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25+ ретрофотографий из мира моды, которые доказывают, что наши бабушки были теми еще стилягами

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Мода отражает то, что происходит в мире. Порой эпоху можно изучать по костюмам и платьям. Однако немногие из нас помнят, что носили люди в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. А между тем именно в те времена возникло множество знаковых трендов — от мини-юбок до кожаных ботфортов. И поскольку мода циклична, зачастую сегодня мы носим те вещи, которые пришли к нам прямиком из XX века.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что было актуально во времена наших бабушек и дедушек, и пришли к выводу, что те были настоящими модниками.

1950 год. После окончания войны модельеры предпочли сделать акцент на элегантных и женственных силуэтах

© Gisella Re / agefotostock / East News

Кристиан Диор создал образ, который будет доминировать много лет: тонкая талия и пышная юбка

© EAST NEWS

Модный показ американского дизайнера Хелен Роуз, которая долгое время сотрудничала с Metro-Goldwyn-Mayer. 1957 год

© East News

Пляжная мода. 1955 год

© EAST NEWS

Важным аксессуаром той эпохи была элегантная шляпка. 1956–1957 годы

© akg-images/EAST NEWS, © akg-images/EAST NEWS

Ближе к концу 50-х силуэты становятся более свободными. Важный аксессуар эпохи — перчатки

© Jacques Rouchon / akg-images / EAST NEWS

В начале 60-х мир моды находится под влиянием поп-арта и современного искусства: яркие цвета, крупная бижутерия

© East News

1965 год. Юбки, как и волосы, становятся короче. В моду входят туфли на низком каблуке или вовсе без каблука

© EAST NEWS

В тренде верхняя одежда, которая не подчеркивает талию и чем-то напоминает мундир. Образ от Кристиана Диора, 1966 год

© ASSOCIATED PRESS / East News

Источником вдохновения для модных образов 60-х послужила модель Твигги: худоба, короткая стрижка, особый макияж глаз

© Courtesy of The Land of Lost Content Collection / Mary Evans Pictu / eastnews

1967 год. В моду входят платья-халаты и костюмы в пижамном стиле ярких цветов

© Courtesy of The Land of Lost Content Collection / Mary Evans Pictu / eastnews

1968 год. Наряды силуэта трапеция, длина юбки выше колена и волосы, подвязанные лентой

© Courtesy of The Land of Lost Content Collection / Mary Evans Pictu / eastnews

Пьер Карден вводит в моду высокие кожаные сапоги. Еще одной важной деталью стали шляпы-шлемы в виде космических скафандров

© AP / East News

Спортивная мода, 1969 год. Знаковая деталь — эластичные брюки со штрипками и шапка-капор

© EAST NEWS

Одним из важных аксессуаров 70-х стали очки практически в пол-лица

© EAST NEWS

Очки не обязательно имели круглую форму, самое главное, что они были крупными. Также в гардероб вернулись шляпы, причем с широкими полями

© EAST NEWS

В 70-х остро ощущалось влияние культуры хиппи — отсюда яркие принты с «природными» узорами

© EAST NEWS

1971 год. В тренде цветные колготки, кофточки-«лапша» и замшевая обувь

© EAST NEWS

1972 год. Непременная деталь макияжа — синие тени

© East News

В 70-е в моду вошли ультракороткие шорты — «хот-шорты». Причем часто их носили весной и осенью в сочетании с сапогами

© EAST NEWS

1975 год. Шуба — это не просто верхняя одежда, но и символ роскоши

© picture-alliance/ dpa / EAST NEWS

Знаковые детали гардероба 70-х: джинсы клеш, очки в цветной оправе и обувь на толстом каблуке и платформе

© United Archives / Rudolph / East News

В середине 70-х замша становится самым востребованным материалом, и теперь из нее шьют не только обувь. Еще один характерный аксессуар — меховая шапка особой формы

© EAST NEWS

В 80-е в моду входит офисный стиль: брючные костюмы и широкие пиджаки с громоздкими плечами. Также актуальной становится бижутерия

© Wojtek Laski / East News / East News

Особым шиком считаются платья из гипюра, а также натуральный мех

© Wojtek Laski / East News / East News

Наконец, именно в 80-е в женском гардеробе появились легинсы и гетры — все из-за модной в те времена аэробики

Что вы думаете о трендах тех времен? Какая эпоха кажется вам наиболее стильной?

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