25 человек, которые не хотят быть как все
AdMe.ru представляет вам 25 неожиданных решений от людей, которые ни за что не хотят быть такими, как все. Досмотрите до конца, и у вас наверняка появится парочка оригинальных идей, как разнообразить свою жизнь.
Обычный камин — это уже прошлый век
Можно есть по-разному, но так — вкуснее
Когда гости хотят кофе, а ты только переехал
Когда ты четкий круглый год
Обычные качели — как это скучно
Девочки — они и на производстве девочки
Интроверт. Уровень — бог
Главное, хорошо запаковать подарок
Когда папа обещал слепить куличики, но все откладывал
М — маркетинг
К чему эти заморочки с дорогими эскизами?
Когда летишь в самолете с бабушкой
Голодный кондитер — страшная сила
Все сегодня и сегодня
Когда в дипломате кое-что покруче пачек денег
Осторожно, территория творчества
Все должно быть особенным
С шерстяным носком будет в самый раз
Когда ты очень хрупкий и не хочешь разбиться
Вот как надо подавать шашлык
Что ты скажешь на это, кот?
Когда дорога — это слишком просто
Когда котейка не хочет отпускать своего человека на работу
Чтобы не мерзнуть в космосе
Когда хочешь быть милашкой, но ты динозавр
А с какими интересными способами самовыражения встречались вы?
Фото на превью LavieBelle/pikabu