25+ пикантных секретов от стилистов, которые помогают звездам блистать на красной ковровой дорожке
Когда мы видим фото или видео с красных дорожек, нам кажется, что все звезды выглядят идеально: у них безупречный макияж, прическа и безукоризненный наряд. Однако за всем этим скрыт титанический труд целой команды стилистов, визажистов, парикмахеров, которые проводят колоссальную работу перед тем, как выпустить звезду на публику.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие уловки и лайфхаки используют профессионалы, чтобы на красной дорожке их клиенты выглядели роскошно.
- Чтобы лицо звезды выглядело безупречно, визажисты любят использовать специальные светодиодные маски для лица и шеи. Они делают кожу более гладкой, сияющей и свежей. Даже одна процедура дает ощутимый эффект.
- Некоторые знаменитости любят посещать сауну перед важным мероприятием, чтобы как следует пропотеть.
- Чтобы сделать губы более пухлыми и сочными без помощи филлеров, стилисты советуют звездам попробовать разовую инъекцию физраствора. Эффект от нее длится около 8 часов, а потом губы снова становятся нормального размера.
- Поскольку церемония награждения может быть весьма эмоциональной, нередко профессионалы делают выбор в пользу водостойкого макияжа, который не потечет в самый ответственный момент. Также для закрепления результата важно использовать специальный фиксирующий спрей.
- Визажисты наносят тональный крем не только на лицо и шею, но и на уши. Дело в том, что в ответственные моменты они могут внезапно покраснеть, что испортит весь образ.
- Зачастую накладные ресницы — это не лучший вариант для ковровых дорожек, поэтому визажисты предпочитают особую химическую завивку прямо у корней с помощью специальной сыворотки. Так ресницы приобретают нужную изогнутую форму, и их можно смело красить тушью нужного оттенка.
- Чтобы волосы не подвергались воздействию статического электричества, парикмахеры распыляют на щетку для волос немного лака, прежде чем расчесать локоны. Так прическа останется гладкой долгое время.
- Иногда визажисты наносят на зубы клиентов белые кремовые тени для век. Они отбеливают зубы и делают улыбку идеальной. Да, эффект держится недолго, но это отличный трюк, если нужно сделать одну фотографию крупным планом.
- Стилисты часто носят с собой шарф и в нужный момент надевают его на голову звезды, чтобы не испачкать макияжем платье. Также шарф помогает добиться «вау-эффекта» в финале, когда знаменитость увидит себя в зеркале при полном параде.
- 99 % нарядов на красной ковровой дорожке взяты напрокат. Это работает так: сначала стилист составляет список всех брендов, которые, по его мнению, подойдут по стилю той или иной звезде, а потом рассылает электронные письма с просьбой дать наряд на определенное мероприятие.
- Правда, иногда сами модные бренды платят знаменитостям за то, чтобы те вышли в свет именно в их нарядах. Порой эта сумма может доходить до $ 250 тыс. Что интересно, в первые годы вручения «Оскара» звезды сами покупали себе одежду, чтобы пройти по красной ковровой дорожке.
- Иногда наряды приходится возвращать прямо в день церемонии. По словам стилистов, однажды дизайнер позвонил им с просьбой вернуть платье, когда актриса еще была на красной ковровой дорожке. Какой-то покупатель увидел снимки звезды в интернете и захотел немедленно купить себе ее платье. В итоге пришлось срочно ехать в отель, чтобы передать наряд представителю бренда.
- Ювелирные украшения также даются в аренду. В этом случае представители брендов нанимают охрану, которая присматривает за драгоценностями. Иногда звезды носят украшения за несколько миллионов долларов, так что охранники просто необходимы.
- Обычно у стилиста есть 3–4 дня, чтобы создать образ знаменитости, но иногда приходится работать в авральном режиме. Порой звезда может позвонить и сказать: «У меня мероприятие сегодня вечером, ты можешь мне помочь?»
