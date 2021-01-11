25 женщин, которые сказали мастеру «Делай, что хочешь», а тот попал в десяточку
Женщины, побывавшие в хорошем салоне красоты, согласятся с тем, что макияж и прическа — это эффективный способ поднять настроение себе и окружающим. В повседневной суете мы часто забываем о том, насколько мы красивы. Оксана Трунова, визажист и создатель «Академии красоты», и Ольга Тарасова, парикмахер, — современные феи, помогающие женщинам стать более уверенными в себе. Они тонко и со вкусом передают характер и историю каждой клиентки.
Эти талантливые мастера реализуют проект «Слепое преображение». Среди его участниц есть учителя, медицинские работники, предприниматели, финансисты и домохозяйки. Знакомьтесь с их опытом перемен в подборке от AdMe.ru
1. Наталья
Учитель математики. Задачей было подчеркнуть женственность и обаятельность.
2. Елена
Директор магазина и мама взрослой дочки.
3. Наталья
Приехала для преображения в Сургут из Томской области.
4. Эльвира
«Эльвира вошла со словами: „Я не верю в то, что вы делаете, такого не может быть. Я скептик“. Как думаете, мы испугались? Ну конечно же нет: нас это только заводит. После поворота к зеркалу плакала Эля, плакали мы. Это было очень трогательно, так как она не узнала себя».
5. Елена
«В детстве мечтала стать почтальоном и стала — только в своем городе самым главным».
6. Любовь
«Любовь работает медицинской сестрой. Несколько месяцев назад в ее дом пришла беда, руки опустились. Но сын сделал подарок. Чтобы напомнить, какая она красивая».
7. Елена
Новый образ от профессионалов — подарок зятя.
8. Инна
«Инна — бизнесвумен. Много лет посвятила работе, совсем забыв о себе. Мы постарались напомнить, какая она красотка».
9. Галина
«Галина пришла и сказала: „Делайте, что хотите. Хочу быть красивой!“».
10. Станислава
«Творческая натура, рисует и увлекается мультипликацией. Позитивная и интересная. Нам захотелось вытащить наружу всю ту яркость, которая спрятана внутри у этой прекрасной девушки».
11. Мария
Мария решила поменять многое в своей жизни. Начала с образа.
12. Елена
У Елены тяжелая судьба. Но она уверена, что все трудности позади. Женщина воспрянула духом и решила полюбить себя.
13. Наталья
«Необыкновенная женщина с низким голосом и чувством вкуса. Не в моих правилах писать возраст. Но вы были бы удивлены тем, как хорошо она выглядит».
14. Валентина
«Участие в проекте Валентина получила в подарок от детей. Скромная и хрупкая. Хотелось сделать образ ярким и добавить немного лоска».
15. Елена
В таком образе Елена отметила свой день рождения. Мама 3 детей и очень позитивный человек.
16. Наталья
Много лет находилась в одном образе и очень боялась перемен.
17. Оксана
Давно хотела попасть в проект и наконец решилась на перемены.
18. Светлана
«Светлане хотелось кардинальных изменений. Думаю, нам удалось это сделать».
19. Ирина
Ирина не узнала себя с новой прической и макияжем.
20. Наталья
«Ровно 4 года назад собирали эту красотку на собственную свадьбу. И только сейчас Наталья решилась на „Слепое преображение“: надоели такие длинные волосы».
21. Ирина
У Ирины 4 внука и 2 дочки. Одна из них подарила маме сертификат на визит к профессионалам.
22. Кристина
«Мама 2 сыновей. Мастерица с золотыми ручками, вяжет замечательные детские шапочки».
23. Марианна
«Вошла со словами: „Хочу чего-нибудь веселенького и креативного“. И мы придумали такой образ».
24. Людмила
Людмила боялась в результате эксперимента стать брюнеткой.
25. Инна
Инна долгое время проходила мимо салонов красоты. Но в рамках проекта решилась на значительные перемены в образе.
Оксана Трунова и Ольга Тарасова
Эти фотографии мотивируют любить и баловать себя, быть более открытой для перемен. Разрешаете ли вы своему мастеру проводить смелые эксперименты над вашим образом?