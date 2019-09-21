25+ правил хорошего тона, о которых рассказал эксперт по этикету

Не меняйте статус в соцсетях на «В отношениях» до тех пор, пока вы не обсудите это с партнером. Учтите, что друг или подруга вовсе не должны удалять свой профиль на различных сайтах знакомств или в приложениях, если сходили на несколько свиданий с вами. Даже если вы встречаетесь не первый месяц и очень близки, не стоит считать, что вы имеете право принять решение в одиночку. Теперь и в официальных парах моногамия больше не входит в базовый набор. Обо всем следует договариваться.