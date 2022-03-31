25+ пар фото звезд крупным планом, которые красноречиво показывают, как меняется лицо за каких-то 10 лет
Мы каждый день смотримся в зеркало и с годами не замечаем возрастных изменений, которые проявляются на наших лицах. Но даже за такой короткий период, как 10 лет, время может оставить свой заметный отпечаток.
Чтобы в этом убедиться, мы в AdMe.ru решили сравнить, как изменились лица известных деятелей шоу-бизнеса за один десяток лет.
Джерард Батлер
Роберт Дауни — младший
Марго Робби
Зоуи Дешанель
Лев Шрайбер
Джессика Честейн
Кейт Бланшетт
Джейк Джилленхол
Сандра Буллок
Вера Фармига
Хелена Бонем Картер
Розамунд Пайк
Натали Портман
Хилари Суэнк
Антонио Бандерас
Зои Салдана
Хлоя Грейс Морец
Дженнифер Гарнер
Ванесса Хадженс
Рэйчел Вайс
Мариса Томей
Рене Зеллвегер
Джессика Альба
Итан Хоук
Синди Кроуфорд
Дакота Джонсон
Кто, по-вашему, почти не изменился за 10 лет?
AdMe/Культура/25+ пар фото звезд крупным планом, которые красноречиво показывают, как меняется лицо за каких-то 10 лет
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