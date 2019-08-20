25+ разговорных сокращений, узнав которые вы станете лучше понимать иностранцев

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие учили английский язык еще в школе, но даже с большим словарным запасом и знаниями грамматики не всегда легко и просто понять американцев, которые уж очень часто используют популярные сокращения. Некоторые даже успели перекочевать и в русский язык. Прислать что-то «асап» (ASAP — As Soon As Possible («как можно скорее»)), ответить на смешную картинку «лол» (LOL — Laughing out loud («ржунимагу»)) уже становится нормой повседневного общения.