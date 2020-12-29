25+ портретов известных женщин, которые мы переписали по стандартам моды наших дней
Художники в разных уголках мира воспевают женскую красоту уже многие сотни лет. У каждой эпохи были свои стандарты женской привлекательности, которые становились общепринятыми в том числе и благодаря известным живописцам. Современные деятели искусства следуют уже совсем иным каноны красоты, которые сегодня кажутся нам нормой, хотя Рембрандт и Рубенс их бы, наверное, не оценили.
Мы в AdMe.ru решили представить, как могли бы выглядеть мировые шедевры живописи, если бы лица героинь из знаменитых картин соответствовали современным стандартам красоты.
1. «Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер
2. «За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова
3. «Саския ван Эйленбюрх, жена художника», Рембрандт Харменс ван Рейн
4. «Девочка с персиками», Валентин Серов
5. «Портрет графини Софьи Илларионовны Строгановой», Константин Маковский
6. «Портрет Мэри Хилл, леди Киллигрю», Антонис ван Дейк
7. «Портрет Марии Лопухиной», Владимир Боровиковский
8. «1918 год в Петрограде», Кузьма Петров-Водкин
9. «Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
10. «Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
11. «Портрет Изабеллы Брант», Питер Пауль Рубенс
12. «Портрет художницы Елизаветы Николаевны Званцевой», Илья Репин
13. «Донна Велата», Рафаэль Санти
14. «Портрет дамы», Диего Веласкес
15. «Портрет Адели Блох-Бауэр I», Густав Климт
16. «Портрет Анны Ахматовой», Кузьма Петров-Водкин
17. «Портрет Е. А. Нарышкиной», Владимир Боровиковский
18. «Портрет Элизабет Керр», Джошуа Рейнольдс
19. «Девушка в клетчатом платке», Алексей Венецианов
20. «Портрет Сергеевой Анны Ивановны», Василий Перов
21. «Женщина с зонтиком», Анри де Тулуз-Лотрек
22. «Портрет Хосефы Байеу», Франсиско Гойя
23. «Бедная Лиза», Орест Кипренский
25. «Портрет дамы в голубом», Томас Гейнсборо
26. «Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
Как вы думаете, удалось ли нам переделать знаменитые картины на современный лад или мы могли упустить какие-то детали?