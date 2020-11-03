25+ ретрофотографий из мира моды, которые доказывают, что наши бабушки были теми еще стилягами
Мода отражает то, что происходит в мире. Порой эпоху можно изучать по костюмам и платьям. Однако немногие из нас помнят, что носили люди в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. А между тем именно в те времена возникло множество знаковых трендов — от мини-юбок до кожаных ботфортов. И поскольку мода циклична, зачастую сегодня мы носим те вещи, которые пришли к нам прямиком из XX века.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, что было актуально во времена наших бабушек и дедушек, и пришли к выводу, что те были настоящими модниками.
1950 год. После окончания войны модельеры предпочли сделать акцент на элегантных и женственных силуэтах
Кристиан Диор создал образ, который будет доминировать много лет: тонкая талия и пышная юбка
Модный показ американского дизайнера Хелен Роуз, которая долгое время сотрудничала с Metro-Goldwyn-Mayer. 1957 год
Пляжная мода. 1955 год
Важным аксессуаром той эпохи была элегантная шляпка. 1956–1957 годы
Ближе к концу 50-х силуэты становятся более свободными. Важный аксессуар эпохи — перчатки
В начале 60-х мир моды находится под влиянием поп-арта и современного искусства: яркие цвета, крупная бижутерия
1965 год. Юбки, как и волосы, становятся короче. В моду входят туфли на низком каблуке или вовсе без каблука
В тренде верхняя одежда, которая не подчеркивает талию и чем-то напоминает мундир. Образ от Кристиана Диора, 1966 год
Источником вдохновения для модных образов 60-х послужила модель Твигги: худоба, короткая стрижка, особый макияж глаз
1967 год. В моду входят платья-халаты и костюмы в пижамном стиле ярких цветов
1968 год. Наряды силуэта трапеция, длина юбки выше колена и волосы, подвязанные лентой
Пьер Карден вводит в моду высокие кожаные сапоги. Еще одной важной деталью стали шляпы-шлемы в виде космических скафандров
Спортивная мода, 1969 год. Знаковая деталь — эластичные брюки со штрипками и шапка-капор
Одним из важных аксессуаров 70-х стали очки практически в пол-лица
Очки не обязательно имели круглую форму, самое главное, что они были крупными. Также в гардероб вернулись шляпы, причем с широкими полями
В 70-х остро ощущалось влияние культуры хиппи — отсюда яркие принты с «природными» узорами
1971 год. В тренде цветные колготки, кофточки-«лапша» и замшевая обувь
1972 год. Непременная деталь макияжа — синие тени
В 70-е в моду вошли ультракороткие шорты — «хот-шорты». Причем часто их носили весной и осенью в сочетании с сапогами
1975 год. Шуба — это не просто верхняя одежда, но и символ роскоши
Знаковые детали гардероба 70-х: джинсы клеш, очки в цветной оправе и обувь на толстом каблуке и платформе
В середине 70-х замша становится самым востребованным материалом, и теперь из нее шьют не только обувь. Еще один характерный аксессуар — меховая шапка особой формы
В 80-е в моду входит офисный стиль: брючные костюмы и широкие пиджаки с громоздкими плечами. Также актуальной становится бижутерия
Особым шиком считаются платья из гипюра, а также натуральный мех
Наконец, именно в 80-е в женском гардеробе появились легинсы и гетры — все из-за модной в те времена аэробики
Что вы думаете о трендах тех времен? Какая эпоха кажется вам наиболее стильной?