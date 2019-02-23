25 пар российских звезд, в одинаковый возраст которых верится с большим трудом
Все мы с возрастом меняемся и выглядим по-разному. Кто-то становится солиднее и, образно говоря, «обгоняет» свой возраст. Кто-то будто ест молодильные яблоки и совсем не стареет. Публичные личности чаще других прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Но и здесь не у всех получается остановить время.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на несколько пар звезд российской эстрады, у которых, как оказалось, одинаковый возраст, и задаться вопросом «Как так?» вместе с нами.
Равшана Куркова и Слава — 38 лет
Мария Семкина и Елена Ваенга — 42 года
Сергей Зверев и Михаил Ефремов — 55 лет
Ирина Алферова и Нина Усатова — 67 лет
Татьяна Веденеева и Татьяна Кравченко — 65 лет
Валерий Сюткин и Сергей Гармаш — 60 лет
София Ротару и Наталья Варлей — 71 год
Лариса Вербицкая и Надежда Кадышева — 59 лет
Дима Билан и Потап — 37 лет
Арина Шарапова и Елена Малышева — 57 лет
Ингеборга Дапкунайте и Лолита Милявская — 56 лет
Илья Лагутенко и Максим Фадеев — 50 лет
Ирина Безрукова и Маша Распутина — 54 года
Ани Лорак и Яна Чурикова — 40 лет
Антон Макарский и Максим Аверин — 43 года
Ирина Слуцкая и Светлана Камынина — 40 лет
Егор Дружинин и Василий Уткин — 46 лет
Елена Корикова и Мария Аронова — 46 лет
Кирилл Сафонов и Сергей Безруков — 45 лет
Ирина Тонева и Ольга Шелест — 42 года
Митя Фомин и Марат Башаров — 45 лет
Юлия Зимина и Елена Борщева — 37 лет
Екатерина Шпица и Юлия Волкова — 33 года
Стас Костюшкин и Андрей Рожков — 47 лет
Ольга Арнтгольц и Светлана Лобода — 36 лет
Кто удивил вас больше всего?
Фото на превью East News, Shootpix / ABACA / East News