25+ секретов телешоу о модных преображениях, которые не спешат раскрывать их создатели
Все многочисленные шоу, посвященные волшебным преображениям женщин, оказавшихся в ловких и опытных руках стилистов, визажистов и парикмахеров, объединяет одно: от этих передач веет какой-то необъяснимой магией. Именно она заставляет нас прильнуть к экранам в ожидании невероятных перевоплощений героинь. Но для тех, кто принимает участие в съемках «Модного приговора», «Перезагрузки» и прочих аналогов, все это — сложная и рутинная работа.
Мы в AdMe.ru восхищаемся тем, с какой легкостью нашим соотечественницам, принявшим решение поменять имидж, дарят новый облик. Сегодня расскажем о подноготной модных телепроектов.
«Модный приговор»
- Многочисленные зрители находятся в не самых удобных условиях: они вынуждены сидеть на твердых сиденьях без спинок. Относительно везет тем, кто занимает центральные места, кстати, пульты для голосования вручают именно им. А вот голосование на самом деле не проводится: массовка просто нажимает на кнопки пульта, в то время как уже известно, за каким гардеробом победа.
- В день готовят 4–5 выпусков: сначала снимают вступительную часть для каждой из программ, и участницы постепенно отправляются к стилистам. А «хвосты» снимают уже позже, после того как девушки преобразятся.
- Вне зависимости от типажа героини концепция остается одной и той же: стилисты составляют три максимально разных комплекта, например деловой, кэжуал и вечерний. Вся одежда из «волшебной комнаты» заранее закупается в таких магазинах, как Zara, Marks & Spencer, Topshop и прочем подобном масс-маркете. С участницей, которая сказала, что обходит подобные торговые точки стороной, пришлось расстаться.
- Однажды в качестве эксперимента руководство программы решило поменять Александра Васильева на дизайнера Андрея Бартенева, который рекомендовал женщинам не терять индивидуальности и носить то, что нравится. Но такая рокировка не возымела успех, и прежнего ведущего вернули.
- Участницам передачи приходится платить 13 % стоимости новых нарядов. Если сумма оказывается неподъемной, одежду просто забирают обратно.
- Пройти кастинг есть шанс у людей с действительно интересными историями. При этом принимается во внимание сценарий конкретного выпуска. Так, если «Модный приговор» снимают в преддверии Дня матери, героиней, скорее всего, станет многодетная мама.
- Среди сотрудников программы — 4 бригады редакторов по 4 человека в каждой. Все работают с героинями полный цикл — от первого телефонного звонка им до заключительного дефиле. Участниц предупреждают, что вся беседа записывается на диктофон и любые реплики из нее могут быть использованы в выпуске.
- После того как кандидатуру утвердили, участнице необходимо привезти одежду из личного гардероба: не менее 50 вещей. Но выйдет в зал она в том, что утвердят редакторы и стилисты.
- Одна участница очень волновалась, из-за чего несколько дней перед съемками усиленно ела и поправилась. Но на этот случай имеется тайная комната, в которой в срочном порядке можно найти вещи на замену. Там работают мастера, занимающиеся подгоном одежды.
- Сцена с обвинением репетируется заранее, и «обвинителя» могут поменять в последний момент, если изначальная кандидатура не придется редакторам по душе.
- «Волшебная комната стилистов» представляет собой автофургон, припаркованный на территории завода. В нем работают несколько парикмахеров и визажист. На стенах нет зеркал, а все светоотражающие поверхности заклеены черной пленкой.
- Первое собеседование проводят по телефону, прощупывая, есть ли у героини история. Второе — уже очное, с редакторами в «Останкино», а третье — с креативным директором. Он может задавать провокационные вопросы, например: «Готовы ли вы к кардинальным переменам? Вас могут постричь наголо!»
- Изначально на одну героиню выделяли 80 тыс. рублей, но позже бюджет уменьшили до 60–65 тыс. Работать стало труднее, учитывая, что параллельно с этим во многих магазинах подскочили цены.
«Перезагрузка»
- Если на программу приходит героиня маленького роста, стилисты часто подбирают ей одежду из детских отделов.
- Бывает, что девушки приходят на кастинг только с целью убедиться, что в шоу все происходит по-настоящему. Так что наличие конкретной проблемы совсем не обязательно. Что же касается историй, то больше шансов у жизненных, чем у чрезмерно слезливых.
- Участницам приходится на целый месяц расстаться с семьей и друзьями: ровно столько занимают съемки одного выпуска.
