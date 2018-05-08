25 вещей, которые стоит увидеть как минимум раз в жизни. Хотя бы на фотографиях

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Каждый день мы открываем для себя что-то новое и удивительное. Вот, например, идешь по супермаркету, а там на прилавке яблоки с сердечками. Или гуляешь по лесу, а там на земле дерево лежит и из него еще четыре растут. А вы хотите узнать, как выглядит песчаная буря с борта самолета?

AdMe.ru собрал 25 необычных вещей, которые повергнут в изумление даже всезнаек. А в конце статьи вы увидите, как тысячи забавных рисунков и несвязных узоров образуют единую картину.

25. В одном из маленьких городов Техаса есть знак, который указывает, где живет каждый житель этого населенного пункта

24. Водоотвод на крутом склоне на Тайване

23. Это дерево пережило атаку на Хиросиму

22. Заброшенная рыбацкая деревушка в Китае

21. Мой кот гуляет всегда одной и той же дорожкой, которую он сам и протоптал

20. Такое складывание поленьев — настоящее искусство

19. Детеныш голубого марлина

18. Это дерево упало и продолжило расти в четырех местах

17. Увидел у своего друга стол и стулья, которые будто склеили из бумаги

16. Это дерево будто проглотило огромное кольцо

15. Лапка геккона. Вид снизу

14. Это круглый стол для пинг-понга

13. Муравьед использует свой хвост как одеяло

12. В этом бассейне есть спуск для колясочников

11. Вид на песчаную бурю с самолета

10. На яблоки в период созревания наклеили наклейки, и вот что в итоге получилось

9. С помощью газовой горелки можно придать новый вид деревянному полу

8. Собака словно выглядывает из отверстия

7. Моллюски вылезают на поверхность

6. 150-летний протез

5. Маршмеллоу в виде цветка

4. Королевский музей Онтарио в Торонто выглядит как графический глюк в игре

3. Вот как обрезаются кусты в форме шара

2. Лестница в Университете Баламанд, Ливан

1. Лошадь-далматинец