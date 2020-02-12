25+ секретов телешоу о модных преображениях, которые не спешат раскрывать их создатели

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Все многочисленные шоу, посвященные волшебным преображениям женщин, оказавшихся в ловких и опытных руках стилистов, визажистов и парикмахеров, объединяет одно: от этих передач веет какой-то необъяснимой магией. Именно она заставляет нас прильнуть к экранам в ожидании невероятных перевоплощений героинь. Но для тех, кто принимает участие в съемках «Модного приговора», «Перезагрузки» и прочих аналогов, все это — сложная и рутинная работа.