- Как правило, у стилистов есть запасной вариант наряда на случай, если в последний момент окажется, что другая звезда наденет похожее платье. Например, такт случилось на церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году, когда Энн Хэтэуэй в последний момент решила сменить наряд, чтобы не повторять образ Аманды Сейфрид.
- Некоторые стилисты активно прибегают к помощи двустороннего скотча, чтобы платье выглядело безупречно. Кто-то даже называет его лучшим изобретением для профессионалов и для обычных людей.
- Однако все же профессионалы отмечают, что это крайняя мера, которой не стоит злоупотреблять. Лучше всего изначально подобрать наряд, который будет идеально сидеть по фигуре. Скотч всегда создает дополнительные неудобства. А вот бюстгальтер-липучка может стать лучшим другом звезды.
- Однако не всегда можно подобрать идеально сидящее платье, особенно в области декольте. На этот случай у стилистов есть целый набор специальных клейких ленточек, тейпов, накладок, которые помогают справиться с любым, даже самым глубоким вырезом.
- Еще один плюс использования клейкой ленты — возможность подтянуть грудь без использования бюстгальтера и специальных вкладок. Правда, в этом случае необходимо внимательно следить за зоной декольте, ведь тейп «действует» не больше 2 часов.
- Иногда профессионалам даже приходится прибегать к помощи обычного прозрачного скотча. Именно он остается незаметным даже на очень тонких тканях.
- Чтобы избежать поломки тугой застежки-молнии, профессионалы протирают ее куском обычного мыла. Также перед выходом важно проверить все швы наряда.
- В арсенале стилистов есть не только липкие бюстгальтеры, но и бесшовные трусики, которые держатся при помощи клея. Они бывают нужны в том случае, когда разрез на платье оказывается слишком высоким.
- Если у знаменитости слишком пышное платье или платье с длинным шлейфом, то ей на помощью придет «туалетный приятель» — человек, который поможет сходить в туалет. Еще один вариант — использовать специальное нижнее белье с вырезом.
- Профессионалы используют нейлоновые носки, чтобы удалить пятна от дезодоранта с платьев. А чтобы избежать появления пятен от пота в области подмышек, применяют гигиенические прокладки.
- Конечно, на красных ковровых дорожках не обойтись без корректирующего белья. Причем этой уловкой пользуются даже стройные звезды. По словам стилиста, нужно использовать любые трюки, чтобы выглядеть идеально. Ведь фотографам достаточно сделать всего лишь один неудачный снимок звезды, чтобы он мгновенно разлетелся по таблоидам.
- Хотя некоторые профессионалы считают, что порой утягивающее белье может только навредить и создать ненужные складки. К тому же оно объективно неудобно. Поэтому лучше сделать выбор в пользу корсетных платьев.
- Чтобы во время мероприятия ногам было комфортно, стилисты прибегают к нескольким уловкам. Кто-то советует надевать обувь на размер или даже два больше, на случай если ноги отекут. Другие прибегают к помощи специального лосьона для тела, который нужно нанести на подушечки стоп, пятку и кончики пальцев прямо перед выходом.
- Еще одна уловка для комфортного ношения туфель — особый стик от мозолей, который образует тонкую пленку, защищающую ноги от натирания.
- Некоторые стилисты приклеивают наждачную бумагу на подошву туфель, чтобы обеспечить максимальное сцепление с полом и знаменитость не упала.
- Прежде чем отправить звезду на ковровую дорожку, стилисты фотографируют ее со всех ракурсов, чтобы убедиться, что наряд выглядит безупречно. При этом часто используют фотоаппараты с яркой вспышкой, чтобы потом избежать неприятных сюрпризов от папарацци.
- Одно из важных правил от звездного стилиста звучит так: когда выходите из машины, одерните юбку или платье двумя резкими движениями. Это поможет вещи сесть как надо и разгладит ткань.
А у вас есть какие-то фирменные секреты, чтобы выглядеть безупречно на важных мероприятиях?
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