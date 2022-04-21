25 звезд, глядя на которых обычно говорят: «Мне бы так выглядеть в этом возрасте»

Красота — понятие субъективное, ведь у каждого человека свое представление о ней. Однако есть знаменитости, о привлекательности которых спорить сложно. И голосования простых людей в интернете это доказывают точнее любого глянцевого журнала. На этот раз пользователи соцсети решили составить свой топ известных людей, красота которых достигла максимума после 40 лет. За некоторые места в нем боролись порой сразу несколько звезд.

Мы в AdMe.ru получили эстетическое наслаждение, просматривая данный рейтинг. И просто не могли не разделить это удовольствие с вами.

20-е место: Брэд Питт (58 лет), Мэттью Макконахи (52 года) и Хью Джекман (53 года)

19-е место: Кейт Бланшетт (52 года)

18-е место: Мадс Миккельсен (56 лет)

17-е место: Вайнона Райдер (48 лет)

16-е место: Пол Радд (52 года)

15-е место: Шарлиз Терон (45 лет)

14-е место: Элизабет Херли (55 лет)

13-е место: Дэвид Теннант (49 лет)

12-е место: Тимоти Олифант (52 года) и Оскар Айзек (43 года)

11-е место: Джиллиан Андерсон (52 года)

10-е место: Гвен Стефани (52 года)

9-е место: Линда Карделлини (45 лет)

8-е место: Юэн Макгрегор (50 лет)

7-е место: Дженнифер Коннелли (51 год)

6-е место: Кейт Бекинсейл (48 лет)

5-е место: Моника Беллуччи (57 лет)

4-е место: Морена Баккарин (42 года)

3-е место: Сальма Хайек (54 года) и Тэндиве Ньютон (49 лет)

2-е место: Минг-На Вен (57 лет) и Дженнифер Билз (58 лет)

1-е место: Мариса Томей (57 лет)