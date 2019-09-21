25+ правил хорошего тона, о которых рассказал эксперт по этикету
Привет, меня зовут Юля, и я дипломированный преподаватель этикета. То есть тот самый человек, который точно знает, в какой руке нужно держать вилку, если в другой — котлета. Ну а если серьезно, то я уверена в том, что в любой непонятной ситуации на помощь человеку могут прийти хорошие манеры.
Уверена, что читатели AdMe.ru — люди воспитанные, но готова поспорить, что из всего списка разных правил, которые я припасла для вас, несколько точно окажутся в новинку. Ведь я выбирала те, что возникли не так давно, или же те, что часто нарушают не задумываясь.
На улице и в транспорте
- Задеваете кого-то в спешке на тротуаре или эскалаторе и говорите: «Простите»? В этой ситуации вы все равно остаетесь невежливым человеком, даже несмотря на извинения. Подразумевается, что торопятся все и ваше время ничуть не более ценно, чем чужое. Не можете пройти вперед, не причинив кому-то неудобств? Идите со скоростью потока.
- Придерживать двери вагона или автобуса, когда он трогается, даже если вы видите спешащего знакомого, вовсе не проявление вежливости. Как говорил знаменитый персонаж сериала «Стартрек» капитан Спок: «Иногда потребности многих перевешивают нужды одного». И это как раз тот самый случай. Оказывая кому-то любезность, вы задерживаете всех.
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Подслушивать чужие разговоры нетактично, а избежать этого в небольшом замкнутом пространстве нет никакой возможности. Поэтому во время поездки в лифте с незнакомцами следует помолчать, даже если вы едете с кем-то еще и не закончили начатую ранее беседу.
Свидания
- Если вы назначили свидание в кафе или ресторане и пришли заранее к соглашению, что партнер вас пригласил и оплатит счет, все равно имейте при себе сумму, достаточную для того, чтобы заплатить за себя. Достаньте кошелек и позвольте визави подтвердить, что вам не стоит об этом беспокоиться.
- В современном мире уже не обязательно провожать даму после свидания до дверей ее дома. Тем не менее хорошим тоном будет убедиться в том, что она доберется безопасно, — как минимум дождаться, когда приедет вызванное такси.
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Не меняйте статус в соцсетях на «В отношениях» до тех пор, пока вы не обсудите это с партнером. Учтите, что друг или подруга вовсе не должны удалять свой профиль на различных сайтах знакомств или в приложениях, если сходили на несколько свиданий с вами. Даже если вы встречаетесь не первый месяц и очень близки, не стоит считать, что вы имеете право принять решение в одиночку. Теперь и в официальных парах моногамия больше не входит в базовый набор. Обо всем следует договариваться.
В ресторане
- На столе место только предметам, относящимся к трапезе. Не только смартфон и клатч, но и солнцезащитные очки, ключи от автомобиля и любые другие вещи следует убрать. То, что телефон переводят в беззвучный режим, — известное правило. Если же вы ждете очень важного звонка, извинитесь заранее и попросите у присутствующих разрешения не отключать звук.
- Ваши отношения с алкоголем — личное дело. Не пьете вы вообще, не хотите именно этот напиток или чувствуете себя не в форме — неважно. Просто, когда будут разливать спиртное, коснитесь края бокала или рюмки кончиками пальцев и скажите: «Спасибо, не сегодня». Накрывать фужер ладонью нет необходимости.
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Попробовать вино и отправить его обратно, если оно вам не понравилось, можно, но только при условии, что напиток испорчен или его предложил вам официант. Если вы сами, ознакомившись с винной картой, сделали выбор, для отказа должны быть аргументы серьезнее, чем «что-то оно не очень».
В гостях
- Букет может стать не знаком внимания, а лишними хлопотами, ведь цветы надо обрезать, найти для них вазу, набрать воды. Поэтому лучше дарить оформленные флористами композиции, не требующие особой заботы.
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Если вы приглашены с ребенком и ваш малыш еще не готов расширять свои гастрономические горизонты, его питание — ваша ответственность. Это значит, что у вас с собой должно быть что-то простое, не требующее разогрева, чем можно его покормить. Также будьте готовы покинуть вечеринку, как только почувствуете, что ребенок утомился и его поведение выходит из-под контроля.
