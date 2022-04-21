25 звезд, глядя на которых обычно говорят: «Мне бы так выглядеть в этом возрасте»
Красота — понятие субъективное, ведь у каждого человека свое представление о ней. Однако есть знаменитости, о привлекательности которых спорить сложно. И голосования простых людей в интернете это доказывают точнее любого глянцевого журнала. На этот раз пользователи соцсети решили составить свой топ известных людей, красота которых достигла максимума после 40 лет. За некоторые места в нем боролись порой сразу несколько звезд.
Мы в AdMe.ru получили эстетическое наслаждение, просматривая данный рейтинг. И просто не могли не разделить это удовольствие с вами.
20-е место: Брэд Питт (58 лет), Мэттью Макконахи (52 года) и Хью Джекман (53 года)
19-е место: Кейт Бланшетт (52 года)
18-е место: Мадс Миккельсен (56 лет)
17-е место: Вайнона Райдер (48 лет)
16-е место: Пол Радд (52 года)
15-е место: Шарлиз Терон (45 лет)
14-е место: Элизабет Херли (55 лет)
13-е место: Дэвид Теннант (49 лет)
12-е место: Тимоти Олифант (52 года) и Оскар Айзек (43 года)
11-е место: Джиллиан Андерсон (52 года)
10-е место: Гвен Стефани (52 года)
9-е место: Линда Карделлини (45 лет)
8-е место: Юэн Макгрегор (50 лет)
7-е место: Дженнифер Коннелли (51 год)
6-е место: Кейт Бекинсейл (48 лет)
5-е место: Моника Беллуччи (57 лет)
4-е место: Морена Баккарин (42 года)
3-е место: Сальма Хайек (54 года) и Тэндиве Ньютон (49 лет)
2-е место: Минг-На Вен (57 лет) и Дженнифер Билз (58 лет)
1-е место: Мариса Томей (57 лет)
А кого бы вы добавили в этот рейтинг?
Фото на превью The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / YouTube
Поделиться этой статьёй