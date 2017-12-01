25 человек, которые не хотят быть как все

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AdMe.ru представляет вам 25 неожиданных решений от людей, которые ни за что не хотят быть такими, как все. Досмотрите до конца, и у вас наверняка появится парочка оригинальных идей, как разнообразить свою жизнь.

Обычный камин — это уже прошлый век

Можно есть по-разному, но так — вкуснее

Когда гости хотят кофе, а ты только переехал

Когда ты четкий круглый год

Обычные качели — как это скучно

Девочки — они и на производстве девочки

Интроверт. Уровень — бог

Главное, хорошо запаковать подарок

Когда папа обещал слепить куличики, но все откладывал

М — маркетинг

К чему эти заморочки с дорогими эскизами?

Когда летишь в самолете с бабушкой

Голодный кондитер — страшная сила

Все сегодня и сегодня

Когда в дипломате кое-что покруче пачек денег

Осторожно, территория творчества

Все должно быть особенным

С шерстяным носком будет в самый раз

Когда ты очень хрупкий и не хочешь разбиться

Вот как надо подавать шашлык

Что ты скажешь на это, кот?

Когда дорога — это слишком просто

Когда котейка не хочет отпускать своего человека на работу

Чтобы не мерзнуть в космосе

Когда хочешь быть милашкой, но ты динозавр

А с какими интересными способами самовыражения встречались вы?