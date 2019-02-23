25 пар российских звезд, в одинаковый возраст которых верится с большим трудом

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы с возрастом меняемся и выглядим по-разному. Кто-то становится солиднее и, образно говоря, «обгоняет» свой возраст. Кто-то будто ест молодильные яблоки и совсем не стареет. Публичные личности чаще других прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Но и здесь не у всех получается остановить время.