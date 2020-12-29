25+ портретов известных женщин, которые мы переписали по стандартам моды наших дней

Художники в разных уголках мира воспевают женскую красоту уже многие сотни лет. У каждой эпохи были свои стандарты женской привлекательности, которые становились общепринятыми в том числе и благодаря известным живописцам. Современные деятели искусства следуют уже совсем иным каноны красоты, которые сегодня кажутся нам нормой, хотя Рембрандт и Рубенс их бы, наверное, не оценили.