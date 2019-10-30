25 завораживающих фотографий, которые лучше слов расскажут об очаровании мужчин прошлого столетия

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Не так давно мы писали об уникальной красоте людей, живших много лет назад, и в качестве примеров приводили фотографии. Почти все портреты в статье были женскими. Мы подумали, что это не очень-то справедливо, и решили сделать отдельную подборку с мужчинами.

AdMe.ru прошерстил весь интернет и нашел фотографии чьих-то дедушек, прадедушек и даже прапрадедушек в молодости. Только посмотрите на эти эффектные, выразительные лица. И кстати, в конце статьи вас ждет бонус.

1. «Мой дедушка за день до того, как отправился служить в морскую пехоту, 1941 год»

2. «То странное чувство, когда понимаешь, что твой прадедушка был настоящим красавчиком»

3. «Мой прадед Магнус, 1912 год»

4. «Мой прадедушка. Фотография сделана в середине 40-х годов»

5. «Мой дедушка в расцвете сил, 60-е годы»

6. «Мой прапрадедушка в форме времен Первой мировой войны»

7. «Это мой прадедушка, фотография сделана во время Второй мировой войны. Кстати, он занимался серфингом в Гонолулу и был парикмахером в течение 60 лет»

8. «Мой прадед в 20 лет, 1936 год»

9. «Мой прадедушка»

10. «Фотография сделана в 1955 году. Здесь моему дедушке примерно 22 года»

11. «Мой прадедушка»

12. «Мой дедушка в 60-х годах»

13. «Мой дедушка во времена, когда он играл за Oklahoma Sooners»

14. «Мой дед, который был очень похож на моего любимого поп-исполнителя Джона Ньюмана»

15. «У меня был самый очаровательный дедушка»

16. «Мой прадед в 1938 году»

17. «Мой прадедушка в 40-х годах. Мы никогда не встречались, но я его очень люблю»

18. «Мой дедушка в 40-х годах»

19. «Мой дедушка в возрасте 19 лет»

20. «Я только что нашел фотографию своего прадеда, который был инструктором по полету во время Первой мировой войны»

21. «Мой дедушка в 1952 году»

22. «Мой дедушка был моделью в 50-х годах»

23. «Мой дедушка в военно-морской летной школе в 1956 году»

24. «Мой прадедушка»

25. «Двоюродный брат моего дедушки. 60-е, СССР»

Бонус: «Мой дедушка уже в 8 лет был настоящим щеголем»

В прошлой статье мы попросили читателей рассказать об их прабабушках и прадедушках. Мы с огромным удовольствием прочитали все присланные истории и посмотрели фотографии. И знаете что? Мы хотим еще. Если вы еще не успели похвастаться своими родственниками, то сейчас самое время.