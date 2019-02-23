25 пар российских звезд, в одинаковый возраст которых верится с большим трудом

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Все мы с возрастом меняемся и выглядим по-разному. Кто-то становится солиднее и, образно говоря, «обгоняет» свой возраст. Кто-то будто ест молодильные яблоки и совсем не стареет. Публичные личности чаще других прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Но и здесь не у всех получается остановить время.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на несколько пар звезд российской эстрады, у которых, как оказалось, одинаковый возраст, и задаться вопросом «Как так?» вместе с нами.

Равшана Куркова и Слава — 38 лет

Мария Семкина и Елена Ваенга — 42 года

Сергей Зверев и Михаил Ефремов — 55 лет

Ирина Алферова и Нина Усатова — 67 лет

Татьяна Веденеева и Татьяна Кравченко — 65 лет

Валерий Сюткин и Сергей Гармаш — 60 лет

София Ротару и Наталья Варлей — 71 год

Лариса Вербицкая и Надежда Кадышева — 59 лет

Дима Билан и Потап — 37 лет

Арина Шарапова и Елена Малышева — 57 лет

Ингеборга Дапкунайте и Лолита Милявская — 56 лет

Илья Лагутенко и Максим Фадеев — 50 лет

Ирина Безрукова и Маша Распутина — 54 года

Ани Лорак и Яна Чурикова — 40 лет

Антон Макарский и Максим Аверин — 43 года

Ирина Слуцкая и Светлана Камынина — 40 лет

Егор Дружинин и Василий Уткин — 46 лет

Елена Корикова и Мария Аронова — 46 лет

Кирилл Сафонов и Сергей Безруков — 45 лет

Ирина Тонева и Ольга Шелест — 42 года

Митя Фомин и Марат Башаров — 45 лет

Юлия Зимина и Елена Борщева — 37 лет

Екатерина Шпица и Юлия Волкова — 33 года

Стас Костюшкин и Андрей Рожков — 47 лет

Ольга Арнтгольц и Светлана Лобода — 36 лет

Кто удивил вас больше всего?

Фото на превью East News, Shootpix / ABACA / East News

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