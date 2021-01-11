25 женщин, которые сказали мастеру «Делай, что хочешь», а тот попал в десяточку

Женщины, побывавшие в хорошем салоне красоты, согласятся с тем, что макияж и прическа — это эффективный способ поднять настроение себе и окружающим. В повседневной суете мы часто забываем о том, насколько мы красивы. Оксана Трунова, визажист и создатель «Академии красоты», и Ольга Тарасова, парикмахер, — современные феи, помогающие женщинам стать более уверенными в себе. Они тонко и со вкусом передают характер и историю каждой клиентки.

Эти талантливые мастера реализуют проект «Слепое преображение». Среди его участниц есть учителя, медицинские работники, предприниматели, финансисты и домохозяйки. Знакомьтесь с их опытом перемен в подборке от AdMe.ru

1. Наталья

Учитель математики. Задачей было подчеркнуть женственность и обаятельность.

2. Елена

Директор магазина и мама взрослой дочки.

3. Наталья

Приехала для преображения в Сургут из Томской области.

4. Эльвира

«Эльвира вошла со словами: „Я не верю в то, что вы делаете, такого не может быть. Я скептик“. Как думаете, мы испугались? Ну конечно же нет: нас это только заводит. После поворота к зеркалу плакала Эля, плакали мы. Это было очень трогательно, так как она не узнала себя».

5. Елена

«В детстве мечтала стать почтальоном и стала — только в своем городе самым главным».

6. Любовь

«Любовь работает медицинской сестрой. Несколько месяцев назад в ее дом пришла беда, руки опустились. Но сын сделал подарок. Чтобы напомнить, какая она красивая».

7. Елена

Новый образ от профессионалов — подарок зятя.

8. Инна

«Инна — бизнесвумен. Много лет посвятила работе, совсем забыв о себе. Мы постарались напомнить, какая она красотка».

9. Галина

«Галина пришла и сказала: „Делайте, что хотите. Хочу быть красивой!“».

10. Станислава

«Творческая натура, рисует и увлекается мультипликацией. Позитивная и интересная. Нам захотелось вытащить наружу всю ту яркость, которая спрятана внутри у этой прекрасной девушки».

11. Мария

Мария решила поменять многое в своей жизни. Начала с образа.

12. Елена

У Елены тяжелая судьба. Но она уверена, что все трудности позади. Женщина воспрянула духом и решила полюбить себя.

13. Наталья

«Необыкновенная женщина с низким голосом и чувством вкуса. Не в моих правилах писать возраст. Но вы были бы удивлены тем, как хорошо она выглядит».

14. Валентина

«Участие в проекте Валентина получила в подарок от детей. Скромная и хрупкая. Хотелось сделать образ ярким и добавить немного лоска».

15. Елена

В таком образе Елена отметила свой день рождения. Мама 3 детей и очень позитивный человек.

16. Наталья

Много лет находилась в одном образе и очень боялась перемен.

17. Оксана

Давно хотела попасть в проект и наконец решилась на перемены.

18. Светлана

«Светлане хотелось кардинальных изменений. Думаю, нам удалось это сделать».

19. Ирина

Ирина не узнала себя с новой прической и макияжем.

20. Наталья

«Ровно 4 года назад собирали эту красотку на собственную свадьбу. И только сейчас Наталья решилась на „Слепое преображение“: надоели такие длинные волосы».

21. Ирина

У Ирины 4 внука и 2 дочки. Одна из них подарила маме сертификат на визит к профессионалам.

22. Кристина

«Мама 2 сыновей. Мастерица с золотыми ручками, вяжет замечательные детские шапочки».

23. Марианна

«Вошла со словами: „Хочу чего-нибудь веселенького и креативного“. И мы придумали такой образ».

24. Людмила

Людмила боялась в результате эксперимента стать брюнеткой.

25. Инна

Инна долгое время проходила мимо салонов красоты. Но в рамках проекта решилась на значительные перемены в образе.

Оксана Трунова и Ольга Тарасова