- Иногородним героиням оплачивают дорогу, проживание, питание и связь.
- Все истории проверяются на правдивость. Работники шоу изучают аккаунты героинь в соцсетях, и если на странице девушки есть шикарные профессиональные фото, а на программу она приходит в неряшливом виде, то с ней прощаются.
- Подобранную стилистом одежду отдают частично: на сумму 25 тыс. С учетом цен это буквально 3–4 вещи.
- Хотя возрастной ценз «Перезагрузки» до 35, на программу могут пригласить женщину постарше, если она действительно молодо выглядит или имеющиеся изменения во внешности легко поправимы.
- В анкетах, которые раздают девушкам, пришедшим на кастинг, необходимо дать оценку своей внешности по 10-балльной шкале.
- Продюсер шоу часто выступает психологом, выслушивая истории желающих поучаствовать в «Перезагрузке». Иногда еще на моменте собеседования удается проговорить все проблемы и надобность в участии в проекте отпадает.
- Создатели шоу не против того, чтобы преображать мужчин, но, по словам продюсера, представители сильного пола не готовы рассказывать о своих истинных проблемах и выносить на обсуждение подробности своей личной жизни.
- В рамках «Перезагрузки» была сделана сложная хирургическая операция: одной из героинь восстановили симметрию лица.
«Рогов. Студия 24»
- Часто случается так, что герои приходят на программу с одной проблемой, а в процессе съемок всплывает другая. Тот из них, кто считал себя правым, оказывается виноватым, и концепцию выпуска перекраивают.
- Создатели передачи продолжают следить за героями после того, как те покинули проект, и иногда это выливается в плодотворное сотрудничество. Так, одна из героинь обмолвилась на кастинге, что мечтает стать визажистом. После съемок она устроилась работать в студию Елены Крыгиной, одного из мастеров программы. Другая участница хотела открыть трикотажное производство, и теперь вещи бренда Alexandr Rogov отшиваются именно у нее.
- Александр Рогов с позиции стилиста оценивает, насколько герои нуждаются в преображении. Если у пары интересная история, но они в целом миловидные, то он прощается с ними, осознавая, что такой выпуск зрители вряд ли досмотрят до конца из-за отсутствия интриги.
- Поскольку Александра Рогова ежедневно атакуют в соцсетях вопросами о поиске своего стиля, на проекте придумали такой ход: во время съемки любой желающий может проконсультироваться с Александром. Для этого нужно приехать в торговый центр в специально отведенное время.
«Рогов в городе»
- Все истории, которые изложены в анкетах участниц, можно разделить на 2 группы. Первая — истории о проблемах в семейной жизни и карьере. Вторая — истории о работе в бьюти-сфере и СМИ, которая не приносит ощутимого успеха. Как несложно догадаться, у представительниц второй категории нет особых проблем со стилем.
- Вещи для героинь не закупаются заранее. Александр Рогов вместе с участницей ходит по местным торговым центрам, а над преображением работают мастера из того города, где проводятся съемки.
- Визажисты тоже проходят кастинг: их ищут в соцсетях и намеренно не выбирают тех, кто работает со сложными прическами и макияжем.
«Успеть за 24 часа»
- Одним из этапов преображения является психологическое испытание. Например, героиня находится в торговом центре, где ей дают странные задания: помыть витрину, пробежать вверх по эскалатору, проползти по полу... Цель такого упражнения — научиться говорить «нет».
«Снимите это немедленно!»
- Стилисты передачи вольны в выборе имиджа для героини. Так, на девушку могут надеть очки, несмотря на то, что она никогда их не носила.
- Для съемок «домашнего видео» режиссер программы просит героиню найти самую старую и невзрачную одежду и «покрасоваться» в ней перед камерой.
- Если среди всей привезенной на съемки одежды у героини не найдется любимой вещи, создатели шоу ненавязчиво порекомендуют ту или иную кофту, блузку или футболку. Именно ее участница будет отчаянно «защищать» в зеркальной комнате.
- Вещи из гардероба героини на самом деле не выбрасывают со второго этажа. Они летят с высоты человеческого роста, а оператор снимает процесс полета снизу вверх, лежа на полу.
- Утвержденных участниц часто просят не стричь и не красить волосы в течение 2 месяцев.
- Если героиня, впервые видя себя в зеркале после преображения, реагирует недостаточно ярко, дубль переснимают до победного.
Какое телешоу о стиле нравится вам больше всего и почему?
Фото на превью Снимите это немедленно! / СТС