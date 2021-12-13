25 предметов гардероба, которые вызывают желание познакомиться с их создателями и задать только один вопрос: «Зачем?..»

Не секрет, что все мы хотим выглядеть самобытно. Наверное, у каждого в гардеробе есть яркая вещица «не как у всех». Но некоторые дизайнеры заходят слишком далеко в попытке создать необычную одежду, обувь или аксессуар. Потом их творения залеживаются в магазинах и продаются с огромными скидками. А если и находится покупатель, то впоследствии он 10 раз об этом пожалеет.

Мы в AdMe.ru сделали подборку одежды, обуви и аксессуаров, чьи создатели хотели, чтобы их вещи привлекали внимание. И они этого добились. Но, может быть, не так, как планировали.

Жилет как будто обмакнули в грязь

Мой ребенок может сделать это со всеми нарядами, когда захочет. © TallNotSmall / Reddit



Эти шорты выглядят так, как будто они испачканы

Ботинки, в которых можно быть одновременно босым и обутым

«Увидела это на Неделе моды в Буэнос-Айресе»

Мерч для любителей «Истории игрушек»

«У моего друга есть кольцо со стеклянным глазом, который раньше использовался по назначению»

«Мода вернулась к началу XIX века. Увидел на витрине фешенебельного магазина, когда проходил мимо»

Не стоило заменять снежинкой букву О

«Адские выходные». Предполагалось: «Привет, выходные».

Но это ведь не полярный медведь

«Полярные медведи — мои тотемные животные».

Все птички на этой блузке расположены вверх ногами

Куртка для настоящего хакера

«Именно такие нелепые и крутые, как я и ожидал»

«Штанишки моего ребенка сразу двух размеров»

«Как вам мои новые кожаные туфли?»

Кроссовки в виде верблюжьего копытца

Текст на этой футболке абсолютно нечитаемый

«Купил худи. Теперь все спрашивают, почему я мокрый, и я каждый раз отвечаю, что это такой дизайн...»

По задумке производителя это Бритни Спирс

Это похоже на оранжевые кроссовки, покрытые грязью

Колье из белых мышек

Концептуальная мода выглядит так

Жизнь слишком коротка, чтобы носить скучные штаны

Идеальная шляпка для бранча