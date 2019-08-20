25+ разговорных сокращений, узнав которые вы станете лучше понимать иностранцев
Многие учили английский язык еще в школе, но даже с большим словарным запасом и знаниями грамматики не всегда легко и просто понять американцев, которые уж очень часто используют популярные сокращения. Некоторые даже успели перекочевать и в русский язык. Прислать что-то «асап» (ASAP — As Soon As Possible («как можно скорее»)), ответить на смешную картинку «лол» (LOL — Laughing out loud («ржунимагу»)) уже становится нормой повседневного общения.
Мы в AdMe.ru собрали самые популярные сокращения, которые используют американцы практически каждый день, и объяснили их значение.
1.
PRT — Party («вечеринка»)
2nite — Tonight («сегодня вечером»)
OMG — Oh my God («о боже!»)
RUS — Are you serious? («ты серьезно?»)
2.
HRU — How are you? («как дела?»)
CT — Can’t talk («не могу говорить»)
3.
AEAP — As Early As Possible («как можно раньше»)
GM — Good morning («доброе утро»)
CYE — Check your Email («проверь почту»)
10Q — Thank you («спасибо»)
4.
UOK — Are you okay? («ты в порядке?»)
7K — Sick («больной»)
GWS — Get well soon («поправляйся!»)
*H* — Hug («обнимаю»)
5.
WUP — What’s up? («что случилось?»)
BZ — Busy («занят»)
BRB — Be right back («скоро вернусь»)
KK — Okay, okay («хорошо, хорошо»)
6.
RUSOS — Are you in trouble? («у тебя проблемы?»). SOS — международный сигнал бедствия
N — No («нет»)
KIT — Keep in touch («на связи»)
7.
2moro — Tomorrow («завтра»)
GL — Good luck («удачи»)
FC — Fingers crossed («скрестить пальцы на удачу»)
8.
BDAY — Birthday («день рождения»)
2day — Today («сегодня»)
FOC — Free of charge («бесплатно»)
BTW — By the way («кстати»)
ROFL — Rolling On Floor Laughing («катаюсь по полу от смеха»)
CYL — See you later («увидимся позже»)
А какие популярные сокращения вы еще встречали? Давайте вместе попробуем в них разобраться.