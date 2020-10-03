25+ заковыристых вопросов из «Слабого звена», на которых засыпались игроки
Передача «Слабое звено» появилась на экранах телевизоров в 2001 году. В пробах на роль ведущей участвовали Рената Литвинова, Наталия Медведева и Арина Розова. Но Константин Эрнст лично утвердил Марию Киселеву. Каверзные вопросы в совокупности с едкими комментариями ведущей сразу полюбились российским зрителям.
Мы в AdMe.ru не хотим услышать от Марии Киселевой фирменное «Вы самое слабое звено!», поэтому посмотрели больше 20 выпусков и выписали вопросы, которые поставили в тупик игроков. Проверьте и вы свои шансы на победу. Осторожно: ответы даны в конце каждого блока, не подсматривайте.
Правило простое: нет академических знаний — нет денег
- Квадратный корень из 225 — это сколько?
- Какой стране принадлежит Гренландия?
- Были ли руки у Венеры Милосской, когда статую откопали?
- Какую форму имеет зрачок глаза осьминога?
- Какую фразу, по преданию, произнес император Веспасиан, объясняя введение налога на общественные уборные?
- На территории какого современного государства находятся руины Вавилона?
- Что, согласно легенде, растворила и выпила на пиру с Марком Антонием царица Египта Клеопатра?
Ответы:
Тем, кто не читает художественную литературу, не победить
- Какого литературного героя авторы часто называют в романе Великим комбинатором?
- Какое имя носил отец принца Гамлета, явившийся сыну в виде призрака?
- Полное название этого английского романа на русском языке состоит почти из 50 слов. Первое слово — «жизнь», последние — «им самим». Как зовут заглавного героя произведения?
- Какое ныне привычное нам блюдо Рита Райт-Ковалева в переводе романа «Над пропастью во ржи» назвала сырником?
- Какие отношения связывали автора романа «Грозовой перевал» с автором романа «Джейн Эйр»?
Ответы:
Если не разбираетесь в лингвистике, будет сложно
- Какое слово обозначает и восточного монарха, и украшение на голове лошади?
- Название какого канцелярского предмета в переводе с тюркских языков означает «черный камень»?
- Каким словом греческого происхождения называют пчелиный клей?
- Какое животное в арабском языке называют низкой лошадью?
- Псевдоним какой французской певицы переводится как «воробушек»?
Ответы:
Неэрудированным игрокам сорвать куш не удастся
- Какая южноамериканская рыба способна оглушить лошадь, а человека даже убить?
- Что хотят выяснить корейцы, спрашивая у собеседника, сколько тарелок новогоднего супа он съел?
- У какого печально известного корабля были близнецы «Британик» и «Олимпик»?
- Благодаря людям какой профессии появилось выражение «Наше вам с кисточкой»?
- По шкале Апгар оценивают состояние новорожденного или моральный ущерб?
- Какая обувь в советское время называлась «2 мяча»?
Ответы:
Не любите поп-культуру — не рискуйте играть
- Какой известный модельер придумал костюмы для фильма «Пятый элемент»?
- Мама какого киногероя сравнивала жизнь с коробкой шоколадных конфет?
- Под каким псевдонимом прославился музыкант Тимур Юнусов?
- На каком цикле романов основан телевизионный сериал «Игра престолов»?
- Как называлась японская игрушка, позволявшая заботиться о виртуальном питомце?
Ответы:
Из-за стресса и спешки можно дать неверный ответ даже на легкий вопрос
- В какой стране находится олимпийский стадион «Фишт»?
- Какой рабочий инструмент состоит из черенка, тулейки и полотна?
- Название какого холодного супа говорит о том, что ингредиенты в нем мелко нарезаны?
- У билингва 2 разных языка или 2 рабочие руки?
- Кто шьет ниткой, которая называется «кетгут»?
Ответы:
На сколько вопросов у вас получилось дать правильные ответы?
Фото на превью Слабое звено / МИР