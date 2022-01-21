25 случаев, когда знаменитости пригласили на красную дорожку своих мам и показали их всему миру

Знаменитости часто появляются на красной дорожке со своими партнерами, но некоторые из них любят приводить своих мам и с гордостью показывать их всему миру. Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Дуэйн Джонсон и Джаред Лето — вот всего лишь несколько известных людей, которые проводили вечер в компании своих прекрасных мам, будь то премьера фильма или церемония вручения премии «Оскар».

Мы в AdMe.ru вспомнили 25 случаев, когда знаменитости проходили по красной ковровой дорожке вместе со своими великолепными мамами. И они так мило выглядели вместе, что наше сердце таяло при взгляде на эти фото.

Марго Робби и Сари Кесслер на оскаровской вечеринке «Ярмарка тщеславия», 2018

Шарлиз Терон и Герда Якоба Алетта Мариц на церемонии вручения премии «Оскар», 2020

Дуэйн Джонсон и Ата Джонсон на премьере фильма, 2015

Дуэйн Джонсон и Ата Джонсон на премьере фильма, 2019

Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер на красной дорожке, 2015

Лиам Хемсворт и Леони Хемсворт на церемонии награждения, 2012

Райан Гослинг и Донна Гослинг на премьере фильма, 2013

Брэдли Купер и Глория Кампано на оскаровской вечеринке «Ярмарка тщеславия», 2013

Джаред Лето, его мама Констанс Лето и брат Шеннон Лето на церемонии вручения премии «Оскар», 2014

Джаред Лето и его мама Констанс Лето на премьере фильма, 2013

Мэттью Макконахи со своей матерью Мэри Кэтлин Маккейб и женой Камилой Алвес на церемонии вручения премии «Оскар», 2014

Леонардо Ди Каприо на премьере фильма со своей матерью Ирмелин Инденбиркен и бабушкой Хелен Инденбиркен в Париже, 2000

Леонардо Ди Каприо и его мама на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 2014

Майкл Фассбендер и Адель Фассбендер на церемонии вручения премии «Оскар», 2014

Хавьер Бардем и Пилар Бардем на премьере фильма, 2015

Кэти Холмс и Кэтлин Стотерс-Холмс на красной дорожке, 2019

Эмма Стоун и Криста Стоун на красной дорожке, 2017

Тимоти Шаламе и Николь Флендер на церемонии вручения премии «Оскар», 2018

Майли Сайрус и Тиш Сайрус на церемонии вручения премии «Грэмми», 2019

Энн Хэтэуэй и Кейт Макколи Хэтэуэй на голливудской «Аллее славы», 2019

Майкл Б. Джордан и Донна Джордан на красной дорожке, 2019

Лора Дерн и Дайан Лэдд на церемонии вручения премии «Оскар», 2020

Жанель Монэ и ее мама Джанет на церемонии вручения премии «Оскар», 2020

Киану Ривз и Патрисия Тейлор на церемонии вручения премии «Оскар», 2020

Рианна и Моника Брейтуэйт на красной дорожке, 2012