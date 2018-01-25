26 пар, которые знают, что совместная жизнь — то еще приключение

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Иметь спутника жизни — бесценно. Он способен разделить с нами все горести, а радости приумножить, причем не только в романтично-возвышенном смысле. К примеру, его можно подкалывать или вместе придумывать дурацкие шуточки. AdMe.ru уверен, что совместная жизнь — дело непростое, но веселое, если рядом правильный партнер.

«Поход в горы с моей девушкой и ее собакой»

«Я раскладывал белье по ящикам и внезапно узнал, что у жены есть секрет»

«Любимая сказала, что айпад ей нужен для работы, но ее отпечатки пальцев говорят об обратном»

«Как напугать жену до ора: напечатайте ваше лицо на бумаге, поместите в банку и залейте зеленой водой»

«Поймала парня вот за этим. Сказать ему, что я теперь в курсе, или нет?»

«Он еще удивляется, почему я ненавижу с ним спать»

«Мы разрисовали друг другу лица. По-моему, я воспринял задачу куда серьезнее»

«Мой парень заливает сухие завтраки чертовой колой! Интересно, как долго я с ним протяну?»

«Интересно, по зубам ли окажутся моей девушке шутки, к которым привыкли у меня в семье?»

«Захожу и вижу такую картину»

«Любимый вызвался сам постричь кошку — вышло и грустно, и смешно (у нее всегда такая унылая мордочка)»

«Трезвая она пришла, как же»

«Моя невеста не захотела наряжаться на Хеллоуин, и я нарядился за двоих»

«Я сидел на кровати с головной болью и пакетом льда на голове, когда девушка сказала мне не двигаться»

«Благодаря нашему тостеру нас с женой теперь навсегда украсили парные шрамы»

«Моя девушка ела снег, а я вдавил ее голову в сугроб»

«Так она делает прическу каждое утро»

«Сделал штабик для любимой»

«Когда твоя девушка слишком сильно тебя любит»

«Кухня после того, как мой парень неделю был ответственен за ее уборку»

«Жена собирается резать лук»

«Желаю вам встретить мужчину, который смотрел бы на вас так же, как мой муж на этого волка»

«Я слышал, что люди загоняли себя в угол, крася пол, но не верил, что это возможно»

«Купил девушке новый объектив. Так теперь выглядит моя жизнь»

«Лучше бы она сказала, что боится высоты, ПЕРЕД ТЕМ, как мы пошли кататься на колесе обозрения»

«Я записывала храп мужа 4 года и с помощью племянника смонтировала из него песню Despacito»