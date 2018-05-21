25 животных, проделки которых заставляют смеяться до колик в животе

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Давно известно, что лучшее лекарство от депрессии — домашние животные. Поэтому совсем не удивительно, что мы так сильно привязываемся к нашим любимцам, позволяя им порой больше, чем стоило бы. А домашняя живность только и рада подурачиться, как, например, лошадь из нашей подборки, которая обожает играться с молнией на одежде. Или спящая собака, которая выглядит как череп антилопы.

AdMe.ru решил собрать 25 животных, которые точно знают, как можно очень просто и непринужденно поднять настроение окружающим.

1. «Я вывихнула лодыжку, и мой кот решил поднять лапы в знак солидарности»

2. «Мой кот всячески намекает, что ему не хватает внимания»

3. «Наша собака всегда спит в одной и той же позе, зажав во рту любимую игрушку»

4. Прямо как мы, когда проверяем температуру воды перед принятием душа

5. Кот-садист

6. «Моя собака постоянно пыталась поймать свой хвост. Сегодня ей наконец это удалось. Она так и уснула со своим хвостом в пасти»

7. Большим кошкам тоже в кайф побегать за точкой от лазерной указки

8. «Мне было плохо, и собака принесла мне свою игрушку. Эту игрушку мы купили ей, когда она сама болела»

9. Забавная реакция котенка на неожиданное нападение сзади

10. «Мой кот обожает спать на спинке стула»

11. «Мой бульдог все время мешал нам смотреть кино и в конце концов встал перед проектором»

12. Малая панда увидела камень

13. «Моя собака до и после того, как я сказал ей: „Кто здесь хорошая девочка?“»

14. Эта лошадь обожает играться с молнией на батнике

15. «Этот гигантский череп антилопы я нашел в пустыне. Шутка, это просто спит моя собака»

16. «Бро, что это у тебя на голове? Хмм, сейчас я с ним разберусь!»

17. «Мой пес кладет любимые игрушки на свою подушку для сна, а сам спит рядом»

18. «Мой песик очень „любит“ поиграть с мячиком»

19. «Кот, живущий в нашем участке, обожает селфиться»

20. «Моя собака играет в прятки и думает, что за стеклянной дверью я ее не вижу»

«Таша, где ты?»

21. «Эти лучшие друзья обожают расслабляться в стиралке»

22. Когда появилось время на досуг

23. «Валим отсюда, лучше с ними не связываться!»

24. Любитель напакостить

25. Кот-ниндзя