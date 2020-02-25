25 правил поведения в магазинах, которые мы часто нарушаем и даже не знаем об этом

Когда в супермаркете берешь на развес печенье, так и хочется попробовать один кусочек перед покупкой. А вдруг невкусное, а вы возьмете весь пакет? Увы, пробовать еду на развес в супермаркете запрещено. Об этом часто сообщают предупредительные надписи в отделе. Закон на стороне продавца — неоплаченный товар принадлежит ему, и покупатель может использовать его только после оплаты.

Нередко можно увидеть, как люди в супермаркетах открывают бутылку воды, коробку сока или шоколадку до того, как оплатят товар на кассе. Потом они пробивают его по штрих-коду с упаковки. Так тоже делать не стоит — как и в случае с продуктами на развес, неоплаченные товары являются собственностью продавца. Один закроет глаза на инцидент и пробьет бутылку воды по упаковке, другой — установит штраф.