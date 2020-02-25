25 правил поведения в магазинах, которые мы часто нарушаем и даже не знаем об этом
Поход по магазинам нередко оборачивается настоящей пыткой. Один покупатель перегораживает проход тележкой. Другой ею же проезжает вам по ноге. А третий выкладывает на кассе товары со скоростью одного предмета в минуту, не обращая внимания на очередь за ним.
Редакция AdMe.ru вспомнила свой опыт шопинга и составила список правил, которым следуют все, кто не хочет пополнить ряды невоспитанных людей.
Супермаркеты и товары для дома
- Наверняка хоть раз вас толкали в транспорте увесистым рюкзаком, а в ответ на замечание смотрели недоумевающим взглядом. Такая ситуация возможна и в магазине — рюкзаком можно нечаянно задеть других покупателей или уронить товар с полок. Особенно часто это случается в узких проходах. Поэтому, если вы пришли в магазин с рюкзаком, его лучше снять и нести в руках.
- Если посреди супермаркета вы поняли, что забыли взять тележку, не берите пустые из торгового зала. Лучше пройдите ко входу и возьмите у стойки, где они размещены. Бесхозная, на первый взгляд, тележка может принадлежать другому покупателю, который неприятно удивится, когда обнаружит ее отсутствие.
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Когда в супермаркете берешь на развес печенье, так и хочется попробовать один кусочек перед покупкой. А вдруг невкусное, а вы возьмете весь пакет? Увы, пробовать еду на развес в супермаркете запрещено. Об этом часто сообщают предупредительные надписи в отделе. Закон на стороне продавца — неоплаченный товар принадлежит ему, и покупатель может использовать его только после оплаты.
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Нередко можно увидеть, как люди в супермаркетах открывают бутылку воды, коробку сока или шоколадку до того, как оплатят товар на кассе. Потом они пробивают его по штрих-коду с упаковки. Так тоже делать не стоит — как и в случае с продуктами на развес, неоплаченные товары являются собственностью продавца. Один закроет глаза на инцидент и пробьет бутылку воды по упаковке, другой — установит штраф.
- Если передумали покупать скоропортящийся продукт, отнесите его на место. Ни в коем случае не оставляйте мясо или рыбу на полке с бакалейными товарами. Через несколько часов они испортятся, и продавцу придется выбросить товар.
- Когда мы роняем, проливаем или разбиваем что-то в супермаркете, часто стараемся скорее исчезнуть с места происшествия. Вдруг продавцы отругают или заставят платить за испорченный товар?! Не переживайте: если вы случайно задели и разбили банку майонеза, то не обязаны за нее платить. Скорее всего, виноваты узкие проходы или неправильное размещение товара. Обязательно сообщите об инциденте сотрудникам магазина. Они уберут испорченный товар до того, как другой покупатель поскользнется на нем.
- Часто одного описания товара недостаточно. Хочется тихонечко вскрыть упаковку и посмотреть товар внутри. Этого делать не стоит. Помните: если непродовольственный товар вам не подошел, его можно вернуть в течение 2 недель.
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Будучи в супермаркете, хочется оставить тележку рядом с каким-нибудь стеллажом и спокойно уйти разглядывать товары. Часто это мешает другим делать покупки. Убедитесь, что ваша тележка не закрывает товар и не загораживает проход между рядами.
- Согласитесь, неприятно, когда на кассе другие покупатели рассматривают, что вы выложили на ленту. В голове сразу проносятся мысли вроде: «4 пончика и 3 шоколадки. Не выгляжу ли я сладкоежкой?». Чтобы не ставить людей в неловкую ситуацию, не стоит и самому разглядывать товары впереди стоящих посетителей.
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Помимо продуктов, в тележку часто попадают рекламные листовки, купоны, неиспользованные пакеты и кассовые чеки. Их должны убирать сотрудники магазина, которые возвращают тележки на место, но это происходит не всегда. Проявите вежливость к следующему «хозяину» тележки и удалите мусор, который остался после вас. Неудобств это не вызовет — рядом с лавкой, у которой вы раскладываете продукты, наверняка есть мусорная корзина.
- Выкатив тележку из супермаркета, не оставляйте ее на парковке. Она может перегородить дорогу и помешать проехать другим покупателям.