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Не ведите себя в гостях как во время социальной акции — не надо пропагандировать свои убеждения. Будьте уверены, взрослые люди давно знают, что курение убивает, имеют свое мнение о вегетарианской диете и демографической ситуации. Политика, религия, здоровье — такие обсуждения давно под запретом в светских беседах, теперь же этикет диктует избегать любых тем, способных спровоцировать холивар.
Застольные манеры
- Вопрос, как держать бокал со спиртным, не требует особого заучивания. Если напиток пьют охлажденным — держим за ножку, в противном случае обхватываем пальцами чашу. В этом есть простая логика: вы либо согреваете теплом ладони алкоголь, либо стараетесь подольше сохранить его прохладным.
- Американцы подарили нам возможность больше не сосредотачиваться на том, в какой руке держат вилку, а в какой — нож. Если вам удобнее держать вилку в правой руке, а нож — в левой, то вы просто придерживаетесь американского стиля, наоборот — предпочитаете континентальный, он же европейский или французский.
- Не надо резать ножом различные порционные блюда из рубленого мяса. Это может быть воспринято как намек на непрофессионализм повара — пересушил, пережарил, передержал и теперь вот вам приходится пилить ножичком.
- Есть гамбургер с ножом и вилкой — это не манеры, а манерность. Вполне допустимо разрезать его напополам, чтобы удобнее было брать половинки, но никак не на кусочки.
Культурные мероприятия
- Правильный способ аплодировать — хлопать в ладоши на уровне груди, немного левее, не перед собственным лицом и не под ухом у соседей.
- Когда можно хлопать? В театре аплодируют, когда поднимается занавес, в конце сцены, акта, музыкального номера. Разрешено не сдерживать эмоции при первом появлении на сцене знаменитого актера, долго аплодируют по окончании представления. В кино не хлопают, если только это не премьерный или фестивальный показ, на котором присутствуют создатели картины. И даже в этом случае следует дождаться финальных титров.
- Целоваться в кинотеатре можно, но считается, что воспитанные люди не целуются во время сеанса дольше 10 секунд. Или же садятся на задние сиденья, где никому не помешают, увлекшись.
- На выставке не стоит критиковать произведения искусства даже шепотом. Все язвительные комментарии стоит приберечь до того времени, как вы покинете показ. Хвалить и восхищаться можно.
Одежда
- Понять, не переборщили ли вы с декольте, можно в два счета: сжать руку в кулак, вытянуть большой палец и положить его на косточку ключицы — все в норме, если сжатый мизинец коснулся ткани.
- Сомневаетесь, какой стиль одежды предпочесть? Руководствуйтесь принципом, что лучше быть одетым более формально, чем уйти в небрежный casual. Но коктейльное и длинное платье, если приглашение на мероприятие не имеет пометки cocktail attire или black / white tie, оставьте для выходов после 18:00.
- Зато до 18:00 дамы могут смело носить шляпки и не снимать их даже в помещении. Как только стрелки часов перевалят за эту отметку, придется следовать тем же правилам, что и мужчины, которые не снимают шляпы только на улице, в залах ожидания, общественном транспорте и лифте.
- Сандалии и кроксы носят только на отдыхе. Босоножки и кроссовки — там, где допустим стиль casual. Формальные и торжественные мероприятия требуют туфель, и у дам они должны быть хотя бы на небольшом каблучке. Если вы надели «телесные» колготки, то откажитесь от туфелек с открытым носком.
Украшения
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Старомодное правило, запрещающее миксовать золото и серебро, а также различные камни, если они не вставлены в одно украшение, похоже, доживает последние дни. Оно еще применимо к торжественным светским раутам и дипломатическим приемам, но в более формальной обстановке можно о нем забыть.
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Зато все крупные прозрачные сияющие драгоценные камни, то есть украшения с ними, по-прежнему уместны только после 18:00, также как и длинные серьги.
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Дурной тон — надевать драгоценности на похороны, на пляж, во время загородного отдыха и спортивных мероприятий. Исключения — помолвочные и обручальные кольца. Бренчащие браслеты не носят на обеды, в театр, библиотеку, церковь, в любые места, где они будут привлекать к себе излишнее внимание.
А как вы думаете, стоит ли следовать правилам этикета, узнавать их, запоминать или в большинстве случаев достаточно здравого смысла и доброжелательного отношения к людям?