты «Карнавал животных». Современное название этого балета — заслуга хореографа и танцовщицы Анны Павловой. Она переосмыслила образ и показала Лебедя, умирающего в последней попытке взлететь. А вот «Лебединое озеро» — это балет на музыку Чайковского. В оригинальной версии балета главная героиня, Одетта, — королева заколдованных лебедей, которые ночью превращаются в девушек, а черный лебедь, Одиллия, — дочь демона, которому подчинено озеро. В финале волны озера поглощают Одетту и ее возлюбленного.
- Балетные термины зародились в Италии, но сейчас язык балета — французский. А язык оперы и вообще всей классической музыки — итальянский. Как и само слово opera (в переводе означает «работа», «труд»).
- Практически во всех театрах мира опера сопровождается субтитрами: одни — на языке страны, вторые — на английском. Но перед началом спектакля с сюжетом можно познакомиться в либретто (краткое содержание оперы, пьесы). Это позволит вам не отвлекаться на субтитры, а слушать музыку.
- Самым объемным и высоким мужским голосом в опере обладали певцы-кастраты. Их вокал сочетал в себе детские, женские и мужские черты одновременно. Операцию кастрирования проводили в возрасте от 8 до 13 лет. Последний из кастратов, Алессандро Морески, скончался в 1922 году. В театральном мире ходят слухи, что они еще остались и в наши дни, хотя более вероятно, что некоторые певцы используют гормоны, чтобы сохранить чистый юношеский голос. Но, к счастью, на эту жертва идут немногие.
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Когда аплодируют исполнительнице, кричат «Брава!»; исполнителю – «Браво!»; когда на сцене присутствует несколько человек, кричат «Брави!». В России слово «браво» не склоняется, но по театральному этикету это неправильно. Тут соблюдается грамматика итальянского языка.
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Во время исполнения симфонического произведения в паузах аплодировать нельзя. Однако после исполнения артистом арии или балетного элемента аплодировать можно и нужно. Почему-то в России есть не очень хорошая привычка аплодировать, когда занавес начинает опускаться, а музыка еще не закончилась. Надо все-таки помнить, что музыку перебивать нельзя. Чтобы уловить правильный момент, следите за дирижером. У каждого дирижера есть свой жест для завершения музыкального произведения: кто-то взмахивает руками и сжимает пальцы, кто-то рисует в воздухе круг палочкой. Но лучше все-таки дождаться момента, когда дирижер опустит палочку.
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За дирижерской палочкой не стоит никакой фантастической истории, разве что она похожа на волшебную. Одни дирижеры утверждают, что палочка помогает им сильно не размахивать руками, другие и вовсе обходятся без нее. Раньше палочки были длинными, но их укоротили после того, как эмоциональный маэстро Артуро Тосканини набросился на скрипача, угрожая ему выколоть глаз своей палочкой. Палочки стали короче вплоть до того, что некоторые дирижеры используют зубочистку.
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Как сидит оркестр? К ХХ веку сложились 2 основные системы рассадки оркестра. Главный момент: оркестр сидит веерообразно по отношению к дирижеру. Но рассадка у дирижеров может отличаться, и количество задействованных музыкантов зависит от композитора и произведения. Важно посадить всех так, чтобы зрителю было слышно всех. Кстати, человек, который играет на треугольнике, имеет более широкую специализацию. Это музыкант, владеющий многими ударными инструментами: барабанами, тарелками, колокольчиками и так далее.
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Существуют произведения, сюжет которых используется как в опере, так и в балете. Например, есть балет «Манон» и одноименная опера. Сюжет один, музыка и композиторы - разные. Опера «Кармен» (Жорж Бизе) нашла отражение в балете «Кармен-сюита», в котором блистала Майя Плисецкая. До того как это случилось, балерина обращалась к двум композиторам с просьбой написать музыку к балету на основе этой оперы. Но никто не хотел править материал великого Бизе. В конце концов в спектакле оркестровал ее муж, Родион Щедрин, а хореографию поставил Альберто Алонсо. К слову, в программках к балету так и пишут: «"Кармен-сюита". Родион Щедрин. Жорж Бизе».
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Героиня Джулии Робертс в фильме «Красотка» в Сан-Франциско посещает оперу «Травиата» о романе куртизанки и молодого человека. Это намек на «профессиональную деятельность» Вивиан. Парадный вход в театр и фойе - на самом деле здание Национального исторического музея Лос-Анджелеса. Сам зал и сцена были воссозданы в студии Disney. Опера была написана по мотивам романа, а затем и пьесы Александра Дюма - сына. Есть мнение, что писатель был вдохновлен историей реальных людей, а может, даже и событиями своей жизни.
- В 1952 году в одном из музыкальных залов США дирижер взмахнул палочкой, оркестр приготовился, и... дальше были 4 минуты 33 секунды тишины. Это произведение американского композитора Джона Кейджа так и называется — «4′33″» — и задумано как композиция из 3 частей, составляющих музыкальные паузы. По замыслу автора, на протяжении «исполнения» этой композиции слушатель испытывает ряд эмоций и воспринимает звуки окружающей среды.
- Для смычков используется конский волос, так же как когда-то и для арбалетов. Было время, когда смычок и сам был похож на боевой лук.
- Не надо путать фильм «Кольцо Нибелунгов» с тетралогией Вагнера «Кольцо Нибелунга». Это эпическое произведение продолжительностью более 16 часов когда-то исполнялось как целостное произведение. Сейчас же в мировых театрах идет циклом из 4 опер: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».
Постановка оперы «Золото Рейна» Рихарда Вагнера Софийским театром оперы и балета.
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Суфлеры в театрах существуют до сих пор, хотя к их услугам прибегают крайне редко: подсказывать сейчас не принято. Полвека назад у театра был очень плотный график, и нередко, отыгрывая одну сцену за другой на разных площадках, актеры забывали свои слова. Театру суфлер был необходим. Это тот самый человек, которого не видит зритель, но он находится на сцене все 4 часа спектакля в специальной будке. Он обязан знать целиком всю пьесу и особенности каждого актера, так что эта профессия гораздо сложнее, чем кажется.
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Перед началом каждого действия со времен античного театра дается три звонка. Это напоминает сигналы светофора, от зеленого к красному свету, когда в зрительный зал уже не попасть. По театральному этикету крайне неприлично опаздывать.
Мир театра таит еще много занимательного. Может быть, и вы знаете что-то интересное, что скрывается за кулисами театра?
Иллюстратор Polina Chernevina специально для AdMe.ru