Магазины одежды и обуви
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Многие магазины выставляют у входа стойку с сумками-шоперами. Не забывайте брать их, если планируете купить несколько вещей. Вешалки с одеждой, свисающие с ваших рук, доставят неудобства и вам, и другим покупателям.
- Не нужно мерить одежду прямо в зале, лучше пройдите в примерочную. Если вещь одна, часто возникает желание примерить ее на месте. К сожалению, это может мешать другим покупателям. Исключением может быть верхняя одежда при условии, что в магазине достаточно пространства ее примерить.
- Перебивать чью-то беседу — одно из самых грубых нарушений правил этикета. Если консультант магазина занят другим покупателем, дождитесь, когда они закончат, и только потом обратитесь с вопросом.
- Кажется, с каждым годом проходы в магазинах становятся все меньше. Если вы перебираете стеллаж с брюками и к вам присоединяется другой покупатель, начинается толкучка в тесноте и тихое раздражение друг на друга. Старайтесь не провоцировать такие ситуации. Если другой покупатель выбирает одежду, подождите, когда он закончит, и только потом подходите к заинтересовавшему вас стеллажу.
- Не берите в примерочную больше вещей, чем позволено правилами магазина. Продавец устанавливает ограничения, чтобы не допустить очереди и сократить время, которое покупатель проводит в кабинке.
- Если бы мы составляли топ разочарований во время шопинга, первое место заняли бы пятна от дезодоранта, тонального крема или румян на красивой белой блузке, которая понравилась с первого взгляда. Особенно обидно, когда вещь оказывается в единственном экземпляре. Чтобы не ставить других покупательниц в такую ситуацию, будьте аккуратны во время примерки светлых вещей, водолазок с узким горлом и облегающих платьев.
- Не оставляйте вещи в кабинке, когда уходите из примерочной. Рядом с ними есть специальные стойки, где можно оставить не понравившуюся одежду.
- Из всех видов одежды больше всего вопросов вызывает примерка нижнего белья и купальников. Гигиенично ли мерить лифчик прямо на голое тело? На трусах от купальника есть защитная наклейка, но что если и с ней уже кто-то примерял вещь? Чтобы избежать неприятных ситуаций, примеряйте купальники, лифчики и трусы только поверх своего нижнего белья. Так вы защитите и себя, и других покупателей.
- «Обувь нужно мерить только с носками или капроновыми следками» — такое требование можно часто услышать от продавцов. Оно продиктовано соображениями гигиены — через босые ноги могут передаться грибковые заболевания.
Магазины косметики
- Пробуйте косметику только из упаковки с пометкой «тестер». Если таковых на прилавке нет, обратитесь за помощью к консультанту. Открывать средства, предназначенные для продажи, негигиенично и невежливо по отношению к другим покупателям. Исключением могут быть шампуни и гели для душа, если перед покупкой важно знать их запах. При этом не должны нарушаться целостность упаковки и товарный вид.
- Не стоит окунать пальцы в банку с кремом-тестером. Так вы добавите к нему бактерии, которые попали на ваши руки с поручня общественного транспорта или дверной ручки на входе в магазин. Лучше используйте одноразовый аппликатор, ватный диск или спонж.
- Помните: тест — это только тест. Не стоит использовать крем на пробу как полноценный продукт и щедро наносить его на лицо и тело. Исключение — консультанты магазина предлагают сделать бесплатный макияж.
- Для тестирования парфюма берите специальные бумажные полоски. Использовать для этого запястье руки допустимо один, максимум два раза. Протестировав десяток ароматов на своей коже, вы рискуете вызвать раздражение у других покупателей и заработать головную боль.
- К сожалению, некоторые покупатели используют тестеры как возможность бесплатно делать макияж или пользоваться парфюмом. От таких людей вы услышите фразу: «Пойдем подушимся в „Л’Этуаль!“». Такое же явление есть в Европе и США. Например, в Париже некоторые девушки перед свиданием делают «Остановку у „Сефоры“» — культового магазина косметики, куда они приходят бесплатно подкраситься тестерами люксовых брендов. Это считается признаком плохого воспитания. Стоит ли напоминать, что тестеры стоят в магазине для принятия решения о покупке, но никак не для бесплатного макияжа.
А какие поступки покупателей раздражают вас в магазинах?
Фото на превью Depositphotos