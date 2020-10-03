25+ заковыристых вопросов из «Слабого звена», на которых засыпались игроки

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Передача «Слабое звено» появилась на экранах телевизоров в 2001 году. В пробах на роль ведущей участвовали Рената Литвинова, Наталия Медведева и Арина Розова. Но Константин Эрнст лично утвердил Марию Киселеву. Каверзные вопросы в совокупности с едкими комментариями ведущей сразу полюбились российским зрителям.

Мы в AdMe.ru не хотим услышать от Марии Киселевой фирменное «Вы самое слабое звено!», поэтому посмотрели больше 20 выпусков и выписали вопросы, которые поставили в тупик игроков. Проверьте и вы свои шансы на победу. Осторожно: ответы даны в конце каждого блока, не подсматривайте.

Правило простое: нет академических знаний — нет денег

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Тем, кто не читает художественную литературу, не победить

Какого литературного героя авторы часто называют в романе Великим комбинатором? Какое имя носил отец принца Гамлета, явившийся сыну в виде призрака? Полное название этого английского романа на русском языке состоит почти из 50 слов. Первое слово — «жизнь», последние — «им самим». Как зовут заглавного героя произведения? Какое ныне привычное нам блюдо Рита Райт-Ковалева в переводе романа «Над пропастью во ржи» назвала сырником? Какие отношения связывали автора романа «Грозовой перевал» с автором романа «Джейн Эйр»? Ответы: Ответ: Остапа Бендера Ответ: Гамлет Ответ: Робинзон Крузо Ответ: чизбургер Ответ: сестринские

Если не разбираетесь в лингвистике, будет сложно

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Неэрудированным игрокам сорвать куш не удастся

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Не любите поп-культуру — не рискуйте играть

Какой известный модельер придумал костюмы для фильма «Пятый элемент»? Мама какого киногероя сравнивала жизнь с коробкой шоколадных конфет? Под каким псевдонимом прославился музыкант Тимур Юнусов? На каком цикле романов основан телевизионный сериал «Игра престолов»? Как называлась японская игрушка, позволявшая заботиться о виртуальном питомце? Ответы: Ответ: Жан-Поль Готье Ответ: Форреста Гампа Ответ: Тимати Ответ: «Песнь Льда и Пламени» Ответ: тамагочи

Из-за стресса и спешки можно дать неверный ответ даже на легкий вопрос

В какой стране находится олимпийский стадион «Фишт»? Какой рабочий инструмент состоит из черенка, тулейки и полотна? Название какого холодного супа говорит о том, что ингредиенты в нем мелко нарезаны? У билингва 2 разных языка или 2 рабочие руки? Кто шьет ниткой, которая называется «кетгут»? Ответы: Ответ: в России Ответ: лопата Ответ: окрошка Ответ: 2 разных языка Ответ: хирург