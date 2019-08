25+ разговорных сокращений, узнав которые вы станете лучше понимать иностранцев

Многие учили английский язык еще в школе, но даже с большим словарным запасом и знаниями грамматики не всегда легко и просто понять американцев, которые уж очень часто используют популярные сокращения. Некоторые даже успели перекочевать и в русский язык. Прислать что-то «асап» (ASAP — As Soon As Possible («как можно скорее»)), ответить на смешную картинку «лол» (LOL — Laughing out loud («ржунимагу»)) уже становится нормой повседневного общения.

Мы в AdMe.ru собрали самые популярные сокращения, которые используют американцы практически каждый день, и объяснили их значение.

1.

PRT — Party («вечеринка») 2nite — Tonight («сегодня вечером») OMG — Oh my God («о боже!») RUS — Are you serious? («ты серьезно?»)

2.

HRU — How are you? («как дела?») CT — Can’t talk («не могу говорить»)

3.

AEAP — As Early As Possible («как можно раньше») GM — Good morning («доброе утро»)



CYE — Check your Email («проверь почту») 10Q — Thank you («спасибо»)

4.

UOK — Are you okay? («ты в порядке?») 7K — Sick («больной») GWS — Get well soon («поправляйся!») *H* — Hug («обнимаю»)

5.

WUP — What’s up? («что случилось?»)

BZ — Busy («занят») BRB — Be right back («скоро вернусь»)



KK — Okay, okay («хорошо, хорошо»)

6.

RUSOS — Are you in trouble? («у тебя проблемы?»). SOS — международный сигнал бедствия N — No («нет»)



KIT — Keep in touch («на связи»)

7.

2moro — Tomorrow («завтра») GL — Good luck («удачи»)



FC — Fingers crossed («скрестить пальцы на удачу»)

8.

BDAY — Birthday («день рождения») 2day — Today («сегодня») FOC — Free of charge («бесплатно») BTW — By the way («кстати») ROFL — Rolling On Floor Laughing («катаюсь по полу от смеха») CYL — See you later («увидимся позже»)