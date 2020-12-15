25 шуток от тех, кто на вопрос «Знаешь ли ты?» отвечает: «Вдоль ночных дорог» (Осторожно, приступ ностальгии гарантирован)

Дискеты, пейджер, кнопочный телефон — те слова, по которым можно легко определить примерный возраст человека. А если еще попросить собеседника продолжить строчку из песни «Тополиный пух», то можно практически точно назвать, сколько ему лет.

Мы в AdMe.ru любим поддаваться приступам ностальгии и периодически орем на всю редакцию «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог...» И отыскали в сети таких же, как мы.

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«Если бы Instagram появился 20 годами ранее».

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«Помнишь ICQ? Нет? Готовь паспорт».

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