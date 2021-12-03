25+ пикантных секретов от стилистов, которые помогают звездам блистать на красной ковровой дорожке

Когда мы видим фото или видео с красных дорожек, нам кажется, что все звезды выглядят идеально: у них безупречный макияж, прическа и безукоризненный наряд. Однако за всем этим скрыт титанический труд целой команды стилистов, визажистов, парикмахеров, которые проводят колоссальную работу перед тем, как выпустить звезду на публику.