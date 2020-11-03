25+ ретрофотографий из мира моды, которые доказывают, что наши бабушки были теми еще стилягами

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Мода отражает то, что происходит в мире. Порой эпоху можно изучать по костюмам и платьям. Однако немногие из нас помнят, что носили люди в 50-е, 60-е, 70-е годы прошлого века. А между тем именно в те времена возникло множество знаковых трендов — от мини-юбок до кожаных ботфортов. И поскольку мода циклична, зачастую сегодня мы носим те вещи, которые пришли к нам прямиком из XX века.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, что было актуально во времена наших бабушек и дедушек, и пришли к выводу, что те были настоящими модниками.

1950 год. После окончания войны модельеры предпочли сделать акцент на элегантных и женственных силуэтах

Кристиан Диор создал образ, который будет доминировать много лет: тонкая талия и пышная юбка

Модный показ американского дизайнера Хелен Роуз, которая долгое время сотрудничала с Metro-Goldwyn-Mayer. 1957 год

Пляжная мода. 1955 год

Важным аксессуаром той эпохи была элегантная шляпка. 1956–1957 годы

Ближе к концу 50-х силуэты становятся более свободными. Важный аксессуар эпохи — перчатки

В начале 60-х мир моды находится под влиянием поп-арта и современного искусства: яркие цвета, крупная бижутерия

1965 год. Юбки, как и волосы, становятся короче. В моду входят туфли на низком каблуке или вовсе без каблука

В тренде верхняя одежда, которая не подчеркивает талию и чем-то напоминает мундир. Образ от Кристиана Диора, 1966 год

Источником вдохновения для модных образов 60-х послужила модель Твигги: худоба, короткая стрижка, особый макияж глаз

1967 год. В моду входят платья-халаты и костюмы в пижамном стиле ярких цветов

1968 год. Наряды силуэта трапеция, длина юбки выше колена и волосы, подвязанные лентой

Пьер Карден вводит в моду высокие кожаные сапоги. Еще одной важной деталью стали шляпы-шлемы в виде космических скафандров

Спортивная мода, 1969 год. Знаковая деталь — эластичные брюки со штрипками и шапка-капор

Одним из важных аксессуаров 70-х стали очки практически в пол-лица

Очки не обязательно имели круглую форму, самое главное, что они были крупными. Также в гардероб вернулись шляпы, причем с широкими полями

В 70-х остро ощущалось влияние культуры хиппи — отсюда яркие принты с «природными» узорами

1971 год. В тренде цветные колготки, кофточки-«лапша» и замшевая обувь

1972 год. Непременная деталь макияжа — синие тени

В 70-е в моду вошли ультракороткие шорты — «хот-шорты». Причем часто их носили весной и осенью в сочетании с сапогами

1975 год. Шуба — это не просто верхняя одежда, но и символ роскоши

Знаковые детали гардероба 70-х: джинсы клеш, очки в цветной оправе и обувь на толстом каблуке и платформе

В середине 70-х замша становится самым востребованным материалом, и теперь из нее шьют не только обувь. Еще один характерный аксессуар — меховая шапка особой формы

В 80-е в моду входит офисный стиль: брючные костюмы и широкие пиджаки с громоздкими плечами. Также актуальной становится бижутерия

Особым шиком считаются платья из гипюра, а также натуральный мех

Наконец, именно в 80-е в женском гардеробе появились легинсы и гетры — все из-за модной в те времена аэробики